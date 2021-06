Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte

Er ontbreekt regie in de ondergrond. De winning van drinkwater en aardwarmte kunnen daardoor met elkaar in conflict raken, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat donderdagmorgen naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook is er te weinig aandacht voor het voorkomen van verontreinigingen en er is geen garantie dat vervuilde drinkwaterlagen worden gezuiverd.

Het kabinet moet in wet- en regelgeving duidelijk maken wat zwaarder weegt: het drinkwater of de nieuwe vorm van energiewinning, adviseert de Rekenkamer. De minister van economische zaken en de minister van infrastructuur en waterstaat erkennen in een eerste reactie de noodzaak van een aanpassing in het beleid, maar ze herkennen niet dat er spanning kan ontstaan tussen het belang van geothermie en dat van de drinkwatervoorziening. Ze zien de urgentie van het probleem onvoldoende in, reageert de Rekenkamer, en ‘gaan daarmee voorbij aan problemen die zich in de praktijk voordoen’.

Onbekend is of er al verontreiniging in het grondwater tot de drinkwatervoorraad is doorgedrongen. Wel zijn vorig jaar drie boorputten langdurig stilgelegd in verband met mogelijke lekkages. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft als toezichthouder meermaals corrosie geconstateerd in geothermie-installaties. en noemt het risico op vermenging van zout en zoet water ‘aanzienlijk’.

Corrosie in de buizen

De bron van 60 procent van het Nederlandse drinkwater is zoet grondwater op een diepte van 20 tot 300 meter. Tussen 200 en 700 meter liggen reservevoorraden grondwater. Aardwarmte komt uit aardlagen op 2 tot 3 kilometer diepte, waaruit heel zout water van 60 tot 90 graden Celsius wordt opgepompt.

De geothermiebuizen zijn gevoelig voor roest. Het water dat diep uit de ondergrond wordt opgepompt is niet alleen warm en zout, maar bevat ook chemicaliën, deels van nature, deels toegevoegd om roest te remmen. Als er door corrosie zwakke plekken of gaten in de buizen komen, kan het zoute water weglekken naar de zoetwaterlagen die als drinkwatervoorraad dienen. Ook kan grondwatervervuiling zich verspreiden als de diepe boorgaten van de geothermiesystemen niet goed worden afgedicht.

De meetnetten van drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen zijn niet fijnmazig genoeg om grondwatervervuilingen nabij een geothermieput te registreren. De peilbuizen die eigenaren van geothermie-installaties moeten aanleggen, gaan maximaal vijf meter diep en meten alleen lekkages uit de bovengrondse installatie.

Preventieladder

Boren naar aardwarmte gebeurt in Nederland sinds 2007. Tot 2020 waren er 22 putten geslagen, vooral in glastuinbouwgebieden, maar de vraag naar geothermie en bodemwarmte neemt snel toe. Den Haag sloeg dit jaar als eerste grote stad een put. Eerder dit jaar waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport al voor de risico’s van vervuiling door boringen naar bodemenergie, zoals bij warmtepompen.

De Rekenkamer adviseert de minister van economische zaken de zogeheten ‘preventieladder drinkwater’ volledig uit te werken in het geothermiebeleid. De ladder heeft vier treden; voorkomen dat verontreiniging bij de bron in het milieu terechtkomt, voorkomen dat verontreinigingen in de bodem ontstaan, voorkomen dat ze het drinkwater bereiken en als dat gebeurt de drinkwatervoorraad zuiveren. De laatste drie treden krijgen nu nog te weinig aandacht, oordeelt de Rekenkamer.

