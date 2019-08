Dit kleine visje jaagt kikkers weg, en dus mag hij niet langer worden verhandeld

De Lepomis gibbosus, is eigenlijk een aquarium- of vijvervis, maar de zonnebaars zwemt in Nederland ook in grote aantallen in het oppervlaktewater.

Doordat ze zich explosief hebben vermeerderd, worden inheemse soorten opgegeten, verdrongen of door ziektes belaagd. Zonnebaarzen komen in flinke aantallen voor in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Ze zitten vaak in ondiepe vennen en poelen, waarin ze door aquariumbezitters zijn losgelaten. De zonnebaars heeft volgens Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, op sommige plekken in Nederland beschermde amfibiesoorten verdrongen, zoals de kamsalamander, de knoflookpad en de boomkikker.

Ravon en andere organisaties in Europa vragen al jaren om een verbod op de handel in zonnebaars. Dat is vandaag afgekondigd. Sinds 2010 wordt de zonnebaars in veel tuincentra al niet meer verkocht. De grootste Nederlandse distributeur van aquarium- en vijverproducten besloot toen te stoppen met de verkoop.

Zonnebaars. Beeld Karin Timmer001

Bezitters van aquaria die de zonnebaars in huis hebben, mogen de vissen houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarde is wel dat de in gevangenschap gehouden zonnebaars niet kan ontsnappen. De eigenaren moeten er ook voor zorgen dat ze zich niet kunnen voortplanten.

Volgens Ravon is sinds 1990 de verspreiding van exotische vissoorten in Nederland fors toegenomen, er komen nog steeds nieuwe soorten bij. Een deel verdwijnt vanzelf, omdat de vissen vaak niet goed tegen het Nederlandse klimaat kunnen. Maar een aantal soorten, zoals de zonnebaars, doet het erg goed. Ook al omdat de vis in Nederlandse wateren nauwelijks natuurlijke vijanden tegenkomt. Het dier is een exoot en komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. De vis kan zich zeer snel voortplanten.

