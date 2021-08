Dierenbescherming houdt vast aan keurmerk Beter Leven

Het keurmerk Beter Leven draagt niet of nauwelijks bij aan een beter leven voor dieren, stelt de actiegroep Ongehoord. Het misleidt consumenten en komt de dierindustrie ten goede, zegt de actiegroep in een petitie die de Dierenbescherming oproept te stoppen met het keurmerk. Volgens Ongehoord draagt het keurmerk eraan bij dat mensen meer vlees eten in plaats van minder.

Nog veel misstanden in Nederland

De Dierenbescherming zegt dat dankzij het keurmerk juist stappen zijn gezet om het leven van gehouden dieren te verbeteren, met het weren van de plofkip uit Nederlandse supermarkten als voorlopig hoogtepunt. De organisatie, die in 2007 het keurmerk in het leven riep, is niet van plan ermee te stoppen.

Ongehoord publiceerde woensdag een onderzoekrapport, waaruit blijkt dat er nog veel misstanden zijn in de Nederlandse vleesindustrie, ook bij bedrijven met 1, 2 of 3 Beter Leven-sterren. Zo maakt een grote kippenslachter nog steeds gebruik van een verdovingsmethode die volgens het keurmerk al vijf jaar geleden had moeten worden uitgebannen. Ook is een slachterij die op last van de voedsel- en warenautoriteit NVWA wegens mishandeling van varkens tijdelijk is gesloten nog wel ‘ketenregisseur’ van het keurmerk.

‘De vleesindustrie is niet gekrompen, maar juist gegroeid’

“Het keurmerk zorgt ten onrechte voor vertrouwen”, zegt woordvoerder Johan Boonstra van de actiegroep. “’Albert Heijn zegt in een reclame: ‘Onze varkens scharrelen naar sterren’. Maar die sterren slaan helemaal niet op scharrelvarkens, het gaat alleen om iets meer ruimte en een iets langer leven. Het keurmerk heeft niet geleid tot inkrimping van de vleesindustrie, die is juist gegroeid.”

De Dierenbescherming wil met het keurmerk via de geleidelijke weg verandering afdwingen, zegt woordvoerder Niels Dorland. “We hebben deze keuze in 2007 gemaakt, en daarover hebben we intern een stevige discussie gevoerd. Het gros van het publiek eet nog steeds vlees. Wij willen toe naar minder en beter vlees en dat begint bij één ster, dan twee, daarna drie en misschien naar vegetarisme. Is dit genoeg? Dat is een ethische discussie. Maar wij kunnen niet morgen een maatschappelijke verandering afdwingen. Als keurmerk lig je onder een vergrootglas. Er zijn soms excessen en incidenten. Als wij die constateren, raakt een bedrijf het keurmerk kwijt.”

De kippenslachter gebruikt nog steeds een omstreden verdovingsmethode

Dat gebeurt niet altijd, erkent Dorland. De kippenslachter die nog steeds een verdovingsmethode gebruikt die taboe is verklaard, beroept zich op overmacht. Hij heeft de vergunning voor aanpassing van zijn bedrijf nog niet rond. “Wij vinden dat niet laakbaar en verwijtbaar en dus hebben we uitstel verleend tot eind dit jaar. Het voelt niet lekker dat wij hierop worden aangesproken. Die methode is wettelijk niet verboden, maar wij hebben er voor gezorgd dat hij in Nederland niet meer wordt gebruikt.”

Dat de gesloten slachterij nog wel ketenregisseur is, en daarmee verantwoordelijk voor een deel van het keurmerk, is lastig uit te leggen, geeft Dorland toe. “Maar het werken onder keurmerk en de rol van ketenregisseur zijn twee gescheiden onderdelen. Er worden in die slachterij straks echt geen varkens meer geslacht met het keurmerk. De rol van ketenregisseur is puur administratief. Juridisch kunnen we die niet zomaar afnemen.”