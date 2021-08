Deze vijf scenario's schetst het IPCC voor het klimaat

Het klimaat verandert razendsnel, met onomkeerbare veranderingen als gevolg. Zonder drastisch ingrijpen kan de planeet 1,5 graad warmer worden, waarschuwt het IPCC vandaag in een alarmerend rapport. De aarde is al 1,2 graden opgewarmd, waarschuwt VN-baas António Guterres.

In het meest optimistische scenario warmt de aarde 1,5 graden op, in het doemscenario is dit over tachtig jaar 5,7 graden.

1. Geen CO2-uitstoot meer in 2050

Het beste scenario, SSP1-1.9, is volgens de onderzoekers alleen te halen als er in 2050 netto geen CO2-uitstoot meer is. Dit is het enige toekomstbeeld waarin de doelen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald. De temperatuur zou dan ongeveer 1,5 graden stijgen, maar later nog wat zakken en blijven hangen op 1,4 graden hoger. Extreem weer komt dan wel vaker voor.

2. Stijging van 1,8 graden

Het op een na beste scenario heet SSP1-2.6 en is eigenlijk hetzelfde, maar dan wordt het uitstootdoel pas na 2050 behaald. Verder zouden alle maatregelen hetzelfde moeten zijn. Dan stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,8 graden tot het einde van de eeuw.

3. Geen daling van de uitstoot tot halverwege deze eeuw

Het derde toekomstbeeld, SSP2-4.5, voorziet geen daling van de uitstoot tot het midden van de eeuw. Daarna daalt het, maar in 2100 is het netto nog niet nul. De maatschappij verandert in deze toekomst niet drastisch. De temperatuur zou 2,7 graden stijgen.

4. Verdubbeling uitstoot in 2100

In het vierde scenario stijgt de CO2-uitstoot en is die in 2100 verdubbeld. Als SSP3-7.0 waarheid wordt, dan worden landen een stuk competitiever en doen landen er alles aan om hun eigen voedselvoorraad veilig te stellen. De gemiddelde temperatuur stijgt dan 3,6 graden wereldwijd tot 2100.

5. Dramatisch toekomstbeeld: 5,7 graden stijging

Volgens de onderzoekers moet het laatste scenario koste wat kost worden vermeden. In het toekomstbeeld dat ze SSP5-8.5 noemen, wordt in het slechtste geval rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde temperatuur met 5,7 graden. De CO2-uitstoot is in 2050 al verdubbeld.

Drie jaar lang werkten 234 wetenschappers uit 66 landen aan het rapport. Zij hebben gezamenlijk zo’n veertienduizend studies gelezen en samengevat. Hoewel er al veel bekend is over het klimaat, en het IPCC al jarenlang verreweg de belangrijkste bron is van klimaatkennis voor regeringsleiders, is elke update welkom. Van tevoren was al duidelijk dat het langverwachte rapport scherper dan ooit zou zijn over de toekomst van het klimaat.

Ook probeert het IPCC de gevolgen van klimaatverandering benaderbaar te maken voor het publiek met een speciale Klimaatatlas. Die is te raadplegen via deze link.