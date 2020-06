Drenthe vraagt advies van de Gezondheidsraad over landbouwgif

“Er zijn nog te veel vragen, er is een nadere duiding nodig”, zegt Henk Jumelet, Drents CDA-gedeputeerde voor natuur en landschap.

Hij reageert op een studie die in opdracht van de Drentse bewonersgroep Meten=Weten en Natuurmonumenten is gedaan in acht beschermde natuurgebieden in Drenthe. Daar zijn, soms kilometers verwijderd van boerenakkers, bestrijdingsmiddelen aangetroffen in planten en mest van grote grazers.

Toenmalig minister Bruno Bruins heeft de Gezondheidsraad vorig jaar om advies gevraagd, nadat het RIVM had gepleit voor meer onderzoek. Bij metingen in de Drentse gemeente Westerveld was gebleken dat er in tuinen rondom bollenvelden landbouwgif was aangetroffen. Het RIVM stelde dat de concentraties chemicaliën binnen de veilige normen bleven, maar pleitte voor verder onderzoek. Eind deze maand komt de Gezondheidsraad met een nadere beoordeling, waarbij ook wetenschappelijke inzichten in het effect van stapeling van meerdere bestrijdingsmiddelen worden meegenomen.

Gedeputeerde Jumelet deelt de opvatting van landbouworganisatie LTO, die woensdag na publicatie van de onderzoeksresultaten in Trouw al aandrong op ‘betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek’. “Uitgezocht moet worden of deze middelen ook daadwerkelijk inlvoed hebben op de biodiversiteit”, vindt Jumelet.

Volgens Joris Baecke, bestuurder van LTO Nederland, mogen middelen uit vlooienbanden, muggenspray en bestrijdingsmiddelen niet in een natuurgebied worden teruggevonden. “Ook niet als het om zeer kleine hoeveelheden gaat die vaak niet eens meer worden gebruikt. Boeren en tuinders spannen zich in om te voorkomen dat er residuen in de omgeving achterblijven, en hebben daar al grote stappen in gezet.”

Baecke zegt het jammer te vinden dat in het onderzoeksrapport geen antwoord staat over de mogelijke herkomst van de aangetroffen stoffen. “Ook de gesuggereerde relatie met afnemende insectenpopulaties wordt niet nader onderbouwd.” De Tweede Kamer debatteert op 22 juni over het onderzoek in Drenthe.

Lees ook:

Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt

In acht Drentse natuurgebieden zitten bestrijdingsmiddelen in planten en in mest van schapen en runderen. Natuurorganisaties zijn geschokt. Ze pleiten voor een nationaal onderzoek.

Net als Saharazand vliegt landbouwgif alle kanten op. Dat moet anders, denkt deze akkerbouwer

Het spuiten van landbouwgif op gewassen moet anders, met minder last voor omwonenden, denkt de Groningse boer Daniel Edzes. Hij sloeg zelf aan het knutselen. De experts vallen hem bij: ‘Er valt veel te verbeteren.’

Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur

Bestrijdingsmiddelen uit de landbouw dringen diep door in natuurgebieden. De chemicaliën zitten in planten en mest van vee in beschermde natuurterreinen in Drenthe.