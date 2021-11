Deelnemers van de klimaatmars hebben geen vertrouwen meer in hun politieke leiders. ‘Premier Rutte kletst’

Martine Meester stapt in Amsterdam uit de trein. Zij komt uit Hoorn met twee jonge kinderen en haar vader ‘opa Jaap’. De meisjes hebben vanochtend nog geschaatst op de kunstijsbaan, maar willen in de toekomst nog eens op natuurijs staan. Daarom zijn zij deze zaterdag bij de klimaatmars in de hoofdstad en zij maken dat ook duidelijk op een heel klein protestbordje: ‘Wij willen blijven schaatsen’.

Er was weinig opbeurend nieuws de laatste weken. De zeespiegel stijgt sneller en hoger dan gedacht, meldde het KNMI en regeringen blijven investeren in fossiele energie. Dat maakt moeder Meester ‘nogal pessimistisch’ over het klimaat. Maar bij dat gevoel wil zij niet te veel stil staan. “Dan wordt het lastig. Ik weet dat ik iets kan doen. Vaak de fiets nemen bijvoorbeeld en opletten hoe producten zijn verpakt. Dat geeft een goed gevoel.”

‘Nederland doet al jaren te weinig’

De familie Meester wil de zorgen laten horen op de klimaatmars. Vanaf de Dam loopt zaterdagmiddag een lange sliert met demonstranten door het stadscentrum. Volgens een voorlopige telling van de organisatie zijn er ruim 40.000 mensen, de politie bevestigt die aantallen. Ook in andere steden zoals Parijs, Sidney en Glasgow zijn demonstraties. In het Schotse Glasgow praten dezer dagen vertegenwoordigers van regeringen over de invulling van het akkoord van Parijs, dat zes jaar geleden werd gesloten. De aanwezigen bij de klimaatmars dringen aan op spoed. “De klimaatcrisis is nu”, verkondigt de organisatie. “Overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. Toch doet Nederland al jaren te weinig om dit te voorkomen.”

Het woord dat vaak voorkomt op de spandoeken is ‘Nu’. Populair zijn ook de woorden ‘Bla, bla, bla’. Of een variant: ‘Bla, bla, blub’. Ze verwijzen naar de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg die sprak over ‘bla, bla’ om aan te geven dat politici te veel praten en te weinig doen.

Beeld Patrick Post

‘Verandering komt niet uit Glasgow, maar uit onszelf’

Gijsje Robbie Hussem staat vooraan als de stoet vertrekt. Deze tiener vertegenwoordigt Fridays for Future, voortgekomen uit de klimaatstakingen van middelbare scholieren. Hij zit ‘een beetje tussen de optimisten en pessimisten in’. De beloftes die in Glasgow worden gedaan zijn wat hem betreft niet concreet, maar ‘alle hoop verliezen is ook weer niet goed’. Hij hoopt dat er toch nog daadkracht wordt getoond. “Het hebben van een mening over klimaatverandering is passé. Het is duidelijk zichtbaar wat er aan de hand is.”

“Ik weet het niet hoor”, meldt Nel Koster even verderop. “Premier Rutte kletst, iedere regeringsleider in Glasgow kletst. Dus ben ik pessimistisch. We weten al zo lang dat de aarde ten onder gaat, en toch wordt er geen bal gedaan.” Zij zwijgt even en schudt het hoofd. Op haar handdoek (“Ik had geen oud laken meer”) staat: ‘Mijn kleinkinderen willen ook een moeder aarde.’ Haar zoon Matthias Noorlander, staat naast haar met zijn dochter. “Je moet wel optimist zijn”, vindt hij. “Anders bereik je niks. Verandering komt niet uit Glasgow, maar uit onszelf. Wij kunnen onze levensstijl veranderen. Dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat maar van iedere druppel, koelt de aarde een beetje af.”

Lees ook:

Van compromisloze schoolstaker groeide Greta Thunberg uit tot wereldleider buiten de deuren van de klimaattop

Greta Thunberg is sinds haar eerste schoolstaking het gezicht van de jongere generatie die het gebrek aan actie tegen klimaatverandering niet meer pikt. De inmiddels achttienjarige activist is niet meer het verlegen meisje dat per gratie wordt uitgenodigd. Ze laat zich niet meer door wereldleiders vertroetelen.

Wereldleiders slaan alarm op de klimaattop. ‘De mensheid is bezig zijn eigen graf te graven’

Terwijl actievoerders opriepen te ‘stoppen met het verkopen van gebakken lucht’, benadrukten wereldleiders op de klimaattop in Glasgow dat er geen tijd meer te verliezen is.