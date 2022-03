Door de oorlog in Oekraïne worden biologische eieren iets minder biologisch

Biologische boeren zien de bodem van hun voersilo’s. Er is door de oorlog in Oekraïne een tekort aan met name biologisch voer (schillen van zonnebloempitten) voor legkippen. Bionext, organisatie van de retail, handel en telers in de sector, heeft daarom aan minister Henk Staghouwer van landbouw gevraagd om in Europa te bepleiten dat ten minste 5 procent van het voer mag bestaan uit niet-biologische ingrediënten.

De sector is niet bang dat de consument de eieren niet meer beschouwt als ‘biologisch’, zegt Thomas Schara van Bionext. “Als er toestemming is uit Europa om dit te doen, kunnen de eieren gewoon worden verkocht met een biologisch keurmerk. Het liefst willen wij de dieren voeren met 100 procent biologisch voer. Dat is op dit moment ook het voorschrift. Maar het kan even niet. Overigens: tot voor kort waren eieren al biologisch als de boer, volgens het toen geldende voorschrift, voor 95 procent biologisch voerde en we willen dus tijdelijk even terug naar die situatie.”

‘Een alternatief is slechts beperkt voorradig’

Voor legkippen is het gebrek aan biologische zonnebloempitten het belangrijkste probleem. Die worden geplet om de olie eruit te halen. Het restproduct, de schilfers, gaat in het voer voor kippen. “In die schilfers zit een bepaald aminozuur die essentieel is voor kippen”, legt Schara uit. “Als je die weglaat, ontstaat stress en dat kan leiden tot pikgedrag. Een alternatief, zoals biologische raapzaad, is nog slechts beperkt voorradig.”

Schara verwacht dat de Europese akkerbouw de komende zomer extra tarwe en zonnebloemen gaat verbouwen en hij hoopt dat het tekort na de oogst daarvan in augustus ten einde is. “We moeten deze zomer overbruggen met een klein deel niet-biologisch voer.”

Bionext vraagt ook om in Brussel te bepleiten dat varkens maximaal 5 procent niet-biologisch voer mogen krijgen. “Dit is een Europese regeling. In andere Europese landen hebben varkensboeren tekorten. Daar sluiten wij bij aan.” Voor bijvoorbeeld het voer van biologische koeien hoeft wat Bionext betreft geen uitzondering te gelden. “Ook het biologisch graan en peulvruchten voor runderen is krap. Maar daarvoor zijn andere producten beschikbaar zoals tarwe en gerst. Dan heb je misschien een lagere opbrengst maar het dierenwelzijn is niet in het geding.”

