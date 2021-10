De zee kan hier in 2100 twee meter hoger staan

De zee dreigt voor de Nederlandse kust sneller te stijgen dan eerder voorzien. Als de wereld op de huidige voet doorgaat met de uitstoot van broeikasgassen, dan verwacht het KNMI dat de zee in 2100 hier 1 meter 20 hoger kan staan dan aan het begin van deze eeuw. En als het smelten van de ijskappen van Antarctica en Groenland versnelt, kan er zelfs twee meter bij komen. Tot nu toe ging het instituut in De Bilt uit van maximaal één meter zeespiegelstijging.

Het is een van de boodschappen uit Klimaatsignaal’21, dat is gebaseerd op het laatste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat in augustus verscheen, en op eigen onderzoek. Het rapport maakt volgens het KNMI de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk. Volgende week begint in Glasgow de klimaatconferentie waarop landen proberen afspraken te maken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Tijdens de top in Parijs in 2015 zijn ze overeengekomen de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden, liefst tot anderhalve graad. Bij de beloftes die tot nu toe zijn gedaan, is de aarde aan het eind van deze eeuw ruim drie graden opgewarmd.

Drogere zomers

Het KNMI schetst wat zo’n opwarmende wereld voor Nederland betekent. Het klimaat schuift in de richting van wat nu normaal is in Zuid-Europa. Behalve dat er gemiddeld een paar graden bij komen, worden de lentes en zomers droger, wordt de kans op een langdurige periode van droogte of hitte groter en worden de zwaarste stortbuien nog extremer. Ook de kans op valwinden neemt toe.

‘s Zomers neemt de kans op laagwater in de rivieren toe, terwijl in de winter juist hoge waterstanden waarschijnlijker worden.

Het KNMI wijst erop dat vele prognoses vaak tot 2100 gaan, maar dat de klimaatverandering dan niet stopt, zeker niet als de wereld de afspraken uit het akkoord van Parijs niet nakomen. De zeespiegel kan dan in 2300 vele meters hoger staan dan nu.

