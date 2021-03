Door stropers en gebrek aan land staan Afrikaanse olifanten nu op de rode lijst

Stroperij en verlies van leefgebied zorgen voor een sterke teruggang van het aantal Afrikaanse olifanten. De populatie bosolifanten is door een teruggang met 86 procent in de afgelopen 31 jaar inmiddels ernstig bedreigd. De savanne-olifant staat vanaf donderdag als bedreigde soort op de rode lijst van de internationale unie voor natuurbehoud IUCN. In vijftig jaar nam hun aantal af met 60 procent.

De Afrikaanse olifant stond tot dusver als kwetsbaar op de rode lijst. IUCN heeft de soort nu voor het eerst gesplitst, omdat uit genetisch onderzoek is gebleken dat het om twee soorten gaat, die niet met elkaar in aanraking komen en leven in gescheiden gebieden: de bosolifant in het regenwoud van Centraal-Afrika en bosgebieden in West-Afrika, en de savanne-olifant in de open graslanden zuidelijk van de Sahara. Beide soorten staan er intussen nog slechter voor dan voorheen.

Beschermingsmaatregelen

De laatste cijfers over het aantal olifanten in Afrika – 415.000 – dateren van het meest recente rapport van de IUCN SSC African Elephant Specialist uit 2016, toen er nog sprake was van één soort. Omdat het in open veld makkelijker is te meten, gaan de monitordata over de savanne-olifant terug tot eind jaren zestig. Data over de bosolifant zijn pas sinds 1990 voldoende betrouwbaar, zegt IUCN.

Inmiddels liggen de aantallen vermoedelijk lager dan vijf jaar geleden. Toch is IUCN hoopvol. Enkele Afrikaanse landen laten zien dat de afname met beschermingsmaatregelen nog is te stoppen. Zo zijn enkele wildreservaten in Gabon en de Republiek Congo erin geslaagd de aantallen bosolifanten te stabiliseren. In Kavango-Zambezi, een grensoverschrijdend natuurgebied tussen Angola, Zambia, Zimbabwe, Botswana en Namibië met de grootste populatie savanne-olifanten, zit zelfs enige groei in de aantallen.

Illegale handel

Toch is er volgens IUCN volop reden tot zorg. Vanaf 2008 is stroperij een belangrijke oorzaak voor de afname in aantallen van beide soorten Afrikaanse olifanten, met een piek in 2011. Daarna is het negatieve effect van stroperij wat afgezwakt dankzij strengere bewaking, betere controle op de naleving van het handelsverbod op ivoor en hardere aanpak van illegale handel, maar nog altijd zorgen stropers ervoor dat de Afrikaanse olifant een bedreigde soort is.

Ook de druk op land, vooral door ontginning ten behoeve van landbouw, zet de olifant klem. De bosolifant, die honkvaster is dan zijn soortgenoot in het open veld, heeft volgens onderzoekers nog maar een kwart van zijn oorspronkelijke leefgebied over.

Op de nieuwe rode lijst staan 134.425 soorten, waarvan er 37.480 met uitsterven worden bedreigd. De Afrikaanse bosolifant is daar nog een stap vanaf, de savanne-olifant twee stappen.

