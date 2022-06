Dier en natuur voorop in Arnhem met de eerste Partij voor de Dieren-wethouder ooit

Op principiële punten kan de Partij voor de Dieren geen concessies doen. Met die insteek begon de driekoppige fractie in Arnhem aan de vorming van een coalitieakkoord. “Als we vinden dat iets echt niet kan of echt moet en niet gebeurt, kunnen wij gewoon niet meedoen”, zegt Leo de Groot, de lokale fractievoorzitter.

De Groot zat de afgelopen maanden om tafel met D66, GroenLinks, Arnhem Centraal, Partij voor de Arbeid en Volt. Dat mondde op 1 juni uit in een coalitieakkoord en de eerste Nederlandse wethouder van de Partij voor de Dieren (PvdD): Arnhem moet groener, duurzamer en socialer worden. Die plannen kwamen er zonder zware compromissen, verzekert De Groot. “We hebben bewezen dat uitruilen niet nodig is.”

Een van de principiële punten van de Partij voor de Dieren is het afkeuren van jagen en vissen. “Dat was lastig voor partijen zoals PvdA en Arnhem Centraal, waar ook sportvissers op stemmen”, zegt De Groot. “Maar wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het verlenen van dat soort vergunningen.” In gemeentewateren komt er daarom een visverbod en wordt de pacht aan visverenigingen niet verlengd.

Gratis openbaar vervoer lukte niet

Wat de PvdD dan weer níet lukte was gratis busvervoer voor iedereen. Dat werd te duur. Wel betalen minderbedeelde Arnhemmers met een al bestaande pas voor gratis uitstapjes voortaan een euro per rit. Als er discussies waren tussen de verschillende coalitiepartijen ging het vooral over hoe iets exact te formuleren, zodat elke partij zich in de tekst kon vinden, aldus De Groot.

De Groot gaat het coalitieakkoord niet zelf uitvoeren. Dat doet de kersverse wethouder Marco van der Wel (50), die zelf niet aan de onderhandelingstafel zat. Elf jaar lang verdedigde hij in de Provinciale Staten van Brabant de standpunten van de PvdD. Die houding zegt hij nu achter zich te laten. “Ik ben geen politicus meer voor de partij. Ik ben er nu als bestuurder voor alle Arnhemmers.”

Daar horen ook de dieren bij, staat letterlijk in het akkoord. “We erkennen de intrinsieke waarde van het dier”, dreunt Van der Wel verheugd op. “Dat staat volgens mij in geen enkel ander coalitieakkoord in Nederland.” Het betekent volgens hem dat als je een boom zou willen kappen voor een nieuwe parkeerplaats – “Wat we niet willen, hoor!” – de waarde van een vogel in die boom even groot is als de waarde van iemand die zijn auto wil parkeren.

Minder maaien, meer insecten

Als wethouder voor natuur, milieu en zorg gaat Van der Wel de Arnhemse natuur en parken ecologisch beheren. “Dat houdt ook in: minder maaien”, zegt hij. “Soms levert dat spanning op. Mensen vinden het slordig, of zeggen dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Ik ga dan de wijk in om bezwaren aan te horen en mensen uit leggen waarom we insecten zoals bijen meer moeten stimuleren.”

Biodiversiteit vergroten kan ook met nieuwe bomen in de straat, die nu eens níet allemaal dezelfde soort op een rijtje zijn. Dat past goed in de grotere plannen van de gemeente. “Ambtenaren maakten al een goede biodiversiteitsnota en mooie kaarten, waarop je kunt zien welke wijken groen tekort komen. Daar moet je investeren. In groene wijken voelen mensen zich prettiger en gezonder.”

Zo vindt hij het thema zorg ook goed passen in zijn portefeuille. Van der Wel fietst binnenkort met ambtenaren langs verschillende pluktuinen en andere stadslandbouw. “Het is pure winst om dat uit te rollen in heel Arnhem. Als mensen meer verbinding krijgen met hun voedsel, zien ze bijvoorbeeld ook dat groente en fruit een prima alternatief zijn voor vlees.” Over varkens of kippen die misschien in de tuinen rondlopen, doet Van der Wel niet moeilijk. “Dat mag. Ik ga niet bepalen hoe mensen hun initiatieven inrichten.”

Ook buiten Van der Wels portefeuille zijn de plannen duurzaam. Arnhem wil de komende vier jaar niet meer in het groen bouwen, en alleen nog ‘natuurinclusief’. “Met ruimte voor bomen, planten en versterkte leefomgevingen voor vogels en vleermuizen.” Compromissen denkt Van der Wel niet vaak nodig te hebben met deze club wethouders. “Wat dat betreft is Arnhem een voorloper, want deze kleuren kunnen elkaar ook in andere gemeenten vinden.”

