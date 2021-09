Dertig jaar na de gekkekoeienziekte keren de dierresten terug in het veevoer

Pluimveehouders en varkenshouders mogen weer diermeel gebruiken in hun veevoer, zo heeft de Europese Commissie besloten. Dit meel, gemaakt uit de restanten van dieren, was lange tijd verboden nadat het gebruik ervan de gekkekoeienziekte bleek te veroorzaken. Nu is het strikte verbod onder voorwaarden opgeheven. Diermeel voeren is duurzamer en, zo oordeelt de Commissie, hoeft geen bedreiging voor de voedselveiligheid te zijn.

De gekkekoeienziekte besmette dertig jaar geleden honderdduizend Britse koeien. Vier miljoen werden geslacht. Het meel van besmette koeien veroorzaakte de uitbraak. Wereldwijd stierven tweehonderd mensen aan de menselijke variant – de ziekte van Creutzfeldt-Jakob –, onder wie drie Nederlanders. Om die reden is kannibalisme ook in de nieuwe maatregelen verboden. Voor koeien en schapen blijft diermeel taboe. De regels gelden uitsluitend voor pluimvee en varkens. Hun veevoer mag uit vermalen resten van runderen, varkens en pluimvee bestaan, nog steeds met een strikt verbod op kannibalisme.

Ontbossing in Zuid-Amerika

Ook is het toegestaan om insectenmeel aan voer voor pluimvee en varkens toe te voegen – een unicum. Insecten zijn veelbelovend als eiwitbron, zowel voor mensen als voor dieren. Door de insecten te vermalen tot meel en te vermengen met veevoer kan een alternatieve eiwitbron benut worden, omdat ze planten eten waar vee de neus voor ophaalt.

Zo wordt de productie van vlees duurzamer en onafhankelijker van de import van soja, stelt de Europese Commissie. Jaarlijks produceert de Europese Unie 800.000 ton diermeel, waarvan slechts 40 procent wordt gebruikt in bijvoorbeeld voedsel voor huisdieren en voer in de visteelt. Door dit overschot te gebruiken, hoeft er minder soja te worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika, waar de teelt van het gewas grootschalige ontbossing veroorzaakt. Eerder dit jaar zei de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid dat diermeel onder strenge voorwaarden veilig is in de pluimvee- en varkenshouderij.

