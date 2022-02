Dit Brabantse rekenwonder heeft het doorgerekend: die CO2-heffingen moeten omhoog

De modellen waarmee overheidseconomen klimaatschade berekenen, zijn hopeloos achterhaald, zegt hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen. Econometrist Stan Olijslagers (26) promoveert bij hem op een nieuwe berekening van de échte risico’s van klimaatverandering.

Stel je eens voor dat je tien procent kans loopt om honderdduizend euro te verliezen. Even rekenen, en je verwachte verlies is dus tienduizend euro. Toch zullen de meeste mensen zich verzekeren tegen een veel hoger bedrag. “Met zulke hoge bedragen, wil je namelijk geen gok nemen”, zegt Stan Olijslagers (26), promovendus in de econometrie.

Een simpel feit uit de gedragswetenschappen, dat laat zien hoe risicomijdend mensen zijn wanneer er veel op het spel staat. Een feit ook dat wordt toegepast in veel economische modellen voor aandelenmarkten en pensioenfondsen, door economen gespecialiseerd in decision making under uncertainty – keuzes maken onder onzekerheid. De conclusie van al die onderzoeken: hoe onzekerder je potentiële verlies, hoe groter de gok, hoe minder risico je wil nemen.

Een kleine maar groeiende groep economen heeft de laatste paar jaar doorgekregen dat die modellen uit de financiële wereld verrassend toepasbaar zijn op het klimaatprobleem. En dat áls je die onzekerheidsfactor toevoegt aan modellen die de schade van broeikasuitstoot berekenen, de gevolgen voor beoogde CO 2 -heffingen groot zijn. “Als maatschappij wil je de gok niet wagen dat het misgaat met het toekomstige klimaat”, zegt Olijslagers. “Dus ben je bereid om extra te betalen. Hoeveel extra precies hangt af van hoe groot het risico is dat je wil nemen. Maar kijkend naar economisch gedragsonderzoek, is het realistisch om aan te nemen dat mensen geen gok willen nemen als het gaat over de toekomst van de wereld.”

Olijslagers ontwikkelde voor zijn proefschrift een model waarin hij de onvoorspelbare, oplopende risico’s van het klimaatprobleem meeneemt. Het gevolg: wereldwijde CO 2 -belastingen vallen ineens 25 tot 50 procent hoger uit dan vaak wordt berekend. Europa heeft volgens hem al een redelijk ambitieus emissiehandelssyteem, maar het proefschrift moet vooral een wake-upcall zijn voor landen als de VS en China, waar lage CO 2 -heffingen gelden. De conclusie: als je meeneemt dat er een kleine kans is dat klimaatverandering nog veel schadelijkere gevolgen gaat hebben dan verwacht, is het noodzakelijk om nu extra hard op de rem te trappen. De Wereldbank en de Nederlandsche Bank roepen bedrijven en overheden al langer op om klimaatrisico’s mee te rekenen.

Hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam wijst op het belang van het onderzoek van zijn promovendus. “We weten in toenemende mate dat de manier waarop economen doorgaans risico’s calculeren, empirisch gezien gewoon niet klopt. De modellen stroken niet met hoe mensen in werkelijkheid met risico’s willen omgaan.” Denk aan het voorbeeld van de honderdduizend euro: het risico op het rampscenario is klein, tóch willen mensen zich er flink tegen indekken.

Soms is de onzekerheid voor een situatie zo groot dat je eigenlijk geen goed model kan maken voor hoe hoog CO 2 -belasting zou moeten zijn, zegt Van Wijnbergen. Extreme droogtes, overstromingen, smeltende ijskappen, mislukte oogsten, dijken die door kunnen breken. “Je hebt gewoon geen idee hoe klimaatverandering precies gaat uitpakken.” Olijslagers opereert nu als een van de eerste Nederlanders binnen de nieuwe wiskundige theorieën om die onzekerheid wél in klimaatschade-modellen te verwerken.

Stan Olijslagers

Rekenwonder

Op zijn middelbare school stond Olijslagers al bekend als een rekenwonder. Hij was een van de weinige leerlingen die een tien haalde voor zijn eindexamen wiskunde, zegt hij met een bescheiden lach in zijn appartement in Den Bosch. Als 26-jarige is hij nu net aangenomen bij het Centraal Planbureau (CPB), als wetenschappelijk medewerker op de afdeling klimaat. “Ik hou van de uitdaging en van het exacte. Als mensen over een onderwerp praten zonder getallen of wiskundige cijfers, dan wordt het al heel snel moeilijk interpreteerbaar. Ik hou van duidelijkheid: dít staat er, en dít bedoelen ze ermee.” Als je over de schade van het klimaatprobleem gaat praten, zegt Olijslagers, kun je alle kanten op. “Maar als je het in een wiskundig model moet zetten, word je gedwongen consistent te zijn.”

Kosten-batenanalyses over economische klimaatschade zijn al talloze keren gemaakt. Niet alleen zijn er klimaatmodellen zoals die van het IPCC, die uitrekenen met hoeveel graden de temperatuur waarschijnlijk gaat stijgen, kijkend naar onze uitstoot, en wat daarvan de schade gaat zijn. Ook storten economen zich al langer op deze vraag, met modellen waarin juist de vraag centraal staat hoeveel die schade ons gaat kosten, en wat voor soort belastingen we zouden moeten heffen om landen en bedrijven te motiveren zich anders te gaan gedragen.

De bekendste is de Amerikaanse William Nordhaus, die zijn model in 1992 publiceerde, en vier jaar geleden een Zweedse prijs won die bekendstaat als de Nobelprijs voor de economie. “In navolging van Nordhaus worden er vooral vanaf 2010 veel economische analyses van het klimaatprobleem gedaan”, legt Olijslagers uit. “Maar de meeste van die analyses – ook die van Nordhaus – namen de factor ‘onzekerheid’ niet mee in hun modellen.”

De laatste jaren begint hier verandering in te komen. In de finance-hoek – denk aan aandelenmarkten, pensioenfondsen – specialiseren economen zich in decision making under uncertainty. Veel financiële instellingen maken gebruik van deze theorieën. Zo baseren pensioenfondsen hun beleggingsbeleid op het risicoprofiel van hun deelnemers. En verzekeraars vragen hoge premies als ze weten dat klanten heel graag een bepaald risico willen vermijden en dus bereid zijn hiervoor te betalen. Het is deels vanwege de toegenomen rekenkracht van computers, dat deze berekeningen dertig jaar geleden niet gemaakt werden, en nu wel.

Klimaatschade

Een kleine maar groeiende groep economen gebruikt zulke modellen nu dus ook om klimaatschade te berekenen, onder wie de Nederlandse hoogleraar Rick van der Ploeg in Oxford. Toch is dit nog verre van mainstream, zegt hoogleraar Van Wijnbergen. Volgens hem nemen economen bij het ministerie van financiën, of in Brussel, die belangrijke onzekerheidsfactor nog nauwelijks mee in hun berekeningen, terwijl die berekeningen bepalend zijn voor klimaatbeleid. “Ik heb eigenlijk nooit economen bij de overheid gezien die dit wiskundig gezien aankunnen.”

Hoe werkt dat model van Olijslagers dan precies, en is het schadelijk dat overheidseconomen mogelijk achterlopen? Eerst die eerste vraag. Olijslagers: “In een ‘normaal’ economisch klimaatmodel zeg je eigenlijk: we kunnen de toekomst perfect voorspellen. We stoten zoveel CO 2 uit, dan wordt het precies zoveel warmer, en is er precies zoveel schade. Conclusie: als ik zoveel betaal, bijvoorbeeld in CO 2 -belasting, dan kan ik de schade met zoveel verminderen.”

Maar als je onzekerheid toevoegt aan het model, legt Olijslagers uit, dan zeg je: we stoten CO 2 uit, daar komt deze mogelijke spreiding aan temperatuurstijgingen uit. “Je schetst heel veel mogelijke werelden, waarbij het onzeker is welk scenario uit gaat komen, en waarbij het ook nog eens onzeker is wat de schade bij elk scenario gaat zijn, en het ook nog eens onzeker is of dit model überhaupt wel klopt, aangezien we nog nooit zo’n klimaatprobleem hebben meegemaakt.” Als Olijslagers in zijn klimaatmodel in de computer de onzekerheidsfactor aanzet – een beetje zoals een lichtschakelaar – ziet hij de nodige bedragen voor CO 2 -belasting plots met 25 tot 50 procent stijgen.

Uitstoot van de Eemshavencentrale. De elektriciteitscentrale gebruikt steenkool en biomassa als brandstof. Beeld Kees van de Veen

Uitstoot in 2050

Betekent dit dan dat het hele emissierechten-handelssysteem in Europa op de schop moet? “Nee”, zegt hij. De Europese Unie heeft met de Green Deal sinds vorig jaar al een ambitieus klimaatbeleid, waarbij de rechten die bedrijven moeten kopen om CO 2 uit te mogen stoten, langzaam duurder worden, waardoor de uitstoot in 2050 teruggebracht moet zijn naar nul. “Dat is in lijn met modellen die onzekerheid meenemen.”

Zijn berekeningen laten volgens Olijslagers en Van Wijnbergen vooral zien dat landen zoals de Verenigde Staten, China en India onmiddellijk toe moeten naar een systeem van strengere uitstootheffingen. De Verenigde Naties kunnen onderzoek zoals dit bijvoorbeeld gebruiken om landen onder druk te zetten. “Want wat ook blijkt uit de modellen, is dat hoe langer je wacht met uitstoot inperken, en de temperatuur laat stijgen, hoe groter de schade gaat zijn en hoe duurder het wordt om het probleem alsnog in te tomen.” Oftewel: het is in het belang van de landen zelf om snel in actie te komen.

Mondiaal niveau

Bij zijn kersverse baan bij het CPB zullen Olijslagers’ klimaatmodellen niet gebruikt worden. Want wanneer je de zeer complexe factor onzekerheid toevoegt, betekent dit ook dat je andere complexe factoren, zoals verschillen tussen landen, en per sector, moeilijker kan meenemen. Het model van Olijslagers is vooral theoretisch en interessant op mondiaal niveau. “Het laat zien wat de optimale keuze voor CO 2 -belasting is als alle landen samenwerken.”

De jonge econometrist houdt zich in Den Haag nu bezig met analyses over de impact van de Europese Green Deal voor Nederland. Ook dit is rekenen, voorspellen, en de Nederlandse overheid adviseren welke houding aan te nemen bij onderhandelingen met Europa, die nog moeten beginnen. De Brabantse bolleboos is in ieder geval ‘een goede vangst’ voor het CPB, vindt hoogleraar Van Wijnbergen. “Het is goed nieuws dat de Nederlandse overheid jongens als Stan laat buigen over de problemen van de toekomst.”

Lees ook:

Grote bedrijven maken hun groene beloften zelden waar

Grote bedrijven beloven ‘klimaatneutraal’ te worden, tussen 2030 en 2050. Een enkeling is écht groen bezig, maar meestal neigt het naar greenwashing, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Milieudefensie dreigt met rechtszaken tegen 29 grote vervuilers. Maken die een kans?

Milieudefensie eist een stevig klimaatplan van 29 ‘grote vervuilers’. Komen ze daar niet mee, dan riskeren ze een klimaatzaak, net zoals Shell. Gaat de rechter deze bedrijven straks ook zou verplichten tot groene maatregelen?