Deze start-up geeft oude, kleine vrachtauto's een tweede leven door ze elektrisch te laten rijden

Kleine vrachtauto's, verhuiswagens, maar ook voertuigen die gemeenten en hoveniersbedrijven gebruiken om groen in de stad te onderhouden. Met een nieuw batterij-wisselsysteem kunnen deze dieselwagens tot 210 kilometer elektrisch rijden na een enkele oplaadbeurt. Het systeem zou ook de levensduur van oude vrachtwagens met zeven jaar kunnen verlengen waardoor ze niet in de schroothoop belanden.

Dat belooft Green Dynamics, een initiatief van ingenieursbureau XYZ Dynamics uit Eindhoven en logistiek dienstverlener TSN Groen. Hiermee zeggen de bedrijven op korte termijn te kunnen inspelen op de eis om vanaf 2025 emissievrij in de binnensteden te rijden. In het Klimaatakkoord van Glasgow is afgesproken dat wereldwijd alle nieuwe bussen en vrachtwagens in 2040 rijden zonder uitlaatgassen. Als eerste stap zou 30 procent van het vrachtwagenpark al in 2030 uitstootvrij moeten zijn.

Emissievrij rijden

“Ik wil het wagenpark van mijn bedrijf best emissievrij maken, maar niet ten koste van het huidige materiaal”, vertelt directeur Andries Vlot van TSN Groen. “We hebben te maken met klimaatverandering, en grondstoffen worden schaarser. Dan is het niet houdbaar om te stellen dat ondernemers hun eerder aangeschafte dieselauto’s maar weg moeten doen.”

Voor hem lag het daarom voor de hand om zijn dieselvoertuigen om te laten bouwen tot elektrische varianten. Daartoe financierde zijn bedrijf de samenwerking met de Eindhovense start-up, en stelde het een van zijn dieselauto's beschikbaar. Vrijdag laat de logistiek dienstverlener dit eerste prototype zien, een omgebouwde Mercedes Sprinter.

Ombouwen van het eerste prototype elektrische Mercedes Sprinter Beeld Green Dynamics

In juli gaan de eerste omgebouwde vrachtbusjes voor het eerst de weg op om onder meer meubels te bezorgen. Uiteindelijk wil het transportbedrijf zijn hele wagenpark, zo’n honderd vrachtwagens, laten ombouwen tot elektrisch.

De ondernemers vinden het aanbod van nieuw elektrisch vanuit de fabriek te laag. “De productie gaat, door het tekort aan materialen en arbeidsplaatsen, te langzaam. Tussen bestellen en afleveren zit al gauw twee jaar. Kleine vrachtwagens komen überhaupt niet nieuw elektrisch van de band rollen", zegt Alex Pap van XYZ Dynamics.

Het ombouwen van diesel naar elektrische vrachtauto’s wordt wel al langer gedaan, maar nog niet op deze wijze, zegt Pap. Naast een batterijpakket, ontwikkelt de start-up ook een slim systeem om de auto's sneller op te laden en langere afstanden per oplaadbeurt te laten afleggen dan wat er al mogelijk is.

Vrachtwagens sneller opladen

Hoe snel zo’n elektrisch omgebouwde vrachtauto erover doet om vol te laden, is afhankelijk van de beschikbare laadinfrastructuur. Sommige ondernemers zien dit nog als een drempel om over te stappen op elektrisch vrachtvervoer, maar volgens Pap ligt het anders. “Ze hebben koudwatervrees. Dat is begrijpelijk, want er zit een groot risico aan”, zegt hij.

“Als het vrachtvervoer van een transportbedrijf plat ligt, dan kunnen ze helemaal niets meer. Dat verklaart waarom sommige bedrijven een afwachtende houding hebben.” Dit beaamt Andries Vlot. Aan economische overwegingen zou het volgens hem niet liggen. Green Dynamics schat in dat de investering in het batterij-wisselsysteem binnen drie jaar is terug te verdienen.

Om elektrisch rijden binnen TSN Groen te stimuleren, heeft Vlot in de afgelopen vijf jaar extra opslagplaatsen geopend bij verschillende steden. “We verzamelen daar de goederen om zo in één keer CO2-neutraal de stad in te rijden.” Zo zijn de laatste kilometers van het transportbedrijf sneller af te leggen met een elektrisch voertuig. De brandstofbesparing maakt deze tactiek voordeliger dan wanneer de opslagruimtes verder van de stad af liggen, zoals het bedrijf voorheen deed.

Vergroening Nederlands bedrijfswagenpark

De volgende stap voor het transportbedrijf is om grotere vrachtwagens met de technologie van Green Dynamics om te bouwen tot elektrische varianten. Volgens Pap is dit wel mogelijk, omdat het systeem schaalbaar is. Wel moet het ingenieursbureau daarvoor het systeem en materiaal flink aanpassen door er onder andere een grotere motor in te bouwen.



Dat de technologie veel kansen biedt voor de vergroening van het Nederlandse bedrijfswagenpark, is niet onopgemerkt gebleven. “Er is veel interesse vanuit de markt en brancheorganisaties.”

