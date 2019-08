Dierenorganisaties willen verbod op zwientie tikken

Het ‘zwientie tikken’ op het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold staat onder druk. Vijf dierenbelangenorganisaties willen dat het jaarlijkse spelletje deze zaterdag niet doorgaat. “Laat de mensen van de organisatie lekker zelf in varkenspakjes door de modder rollen”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

Zwientie tikken is een jaarlijkse traditie op het Overijsselse festival, waarbij deelnemers geblinddoekt in een modderpoel een varken proberen te tikken. Een respectloze manier om met dieren om te gaan, vinden de organisaties. Animal Rights stuurde samen met vier andere organisaties vorige week een brief aan de gemeente Steenwijkerland met het verzoek om het evenement te verbieden.

Voor zaterdag wordt het evenement in ieder geval niet afgelast, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Het bezwaarschrift is nog in behandeling. Bijna zestig mensen hebben zich opgegeven om vandaag deel te nemen aan het evenement.

“Die beesten vinden het zelf ook leuk”, zegt Henk Kranendonk, organisator van het festival. Hij verzekert dat de varkens niet angstig zijn omdat de geblinddoekte deelnemers rustig op ze af lopen.

Het zijn de laatste leedvermaakpraktijken die moeten worden uitgebannen, vindt Vermeulen. “Op filmpjes van eerdere jaren is duidelijk te zien dat de varkens angstig en gestrest zijn.” Met het bezwaar willen de organisaties een precedent stellen. “Dieren moeten niet worden gebruikt ter vermaak van mensen.”

Eerder voerde Animal Rights actie tegen het Kallemooifeest, een pinkstertraditie op Schiermonnikoog waarbij een haan in een mand drie dagen in een achttien meter hoge paal wordt gehesen. Geen dierenmishandeling, luidde het oordeel van een rechter in maart van dit jaar. Animal Rights boekte wel resultaat met protesten tegen circusdieren. In 2015 kwam er een verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus.

“We zijn al een eind gekomen sinds het paling- en ganzentrekken”, zegt Vermeulen. “Nu die laatste stap nog.” Hij refereert aan het omstreden ‘gawstrèkke’, een carnavalstraditie in het Zuid-Limburgse Grevenbicht. Onder druk van dierenbelangenorganisaties is dit jaar de echte gans vervangen door een kunstexemplaar. Ruiters proberen de kop van de gans te trekken terwijl ze onder het opgehangen dier door galopperen.

Kranendonk kan begrijpen dat mensen hun bedenkingen hebben bij het zwientie tikken. “We hebben al vaker met de Partij voor de Dieren om de tafel gezeten. Dan kwamen we er altijd uit.” In 2000 spanden meerdere dierenwelzijnsorganisaties een rechtszaak aan tegen het festival. Een rechter besliste toen dat het welzijn van de varkens niet in het geding kwam.

Vermeulen erkent dat het geen groots issue is, “maar het is gewoon niet van deze tijd. Wij begrijpen heus dat de organisatie die dieren niet bewust kwaad wil doen, maar het gaat ons om het beeld dat we de volgende generatie meegeven. Wij willen dat kinderen van nu begrijpen dat je zo niet met dieren omgaat.”

Na het circus en ganzentrekken hebben dierenorganisaties het nu ook voorzien op de laatste lokale gebruiken waarin ze dierenmisbruik zien. Zoals het 'zwientie tikken’ vandaag in Overijssel.

Lees ook:

‘Martelfokker’ mag zieke raskat niet meer fokken

Voor het eerst is een fokker van een ‘designerkat’ op de vingers getikt. Maar de NVWA spoort niet actief op.



Heeft een varken ook recht op een bindend hitteprotocol?



Met het tropische weer rijden vrachtwagens met vee gewoon door. Beschermende regels van de veesector zijn onvoldoende, stelt de Dierenbescherming. ‘Zolang er geen airco in de vrachtwagens zit, zien de dieren af.’