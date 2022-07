Deze trein vangt miljoenen tonnen CO2 uit de lucht (als je er een heleboel aan elkaar koppelt)

Hij ziet eruit als een wagon voor het transport van vloeistoffen. Maar in de afbeelding is te zien dat hij bovenop een luchtinlaat heeft aan de ene kant en een uitlaat aan de andere. In de wagon wordt CO 2 uit de binnenkomende luchtstroom gehaald door die chemisch te binden. Aan de achterkant komt CO 2 -vrije lucht naar buiten. De afgevangen CO 2 wordt gekoeld en onder druk opgeslagen en bij het eerstvolgende station afgeleverd, want het is een bruikbare grondstof voor veel takken van industrie.

Simpel, en een geweldige oplossing voor het teveel aan broeikasgassen. Toch? Het staat te bezien. Maar de bedenker, Eric Bachman van de Amerikaanse start-up CO2Rail, is optimistisch. In samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Toronto, Canada doet hij nu in vakblad Joule uit de doeken wat het systeem zou kunnen doen.

Minder uitstoten is natuurlijk beter, maar CO 2 afvangen wordt gezien als een aanvullende manier om klimaatverandering tegen te gaan, ook door het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. CO 2 afvangen kan uit de rookgassen van industriële installaties, maar ook uit de lucht zelf. Probleem is de concentratie van CO 2 in de lucht. Voor een gezond klimaat is die te hoog, maar voor het oogsten van CO 2 eigenlijk veel te laag.

Grote hoeveelheden nodig

Lucht is voornamelijk stikstof en zuurstof; op een miljoen van hun moleculen vind je maar 400 CO 2 -moleculen. Dat betekent dat je door een installatie grote hoeveelheden lucht moet jagen. En wil je eenmaal gevangen CO 2 gebruiken, dan moet je die eerst bevrijden. Beide processen kosten energie. Maar liefst geen fossiele industrie, want dan kom je van de wal in de sloot.

Daarom bouwde, bijvoorbeeld, de Zwitserse firma Climeworks zijn CO 2 -vanger in IJsland, waar aardwarmte beschikbaar is om hem draaiende te houden. En zo zijn er meer projecten waarin van reststromen of duurzame energie gebruik wordt gemaakt. Maar die vergen nog altijd omvangrijke installaties op doorgaans dure grond.

Bachman kwam op het idee om een CO 2 -vanger aan de trein te hangen, want al rijdende krijg je voldoende lucht binnen zonder te hoeven pompen. En rijden doet die trein toch; een of meer extra wagons vergen maar een klein beetje extra trekkracht. In de wagon van Bachman wordt CO 2 gebonden met technologie van een andere Amerikaanse start-up, Verdox. Die maakt gebruikt van een organische stof, die onder elektrische spanning CO 2 bindt, en die CO 2 weer loslaat als het spanningsveld wordt omgedraaid.

Energie uit het remsysteem

Dat vergt ook energie, maar die wordt gehaald uit zonnepanelen op het dak van de wagon én uit het remsysteem van de trein. Als een trein remt komt er energie vrij, normaal gesproken in de vorm van warmte die vervliegt. Moderne treinen, en andere vervoermiddelen, hebben echter remsystemen die die vrijkomende energie omzetten in elektriciteit. Die wordt in de wagon van Bachman opgeslagen in batterijen om de CO 2 -vanger van de benodigde stroom te voorzien.

Kan het systeem hiermee uit? Volgens het rekenwerk van Bachman en zijn collega’s in vakblad Joule wel. De uitvinder verwacht dat de kostprijs van een ton afgevangen CO 2 onder de 50 dollar kan blijven. Grote CO 2 -vangers op land, zoals die van Climeworks, zitten op een kostprijs van enkele honderden euro’s per ton CO 2 . Met 50 dollar komt CO2Rail in de buurt van wat bedrijven moeten betalen om een ton CO 2 te mogen uitstoten.

En hoe groot kan de oogst dan zijn? De oogst van één wagon is bescheiden: 3000 ton CO 2 per jaar. Maar hang je aan een lange goederentrein niet één maar tien van die wagons, dan begint het ergens op te lijken. En kijk je naar alle goederentreinen in de hele wereld, dan bedraagt de oogst miljarden tonnen CO 2 per jaar. In een naar eigen zeggen realistische schatting becijfert Bachman de mogelijke oogst van zijn CO 2 -vangers op 400 miljoen ton CO 2 per jaar in 2030. Dat is drie keer de CO 2 -uitstoot van Nederland.

Lees ook:

CO2 uit de lucht vangen: een waanzinnige toekomstdroom die uitkomt.

De mens heeft beloofd minder CO2 in de atmosfeer te brengen. Maar het schiet niet erg op. Misschien moet hij er CO2 uít gaan halen.