De Zeebreker lust nu ook wegwerpaanstekers en teenslippers

Zeebreker L 87 – V 123 cm

Niet algemene, doch zeer plaatselijk nog ruim voorkomende echte zware zeegaande drijfachtige. Slechts twee broedkolonies. Een op de onbewoonde Noordelijke Jonathan Levy Eilanden en een op de afgelegen ruige kusten van Groenland.

Komt alleen aan land om te nestelen en te broeden. Zeer onhandig op land, eenmaal te water, gedegen zwemmer en duiker. Ligt diep in het water met altijd iets vooruitgestoken kop.

Prefereert zware zeegang met huizenhoge golven, schuimende rollers en kolkende waterpartijen. Laat zich graag meezuigen in neergaande draaikolken, om vanaf dieptes van vele tientallen meters weer op te duiken.

Verenkleed mannetje en vrouwtje identiek. Diepzwart met naar blauw gaande flanken en opvallende groene spiegel, welke alleen waarneembaar is in vlucht of wanneer de vogel aan land is.

Kan goed gedijen op petflessen

Menu bestond voorheen uit door sterke stroming van de zeebodem losgeslagen zeewieren en planten, maar ook schaal-en schelpdieren. Heeft de laatste jaren eetpatroon echter aangepast. Kan, in tegenstelling tot veel andere dieren, overleven en zelfs goed gedijen op een menu van plastic verpakkingen, polystyreenschuim, petflessen, oranje tanker- en boorplatformhandschoenen, wegwerpaanstekers, teenslippers en andere door de mens afgedankte en in het milieu achtergelaten plastic afval.

Verteert door middel van de zeer zurige, bijtende maagsappen, alsmede de sterke maalspieren in de dikke darm zelfs de hardere kunststoffen.

Beeld O.C.Hooymeijer

De helgroene, slijmerige uitwerpselen blijken in gedroogde vorm zelfs een nog veel hogere concentratie meststoffen te bevatten dan het bekende uit Chili afkomstige guano. In het water uitgescheiden fecaliën zijn een dankbare, proteïnerijke voedingsbron voor vissen en walvisachtigen.

Broedt in enorme kolonies van vele duizenden paartjes op ijzingwekkende steile, hoge rotskliffen. Nest, een van enkele bijeen geschoven stenen met wat zeewier en dor toendramos beklede cirkel op een voor landpredatoren onbereikbare richel.

Af en toe een toetje plastic

De vijf tot acht kogelronde eieren zijn niet meer van de voor vogels normale kalkschaal voorzien, maar uit plastic deeltjes opgebouwd. Mozaïekachtige, uit kleine kleurige brokjes bestaande eierschalen, alsmede bijna doorzichtige uit huishoudfolie, zeer dunwandig gevormde eieren zijn voor de Zeebreker een normaal legsel.

Het op natuurlijke wijze afbreken en omzetten in hoogwaardige mest en voedsel voor vissen van plastic afval heeft geleid tot een door de Europese Unie en de WHO gesteund én gefinancierd grootschalig onderzoek naar de kweek en inzetmogelijkheden van deze zeevogels om het probleem van de nog immer groeiende plasticsoep aan te pakken.

Het voorkomen van de ernstige vervuiling van de wereldzeeën is een veel betere oplossing, zodat de Zeebreker weer kan terugkomen op het voor hem normale menu van zeewieren en schelpdieren, met wellicht af en toe een toetje van plastic.

Volksvogelwijsheid:

Herkomst: toespraak Greta Thunberg, Hoogvliet 2020.

“It’s a shame that you people want to abuse a Seacracker for the problem you caused.”

