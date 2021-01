Dramatische terugloop van aantal haaien en roggen in de oceanen

Overbevissing is de hoofdoorzaak van de dramatische terugloop van het aantal haaien en roggen in de oceanen. Dat schrijven wetenschappers van onderzoeksinstituten wereldwijd woensdag in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Sinds 1970 is het aantal van deze kraakbeenvissen met 71 procent afgenomen.

In dezelfde periode is de druk van visserij achttien keer zo hoog geworden, schrijven de onderzoekers. Uitputting van de oceanen vergroot volgens hen het risico op uitsterven van driekwart van de soorten haaien en roggen in de wereldzeeën. Daarbij plaatsen ze wel de kanttekening dat het risico op uitsterven van soorten niet eenvoudig is te meten.

De onderzoekers komen uit alle hoeken van de wereld: Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Brazilië, de VS, Italië, Frankrijk, Engeland, Taiwan, Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika. Ze keken naar de gegevens over 18 soorten haaien en roggen in de Living Planet Index van het Wereld Natuur Fonds (WWF), en die over 31 soorten in de databank van de Rode Lijst van de internationale unie voor natuurbehoud IUCN. De index geeft sinds 1997 een indicatie van de wereldwijde biodiversiteit, de rode lijst bestaat al sinds 1963.

Het ecosysteem is gehackt

Gijs van Zonneveld van ARK Natuurontwikkeling noemt de bevindingen ‘om te huilen’, maar hij waarschuwt niet nóg harder te gaan schreeuwen dat de vissers de boosdoener zijn. “Want de afgelopen eeuw heeft aangetoond dat die constatering weinig of niets verandert.”

Van Zonneveld omschrijft het ecosysteem als een kaartenhuis. “Het is enorm robuust, het kan stormen en aardbevingen opvangen. Maar als de mens er steeds kaarten tussenuit trekt, gaat het een keer mis. Wij hebben het systeem gehackt, we halen er op onverantwoorde wijze te veel uit. We kunnen oogsten uit de zee, maar dan moeten we ook dingen terugdoen om de veerkracht overeind te houden.”

ARK werkt samen met het WWF aan projecten om het ecosysteem in de Noordzee te verbeteren, zoals het herstel van schelpdierriffen en het uitzetten van haaien en roggen die hier van nature voorkomen. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met vissers. “Een visverbod of quotering, zoals in de jaren tachtig voor de haringvangst, zorgt voor negatieve emotie bij de vissers. Ze mogen iets niet, het wordt van bovenaf opgelegd. We willen samen met hen en andere gebruikers van de zee kijken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren.”

Beeld Sander Soewargana

