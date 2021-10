Dolfinarium op de vingers getikt: beweren dat een kaartje kopen de dieren beschermt, mag niet

De Reclame Code Commissie tikt het Dolfinarium Hardewijk op de vingers om de slogan ‘Ontdek, Beleef, Bescherm’. Die is misleidend, vindt de commissie. Het zeezoogdierenpark wekt de indruk dat wie een kaartje koopt een bijdrage levert aan ‘de bescherming van dieren’ oordeelt de RCC. Dat dieren door een bezoek aan het Dolfinarium worden beschermd, blijkt volgens de commissie nergens uit. Het Dolfinarium heeft 14 dagen om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Dierenactiviste Karen Soeters diende afgelopen voorjaar een klacht in tegen de reclameslogan. Soeters richtte twaalf jaar geleden aspirantomroep Piep! op, die het bestel niet haalde en inmiddels is veranderd in de dierenbeschermingorganisatie House of Animals. Die organisatie vecht samen met het internationale Sea Sheppard de verkoop van dolfijnen uit Harderwijk aan een Chinees park juridisch aan. Minister Schouten van LNV liet onlangs in antwoord op Kamervragen weten dat ze die verkoop niet zal tegenhouden als het Dolfinarium aantoont dat het welzijn van de dieren in China hetzelfde blijft als in Nederland. Dierenactivisten denken dat de dolfijnen in China weer de kunstjes moeten doen waarmee in Harderwijk na een kritisch inspectierapport juist is gestopt.

“Het dolfinarium kan nooit voorzien in de behoeften van dolfijnen, die van nature grote afstanden afleggen”, zegt Soeters. “Een dolfijn in een dolfinarium is een dier in een gevangenis. Daar is niets educatiefs aan en het is al helemaal geen belevenis.”

Dolfijnen mogen alleen aan China worden verkocht als het dierenwelzijn gelijk blijft

Het Dolfinarium in Harderwijk moet aantonen dat de dolfijnen die het aan een Chinees pretpark verkoopt, daar hetzelfde worden behandeld als hier.

Moeten de dolfijnen uit het Dolfinarium vrezen voor China? ‘Ze verhuizen van de ene gevangenis naar een andere’

Het Dolfinarium in Harderwijk wil acht dolfijnen verkopen aan een te openen zeezoogdierenpark in China. Dierenrechtenactivisten vragen de overheid daar een stokje voor te steken, maar volgens ethicus Erwin Kompanje is het voor de zeezoogdieren om het even. “Ze verhuizen van de ene gevangenis naar de andere.”