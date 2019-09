Den Haag wacht grimmig boerenprotest: ‘Stedelingen zetten ons in de verdomhoek’

Wij mogen er niet zijn. We krijgen overal de schuld van. Ze proberen ons weg te pesten. Mark van den Oever, varkenshouder en fruitteler in het Noord-Brabantse Sint Hubert, vat vlotjes samen welk sentiment er volgens hem heerst in de Nederlandse agrarische sector. Om aan dat sentiment uiting te geven, is er dinsdag een groot boerenprotest in Den Haag. Tot vrijdagmiddag hadden 3421 boeren zich aangemeld als deelnemer, zij willen 1002 ‘voertuigen’ meenemen. Mark van den Oever is een van de organisatoren. Hij hoopt op een Malieveld vol tractoren. Want: “Wij voelen ons in de verdomhoek gezet door stedelingen die wel even komen vertellen hoe het er op het platteland aan toe moet gaan.”

De ‘stedeling’ blijkt vele gedaantes te kennen. Soms zijn ze dierenactivisten, dan weer politici of journalisten. Allemaal zouden ze meedoen aan de ‘negatieve framing’ van de agrarische sector. Van den Oever: “Ze zien ons als een probleem, dat opgelost moet worden.”

Neem nu Kamerlid Tjeerd de Groot van D66, die opperde om in antwoord op de huidige stikstofproblemen in Nederland de veestapel te halveren. Of het NOS Journaal, dat wél voortdurend bericht over klimaatstakers, maar níet over bezorgde boeren.

Voor Van den Oever was de maat vol toen activisten afgelopen mei een varkensstal in Boxtel urenlang bezetten. “’s Avonds om negen uur was dat nog niet opgelost. Toen was het mij duidelijk: we worden toch niet beschermd, dit moeten we anders regelen.” Hij richtte de Farmers Defence Force op, een agrarische actiegroep met een website en een Whatsapp-groep. Binnen een paar dagen ging het aantal leden van de groep van tien naar twintig naar meer dan tienduizend. “Als er nu ergens een inval is, hoeft de boer maar te appen en we komen hem helpen.”

Een ‘defence force’ klinkt als een knokploeg, weet Van den Oever. “Maar we zíjn ook van de harde lijn. We verdedigen onze belangen.”

De boer-burgerkloof verkleinen

Wat die belangen zijn, hebben de organisatoren van het protest van dinsdag op een rij gezet. Het gaat ze onder meer om ‘boer-burgerkloof verkleinen’ en ‘balans in het maatschappelijk debat’. Van den Oever: “Die hele stikstofkwestie mag niet op ons afgewenteld worden. Stel Schiphol maar eens aansprakelijk.”

Agrarische scholen geven leerlingen dinsdag vrijaf om naar Den Haag te gaan. De boeren weten zich gesteund door grote commerciële partijen als vleesverwerker Vion en veevoederfabrikant For Farmers. Die laatste betaalt een communicatiebureau dat de boze boeren helpt hun boodschap wereldkundig te maken. Minister Schouten is uitgenodigd om dinsdag een ‘lijst van eisen’ in ontvangst te nemen.

Kamerlid De Groot wil met boeren praten Sinds zijn suggestie om de veestapel te halveren is Kamerlid De Groot van D66 voor heel wat boeren de kop van Jut. Toch wil hij ze dinsdag op het Malieveld te woord staan, laat hij weten. “Ik ga graag met ze in gesprek. Ik heb contact gezocht met de organisatie maar nog niks teruggehoord.” Ook minister Schouten staat in principe open voor een gesprek, zegt haar woordvoerder. Hoeveel tijd ze ervoor kan vrijmaken, moet nog blijken. De agenda van de minister wordt namelijk vrijwel volledig in beslag genomen door één onderwerp: stikstof.

Of een optocht met tractoren, met verkeershinder op de snelweg, de beste manier is om het ongenoegen te uiten, staat niet voor elke boer vast. Tegenover Van den Oever en zijn medestanders met hun harde lijn staan bedachtzamere boeren. Die draaien de zaak om: wat zouden hun collega’s die naar het Malieveld optrekken ervan vinden als zij druk aan het oogsten zouden zijn en er plots een groep demonstranten de weg kwam versperren? Zouden ze dan werkelijk begripvol reageren? Wat als het protest dinsdag escaleert?

Organisator Mark van den Oever vertrekt maandagavond alvast uit Brabant naar Den Haag, per auto. Over de overlast die de boerendemonstratie kan geven, zegt hij: “Als politiemensen een langzaamaanactie mogen doen op de snelweg mogen wij het ook. Demonstreren is een grondrecht. We houden het publieksvriendelijk, maar dit is nog maar een voorbode. Wie niet luisteren wil, moet voelen.”

