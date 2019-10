Drie wolven in Nederland van de radar verdwenen

Wolven in Nederland zijn op de voet te volgen met een GPS-halsband. Eentje liep naar de zuiderburen en werd het slachtoffer van stroperij. Nu blijken er nog drie van de radar te zijn verdwenen.

Sinds de Canis lupus in Nederland ­opdook, is hij nauwkeurig te volgen. Een GPS-systeem onthult zijn sporen, van de Drentse bossen tot aan Tsjechië. Sinds 2015 zijn er zestien wolven in Nederland gesignaleerd. Daarvan zijn er drie spoorloos. Vier zijn omgekomen bij een verkeersaanrijding, drie hebben zich ­gevestigd op de Veluwe en zes wolven zijn overgestoken naar Duitsland en België.

Wolvin Naya is een van die zes. Gisteren maakte het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos bekend dat zij in België waarschijnlijk ten prooi is gevallen aan stropers. De zwangere wolvin is sinds deze zomer niet meer op wildcamera’s te zien. Ook van de welpen die zij dit voorjaar op de wereld zou zetten, zijn geen sporen aangetroffen. Wel zijn er aanwijzingen van stroperij. De dode wolvin is nooit gevonden.

In september zijn drones de lucht in gestuurd in een poging om Naya alsnog op te sporen. De wolvin is niet gezien, maar wel een rondrijdende jeep met twee jagers en geladen jachtgeweren. De mannen zijn ter plekke aangehouden en mogen niet meer jagen. Volgens de inspectie is er nog geen sluitend bewijs voor de stroop van Naya, maar ‘de hoop op een goede afloop is verdwenen’.

Nu meldt de Nederlandse Zoogdiervereniging dat er nog drie wolven uit Nederland zoek zijn. Het gaat om wolvin Janka, geboren in Noordoost-Duitsland, een mannetjeswolf afkomstig uit Brandenburg en een wolf uit een roedel in Nedersaksen. Janka viel in maart nog schapen aan in Drenthe. De mannetjeswolf zwierf vorig jaar door Overijssel en Drenthe. De derde wolf is voor het laatst ­gezien toen hij de A28 bij Putten overstak in 2018. Van alle drie de wolven ging de GPS op zwart.

Volgens woordvoerder van de Zoogdiervereniging Glenn Lelieveld, kan hun vermissing een natuurlijke oorzaak hebben, zoals verdrinking. In Duitsland is doodsoorzaak nummer een van wolven het verkeer. Maar, zegt Lelieveld: “Als ze zijn aangereden wordt daar eigenlijk altijd melding van gemaakt.”

Lelieveld: “We kunnen stroperij niet uitsluiten.” Omdat boeren vrezen voor hun vee is de wolf niet per se ­geliefd. Volgens Lelieveld heeft de overheid hierin een rol te spelen, zoals de subsidie die de provincie Gelderland verstrekt voor schrikdraad als preventiemethode. En: “Als je een wolf ziet, gooi het niet op sociale ­media maar meld het bij ons. Sensatiezoekers kunnen de wolf verstoren en kwaadwillenden weten hem ook te vinden.”

