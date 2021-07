Dolik, hennepvreter, vlashuttentut; veel akkerbloemen zijn verdwenen, maar het is nog niet te laat

Van de honderden soorten bloemen die vroeger voorkwamen op de akkervelden zijn er niet veel meer over. Het Akkerboek wil de flora tussen het graan terugbrengen.

Dolik, hennepvreter, vlashuttentut, wilde weit, zware dreps en zomeradonis. Kleurrijke namen voor al even kleurrijke akkerbloemen. Kleurrijk, maar helaas verdwenen, net als de daarvan afhankelijke akkerdieren waaronder Duitse zandloper, papaverbij en – op een haar na, de gewone graanloper.

Het is twee voor twaalf voor de speciale akkerflora. Van alle soorten in het Beschermingsplan Akkerflora staat meer dan de helft op de rode lijst van bedreigde plantensoorten.

Rond 1945 groeiden er op de graanakkers nog zo’n 200 tot 300 akkerkruiden waarvan 150 sterk aan de akkers waren gebonden. Op het huidige boerenland komen er hoogstens nog een paar voor waaronder korenbloemen, klaprozen en kamilles, en dan alleen nog bij natuurinclusief werkende boeren voor wie dus niet alleen een hoge productie telt.

Er wordt steeds minder graan verbouwd

Het boerenland – toch van oudsher het land waar akkerflora thuishoort – is niet langer geschikt. De bemesting is veel te groot, de grond wordt te efficiënt gebruikt en er worden te veel onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen gespoten. Voor de akkerflora en -fauna komen daar nog een aantal specifieke problemen bij. Er wordt steeds minder graan verbouwd en op de graanpercelen wordt bovendien alleen geschoond zaad gebruikt, graankorrels waaruit alle kruidenzaden zijn verwijderd. Funest, vooral ook omdat veel bijzondere akkerplanten geen zaadbank in de grond aanleggen, zegt Robert Ketelaar, ecoloog bij Natuurmonumenten. “Weg is dus weg.”

Korenbloemen. Beeld Foto's uit boek

Ook het verdwijnen van de stoppelvelden speelt flora en fauna parten. Omdat het vaak beter in de vruchtwisseling past, is de afgelopen jaren steeds meer zomergraanteelt vervangen door wintergraan. En dat heeft grote nadelen. Zomergranen worden in het najaar geoogst waarna de grond pas in het voorjaar weer wordt geploegd. Planten als stoppelleeuwenbekjes profiteren daarvan. Graanstoppels en kruiden blijven in de winter staan en leveren voedsel aan vogels als de patrijs, kneu en geelgors en bieden overlevingsmogelijkheden aan insecten waaronder de nevelrookwants, kleine parelmoervlinder en de behaarde kruiper (een loopkever).

Zelfs in de goede natuurgebieden ging het soms achteruit

Zelfs in de natuurreservaten waar speciaal met het oog op akkerflora wordt beheerd, ging het tot voor kort beroerd met de soorten die gebonden zijn aan de graanvelden. Zo wees een onderzoek in 2005 uit dat in de tien kruidenrijkste reservaten van Natuurmonumenten slechts 26 van de 86 doelsoorten groeien en dan ook nog eens de ‘makkelijkste’. De inventarisatie van een aantal Brabantse reservaten gaf een vergelijkbare uitslag.

Bolderik. Beeld Foto's uit boek

Jarenlang bracht natuurakkerbeheer geen verbetering; slechts een geremde achteruitgang was het resultaat. Zo’n vijftien jaar geleden waren er nog enkele tientallen reservaten waar het goed ging en inmiddels is de situatie nauwelijks beter. Alleen die belangrijke kerngebieden, zoals de Kruisberg in Limburg, de Laarsenberg in Utrecht, akkers bij Cortenoever en het Bergherbos in Gelderland herbergen nog steeds zeldzame, bedreigde akkerbloemen, zegt ecoloog Ketelaar, een van de schrijvers van het onlangs verschenen Het Akkerboek. “Maar zelfs in de goede natuurgebieden ging het soms achteruit”, zegt hij.

Medeauteur Karl Eichhorn: “De natuurbeheerders doen heus hun stinkende best, maar akkerflora en -fauna vragen hoog specialistisch beheer. Dat vergt dus ook veel aandacht en de kennis is vaak onvoldoende in huis.” Dát het in aantal reservaten nog goed gaat, is mede te danken aan een goede uitgangstoestand. De akkerflora stond er nog puik bij op het moment dat het perceel in handen kwam. Akkers die al lang geleden werden overgenomen van een boer die wars was van moderne fratsen en altijd op de ouderwetse manier was blijven werken.

Kromhals. Beeld Foto's uit boek

De flora verbeteren is de bedoeling van het nieuwe Akkerboek. In het boek wordt de huidige toestand van de akkerflora (en -fauna) bekeken en staan aanbevelingen voor natuurbeheerders, natuurinclusieve boeren en anderen natuurwerkers. Het bevat adviezen op basis van de ervaringen en het onderzoek in een aantal reservaten waar het beheer in orde is. Met de aanleg van nieuwe akkerreservaten proberen de natuurorganisaties de akkerflora en -fauna op te krikken. Robert Ketelaar: “Dat is niet eenvoudig, ook al omdat de grond door het vroegere gebruik veel te voedselrijk is. Akkerflora groeit het beste op schrale grond. Er is ook van nature geen zaad van akkerflora aanwezig. Dat zal je dus sowieso moeten inbrengen.”

Wees zuinig met mest

De ecologen geven een paar voorbeelden van aanbevelingen. Voor het behoud van een scala aan flora zijn reservaten op verschillende grondsoorten nodig. Zo komen op löss, leem- en kleigronden veel extreem zeldzame soorten voor zoals de akkerboterbloem en de naaldenkervel terwijl er nauwelijks akkerreservaten op die grondsoorten zijn.

Wees zuinig met mest, is een andere goede raad. Zeldzame flora is vrijwel altijd gebonden aan een zekere schraalheid. De bemesting met drijfmest die nu plaatsvindt in productieakkers is funest, zegt Ketelaar. Voor de jaren 1945-1950, toen de – nu bijzondere – akkerflora nog algemeen was, werd er veel minder bemest. “Vroeger was dat stalmest die compleet en in evenwicht was met de juiste verhouding aan mineralen en stikstof en fosfaat”, zet hij uiteen.

Dan de aanbeveling: ‘Akkerflora heeft licht nodig, dus zaai het graan vooral niet te dicht. Zorg dat je tussen de halmen de bodem kunt zien’. Dat wekt enige bevreemding, erkent Ketelaar, omdat er vroeger veel dichter werd gezaaid. Maar toch kwam er voldoende licht omdat het graan door minder bemesting minder hard groeide.

De randen staan vol met gekweekte planten

Een boek vol goede raad. Volgens Ketelaar en Eichhorn kunnen met een goed beheer en uitbreiding naar 200 goede akkerreservaten – nu zijn het er hooguit 50 – alle typische akkerkruiden terugkomen.

En zelfs op het gewone boerenland valt volgens Ketelaar winst te halen. “We moeten sowieso naar een landbouw die meer rekening houdt met de natuur. Natuur­inclusief boeren gaat niet ver genoeg voor echt bijzondere akkerkruiden, maar kan met onder meer korenbloemen, klaprozen en kamilles het land wel weer kleur geven en bloemen die nectar leveren aan hommels, wilde bijen en zweefvliegen.”

De ecologen geven nog een waarschuwing. Ingezaaide akkerranden zijn vaak mooi en kleurrijk, maar vaak schadelijk voor de zeldzame akkerflora. De randen staan vol met gekweekte planten. Ketelaar: “Voor je het weet verdringen die de inheemse akkerflora.”

In hun boek benadrukken de ecologen dat het met de landbouw een andere kant op moet. “Zo kan het niet doorgaan”, zegt Ketelaar. “De natuur gaat hollend achteruit. Koppel de prijs aan de vervuiling. Dan worden schone, natuurvriendelijke landbouwproducten goedkoper dan de natuurverwoestende groenten, graan, vlees en melk. Het roer moet om.”

Het Akkerboek, Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar, Karl Eichhorn, Emiel Brouwer, KNNV-Uitgeverij, ISBN 9789050117593. Voor natuurbeheerders, ‘groene’ boeren en (semi-) professionals. € 27,95

