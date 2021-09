Doorbraak voor zonne-auto: We Drive Solar bestelt 100 Sono Sions

We Drive Solar, deelautobedrijf uit Utrecht, koopt vandaag honderd Sion zonneauto's in van het nieuwe Duitse merk Sono. De twee gaan ook samenwerken bij het verder ontwikkelen van laadtechnieken.

Het is vandaag zo'n dag dat alles bij me tintelt. Zo'n dag dat er een doorbraak wordt gemeld waarvan ik dacht dat die pas jaren later verwacht mocht worden. De zonne-auto waarvoor ik twee jaar geleden een voorbestelling plaatste, in de hoop dat hij inderdaad ooit gemaakt zou worden, heeft inmiddels ruim 14.000 kopers gevonden. Vandaag krijgt het daarbij met een bedrijf voor elektrische deelauto's, het Nederlandse We Drive Solar, een grote klant erbij die in één keer honderd auto's afneemt.

De combinatie We Drive Solar en Sono is eigenlijk helemaal niet verwonderlijk, bedenk ik me nu. De Sion is een auto vol zonnepanelen. Die leveren op een mooie zomerdag de stroom voor zo'n 35 km aan rijbereik. Dat lijkt niet veel, maar op jaarbasis komt dat gemiddeld uit op zo'n 5000 km, schat ik. Dat is ruim een derde van de kilometers die een gemiddelde Nederlandse auto per jaar maakt. De Sion heeft uiteraard ook een batterij, en daarmee haal je iets meer dan 300 km.

De Sono Sion, met rondom bijna onzichtbare zonnecellen, wordt ook als deelauto een milieubewuste gast op de Nederlandse wegen. Beeld Sono Motors

We Drive Solar, de naam zegt het al, wil elektrische auto's op zonnestroom laten rijden. Het geesteskind van de Utrechter Robin Berg wordt in Utrecht dan ook opgeladen bij laadpalen die gevoed worden door zonnepanelen, waarvan Berg er in Utrecht al tienduizenden op daken heeft weten te plaatsen. Dus auto's die op zonne-energie rijden passen 100 procent bij We Drive Solar. Daar komt nog bij dat de bedenkers van Sono hun Sion vooral als deelauto hebben gepromoot. Je krijgt er apps bij die het makkelijk maken je eigen auto als deelauto door anderen te laten gebruiken. Dus ook daarmee passen de twee partners prima bij elkaar.

Stroom voor twintig huizen

Een derde pluspunt van de Sion waar Berg blij mee is, is de batterij in de auto: die is van het type LFP. Dat is een batterij zonder kobalt, mangaan en nikkel maar met ijzer en fosfaat, en dus milieu- en mensvriendelijker dan de huidige Li-ion batterijen. En dan is er tot slot nog het feit dat de Sion de stroom uit zijn batterij ook kan terugleveren aan het net: het zogeheten Vehicle-to-Grid (V2G) systeem. Dit is van belang om de autobatterijen in te kunnen zetten als thuisbatterij. Om overtollige zonne- of windstroom in de auto te kunnen opslaan, waarna de stroom van één auto genoeg is om tijdens donkere of windstille uren tien tot twintig huizen van elektriciteit te voorzien. Als veel auto's hiervoor worden ingezet, bespaart dat al gauw een kolen- of gascentrale.

We Drive Solar heeft in Utrecht ook al veel aan V2G gewerkt. Zo heeft het bedrijf eigen laadpalen ontwikkeld waarmee Utrecht de eerste V2G-stad ter wereld gaat worden. De laadpalen hebben ook elders indruk gemaakt. Energiebedrijf Engie heeft er al 4000 van besteld om die in Zuid-Holland te gaan inzetten. En op internationaal vlak werkt We Drive Solar samen met TenneT, het bedrijf voor hoogspanningsnetten. Met als doel om V2G ook in andere landen ingang te doen vinden. Door de energietransitie moet er veel geïnvesteerd worden in hoogspanningsnetten, maar als je zonnestroom lokaal in auto's kunt opslaan en daarna ook weer lokaal kunt gebruiken, heb je veel minder nieuwe kabels nodig.

Een Tesla-deelauto van We Drive Solar wordt opgeladen met zonnestroom. Beeld We Drive Solar

‘Made in Utrecht’

Sono en We Drive Solar tekenen vandaag niet alleen een overeenkomst voor honderd auto's maar ook voor het samen ontwikkelen van de beste V2G-laadsystemen. Daarbij willen ze een relatief goedkope thuislader (een zogeheten Wallbox) realiseren die op wisselspanning werkt. Daardoor hoeft in de thuislader geen kostbare omvormer te zitten die van wisselstroom gelijkstroom maakt. De Sono Sion heeft zo'n omvormer namelijk zelf al aan boord. Ook een andere partner van We Drive Solar, de Koreaanse autofabrikant Hyundai, werkt aan een wisselstroom-Wallbox voor zijn V2G-systeem. Omdat V2G nog volop in ontwikkeling is zou het zomaar kunnen dat de drie bedrijven met hun systeem een internationale standaard zetten voor wisselstroom-laden. En dat dan voor een belangrijk deel ‘made in Utrecht’!

Bijna twee jaar geleden slaagde Sono erin om via crowdfunding voor zijn Sion voldoende kopers te vinden die met een aanbetaling de ontwikkeling van de auto mogelijk maakten. Korte tijd later brak corona uit en lag alles stil. Maar ondertussen is er toch al het nodige bereikt en met een jaar vertraging zou eind volgend jaar de eerste klant zijn auto moeten kunnen afhalen bij de vroegere Saab-fabriek in Zweden.

Mijn auto verwacht ik in 2023. Dat al lang voor die tijd mijn droomauto ook uitgekozen zou worden door het meest vooruitstrevende deel-autobedrijf had ik begin 2020 niet durven dromen. En We Drive Solar groeit tegenwoordig hard. Ondertussen rijden er, naast e-auto's van andere merken, al 50 Tesla's rond met het zonne-logo erop. En ze hebben al e-auto's staan in 13 steden, zoals Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Hoorn. Daar komen voortdurend nieuwe locaties bij. Misschien staan er in 2023 ook in Alkmaar al Sono-deelauto's en kan ik er alvast wennen aan de Sion voordat ik naar Zweden ga om mijn eigen exemplaar op te halen...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft nu ook podcast - beluister die via onderstaande speler of zoek hem op via de bekende kanalen.

