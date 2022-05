Debra Roberts van VN-klimaatpanel IPCC: ‘Wetenschap is in mijn optiek per definitie activistisch; denk aan Galileo of Copernicus’

Debra Roberts, topwetenschapper bij VN-klimaatpanel IPCC, is blij dat klimaat inmiddels hoog op de agenda staat in media en politiek. Maar voor de oplossingen is iederéén nodig. ‘Wij moeten een breder publiek aanspreken.’

De Zuid-Afrikaanse klimaatwetenschapper Debra Roberts (1961) is even in Nederland om een eredoctoraat in ontvangst te nemen van de Universiteit Twente. Al decennia werkt ze aan onderzoek naar de gevolgen van de mondiale opwarming, plus de mogelijke oplossingen. Ze is een van de zes co-voorzitters van het gezaghebbende VN-klimaatpanel IPCC, dat talloze alarmerende rapporten uitbracht.

Woensdag verscheen een rapport van uw VN-collega’s bij de Wereld Meteorologische Organisatie, over de riskant snel opwarmende oceanen. Schrikt u daar nog van?

“Nee, zo’n conclusie komt geenszins als een verrassing. De opwarming en verzuring van de oceanen past in een lange trend, die wij ook in IPCC-rapporten benoemd hebben. Het is een bevestiging van de ernstige klimaatproblemen. De opwarming treedt op in de atmosfeer, op land en in zee.”

Het IPCC lanceerde begin april het laatste alarmerende rapport. Hoe is dat ontvangen, vindt u?

“Er was enorme interesse. De verklaring daarvoor is, denk ik, dat de opwarming tastbaarder is voor velen. Mijn thuisland Zuid-Afrika werd geteisterd door overstromingen. En kijk naar de extreme hitte in India en Pakistan. Boeren in Nederland kampen met grote droogte. De politiek reageerde op het IPCC-rapport, de media stonden er vol van, ondanks de oorlog in Oekraïne. Er leek nog meer aandacht dan voor de laatste klimaattop in Glasgow.”

De aandacht was er, maar dringt de boodschap door?

“Bij beleidsmakers wel, denk ik. Dat proef ik ook hier in Den Haag. We zien dat politici onze conclusies en aanbevelingen omarmen om de klimaatproblematiek aan te pakken. Tegelijk kunnen we er niet omheen dat in delen van de samenleving nog geen klimaatmaatregelen worden doorgevoerd. Dat is wel nodig, omdat klimaatschade nu al optreedt. Het is daarom aan IPCC om een breder publiek aan te gaan spreken. Dat vraagt om toegankelijke informatie, zoals factsheets en antwoorden op veelgestelde vragen waar mensen mee zitten.”

In communicatie is taal essentieel. Wat dekt de lading: ‘klimaatcrisis’ of ‘klimaatcatastrofe’?

“Als wetenschappers bij het IPCC houden we ons bij de feiten om de ernst te belichten. Termen zoals u noemt, gebruiken wij niet. Dat is de vertaalslag die anderen maken.”

Bent u bang om dan activistisch te zijn?

“Wetenschap is in mijn optiek per definitie activistisch. Een wetenschapper toetst algemeen heersende aannames. Denk aan Galileo of Copernicus. Tegelijk is het in de klimaatwetenschap van belang dat iedereen samenwerkt. De 195 landen die het Parijs-akkoord ondertekenden, moeten actuele inzichten ontvangen. Daar zijn feiten voor nodig, geen ferme woorden.”

Klimaatwetenschapper Debra Roberts. Beeld Verenigde Naties, IPCC

Eind dit jaar praten die 195 landen in Egypte op een nieuwe klimaattop. Wat verwacht u?

“Die top is extreem belangrijk. Het feit dat die plaatsvindt op Afrikaanse bodem bepaalt veel. Op dat continent zijn de gevolgen van klimaatverandering door broeikasgassen vaak al urgent. Daardoor zal aanpassing aan het klimaat, adaptatie, hoog op de agenda komen. Ook vraagstukken over een eerlijke kostenverdeling tussen rijk en arm, kansengelijkheid en kwetsbaarheid zullen in Egypte de boventoon voeren.”

U ontvangt een eredoctoraat, proficiat. Greta Thunberg weigerde prijzen, omdat de ‘klimaatcrisis’ geen aanleiding tot loftuitingen zou geven. Voelt u enig ongemak?

“Nee, ik ben vereerd. Het eredoctoraat zie ik als een zeer waardevolle erkenning voor al het werk dat klimaatwetenschappers wereldwijd verrichten. Dat vergt al decennia lang hard werken in de academische wereld.”

