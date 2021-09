Dolfijnen mogen alleen aan China worden verkocht als het dierenwelzijn gelijk blijft

De verkoop van acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen aan een zeedierenpark in China is niet tegen te houden als het Dolfinarium in Harderwijk zich aan de regels houdt. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren en D66. Het Dolfinarium moet wel aantonen dat het welzijn van de dieren ook in China aan de Nederlandse normen voldoet.

De minister verwijst naar artikel 4.11 uit het Besluit houders van dieren, “waarin staat dat een dierentuin zich ervan moet hebben verzekerd dat de ontvangende partij de dieren houdt, huisvest en verzorgt volgens de normen die voor Nederlandse dierentuinen gelden”. Schouten noemt het daarbij ‘onwenselijk’ dat met de dolfijnen uit Harderwijk wordt gefokt, maar ze wijst erop dat ze niet gaat over wetgeving in een ander land. Dierenorganisatie World Animal Protection voerde deze week actie bij de Tweede Kamer voor een fokverbod.

Het Dolfinarium heeft geld en ruimte nodig

Het Dolfinarium heeft geld en ruimte nodig om te kunnen voldoen aan de afspraken die het eerder dit jaar met de minister maakte over aanpassingen in de huisvesting van de dieren en het publieksprogramma. Een aantal dieren moet weg om de verblijven te kunnen verruimen, voor andere is geen plaats meer nu ‘circusacts’ taboe zijn verklaard na een kritisch inspectierapport.

Het Hainan Ocean Paradise, dat de dieren wil kopen, is lid van de European Association for Aquatic Mammals en volgt Europese richtlijnen voor dierenwelzijn, zei Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot toen hij in het voorjaar de plannen bekendmaakte. “Het is een pretpark”, zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. “Deze verkoop levert het Dolfinarium miljoenen op, maar ik vind het geen goede deal om dolfijnen te verkopen aan een pretpark.” Ook geeft de minister het Dolfinarium veel te veel tijd voor de aanpassingen, vindt hij.

Schouten verleende afgelopen zomer al transportvergunningen voor de uitvoer van de dolfijnen en walrussen volgens het akkoord over de internationale handel in bedreigde wilde dieren en planten Cites. Voor de zeeleeuwen, die niet bedreigd zijn, is zo’n vergunning niet nodig. Maar het afgeven van de vergunningen betekent nog niet dat de verkoop doorgaat, legt Schoutens woordvoerder uit. Het proces van beoordelen loopt nog en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan bij twijfel ook zelf onderzoek doen. Pas daarna neemt de minister een besluit.

Wassenberg hoopt dat de rechter de dolfijnenverkoop tegenhoudt. De dierenorganisaties Sea Shepherd en House of Animals hebben een zaak aangespannen.

