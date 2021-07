Dit verboden Russische bos is een zegen voor de natuur

Een glooiend, halfopen landschap strekt zich onder de brandende zon uit tot aan de oevers van de rivier Oka, een kilometer of acht verderop. Het is hoogzomer. In de bosrand zingt een geelgors en vanuit de belendende velden klinkt het monotone gerasp van een kwartelkoning. Een wielewaal vliegt krijsend uit de top van een jonge berk.

Dmitri Tsjerepkov baant zich in korte broek een weg door het weelderig hoge gras tussen de berkjes. “Wat we hier zien is nog geen echt bos, het is een overwoekerd opslagterrein. De geschiedenis van dit perceel gaat terug tot de Sovjettijd. Kijk, zie je die grote berken daar? Dat is een windsingel uit de tijd dat hier nog een kolchoz was, een collectief landbouwbedrijf. Daar komt ook al die opslag vandaan.”

We staan stil bij omgehakte berkenstammetjes die verspreid in het gras liggen. Tsjerepkov en zijn medewerkers zijn hier stilaan begonnen met uitdunnen, om afzonderlijke berken meer de ruimte te geven. Maar hoewel dit zijn eigen land is, kan hij daarmee problemen krijgen, want bosbouw bedrijven op grond met een agrarische bestemming is in Rusland bij de wet verboden. Zelf is hij al meermalen beboet voor zijn weigering de bomen te verwijderen.

“De wetgeving is erg vaag en voor meerderlei uitleg vatbaar”, zegt Tsjerepkov, eigenaar van 500 hectare voormalige landbouwgrond, die hij nu ten dele gebruikt voor ecotoerisme. “In theorie is een bos op landbouwgrond mogelijk, mits een kwart of meer van het terrein wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden. Aan de andere kant: land kan zomaar worden onteigend als het niet volgens de bestemming wordt gebruikt.”

Wilde planten

Tsjerepkov wijst op de weelderige kruiden tussen de berkenstammen. “Als er, zoals hier, wilde planten groeien, kan dat worden uitgelegd als ‘onkruid’ en aanleiding zijn voor onteigening. Maar dat weghalen is niet reëel en bovendien heeft het bos baat bij die plantengroei. Al die criteria zouden moeten verdwijnen, zodat gewoon de wetten van de economie kunnen worden toegepast. Laat een boer zelf beslissen of hij bos wil of landbouwgrond. Er is ruimte genoeg.” Zelf droomt hij al van eiken- en dennenbossen op zijn grond, of voedselbossen waar zelfs truffels groeien.

Sinds tientallen jaren liggen enorme oppervlakten landbouwgrond braak in Rusland. Al in de naoorlogse jaren begon de trek naar de grote stad. Duizenden dorpen verdwenen en de leegloop van het platteland nam een grote vlucht. De teloorgang van de Sovjet-Unie in 1991 betekende het einde voor duizenden collectieve landbouwbedrijven. Miljoenen hectares landbouwgrond werden aan hun lot overgelaten, raakten overwoekerd met struikgewas en later bos.

Dat op zichzelf had grote invloed op de populaties van bijvoorbeeld diverse kleine zoogdieren en vogelsoorten, die prima gedijen in dit soort habitats. Zoals de kleine spotvogel, een zangvogeltje dat zich in korte tijd flink heeft uitgebreid in Europees Rusland en wellicht met ontginningen weer terrein zal moeten prijsgeven.

Platbranden

Voor landeigenaren diende zich een probleem aan. Omdat bos alleen mag groeien op terreinen met een bosbestemming moeten zij voor overwoekerde grond forse boetes betalen en riskeren ze hun land kwijt te raken aan de staat. Dat is een van de redenen dat ieder voorjaar in heel Rusland grote gebieden worden platgebrand, simpelweg om boetes te ontlopen. “Dat loopt vaak uit de hand en leidt tot veel bosbranden”, zegt Vilen Loepatsjik, bosexpert bij de Russische afdeling van Greenpeace. Afgelopen najaar leek de overheid overstag te gaan en kreeg ‘agrarische bosbouw’ groen licht. De grondeigenaar kan naar eigen goeddunken zijn land gebruiken en er bos laten groeien, mits hij zelf zorg draagt voor onder meer de brandveiligheid. Het opvallende regeringsbesluit maakte een eind aan het staatsmonopolie op bosbouw, maar werd na fel verzet binnen de betrokken ministeries even snel weer teruggedraaid. Critici, zoals het communistische parlementslid Vladimir Kasjin, noemen het onttrekken van landbouwgrond voor andere doeleinden ‘een misdaad’.

“De tegenstanders willen niet dat er concurrentie komt”, legt Loepatsjik uit. “Of ze geloven dat de voedselzekerheid van het land direct afhangt van de oppervlakte aan landbouwgrond. Volgens die visie mag landbouwgrond geen andere bestemming krijgen. Of er ook daadwerkelijk iets groeit is onbelangrijk. Voor ambtenaren uit de sector is het weer in gebruik nemen van landbouwgrond een graadmeter voor hun eigen effectiviteit, en voor de inspectie is dat het aantal vastgestelde overtredingen en boetes. Dat is de ruif waaruit ze eten.”

Met behulp van satellietfoto’s schatten Loepatsjik en zijn collega’s de totale oppervlakte braakliggende en overgroeide landbouwgrond in Rusland op ruim 76 miljoen hectare. Dat is pakweg anderhalf keer zo groot als Frankrijk. Die grond geheel ontginnen is onhaalbaar en onbetaalbaar.

Een ideale oplossing

Bos laten groeien zien zij als een ideale oplossing die vele vliegen in een klap slaat. Zoals werkverschaffing aan tienduizenden mensen, daar waar landbouw geen soelaas meer biedt. “Veel mensen in Rusland zijn afhankelijk van het bos”, zegt Loepatsjik. “In regio’s als Perm, de provincies Kirov of Tver zal nooit grootschalige landbouw worden bedreven, de grond is gewoon ongeschikt.”

Bosbouw plegen op braakliggende grond kan dus de leegloop van het platteland tegengaan. Het mes snijdt aan twee kanten, want versoepeling van de regels kan ook kwetsbare natuurgebieden behoeden voor verdere aftakeling. “Ons primaire idee is dat commerciële bosbouw moet plaatsvinden op het meest geschikte terrein”, betoogt Loepatsjik. “In voormalige landbouwgebieden bestaat al een infrastructuur, er wonen mensen. Als je daar bos laat groeien voor houtproductie hoef je niet de kapactiviteiten steeds verder te verleggen naar nieuwe, nog onaangetaste en kwetsbare natuurlijke bossen.”

Nergens in Europa bestaan nog zulke oppervlakten relatief ongeschonden bos als juist in Rusland, al laten satellietbeelden zien dat ook hier in vaak afgelegen gebieden steeds meer bos tegen de vlakte gaat. “Juist die gebieden zijn enorm belangrijk voor het behoud van biodiversiteit en voor het klimaat”, aldus Loepatsjik. “Het gaat niet alleen om bomen die CO2 vasthouden, maar ook om een bodem die niet is aangetast door ontginning, om dood hout dat zich in verschillende stadia van ontbinding bevindt. In Europa vind je zulke wilde bosnatuur alleen nog plaatselijk in het noorden van Zweden en Finland, in Rusland is waarschijnlijk nog een vijfde deel behouden gebleven. Dat is snel aan het verdwijnen.”

Niet rationeel

Binnen de regering is het laatste woord zeker nog niet gezegd. Vice-premier Viktoria Abramtsjenko ziet het belang van de nieuwe bossen voor het nakomen van Ruslands klimaatverplichtingen, en ook dat het zinloos is tegen astronomische bedragen bij voorbaat onrendabele landbouwgrond te recultiveren. “Dat is niet rationeel”, erkende ze tijdens het recente economische forum in St. Petersburg.

Tsjerepkov wil hoe dan ook zijn eigen 500 hectare voormalige landbouwgrond gebruiken zoals het hem goeddunkt. Een deel voor bosbouw, een deel voor extensieve landbouw en een deel voor ecotoerisme. Zijn ecoboerderij omvat inmiddels een kaasmakerij en een manege, een milieuvriendelijk hotel en originele houten zomerhuisjes in de vorm van een koe of ander dier. Gasten zwemmen in het meertje dat Tsjerepkov hier heeft laten uitgraven. “Ja, ook dit mag volgens de wet allemaal niet”, glimlacht hij. “Nog niet.”

Lees ook:

Europese bizon van dierentuin succesvol terug in het wild

De Europese bizon geeft hoop. Ruim 35.000 soorten dieren en planten worden volgens de bijgewerkte Rode Lijst in hun voortbestaan bedreigd, maar de bizon niet meer.