De wolf is er weer: de terugkeer van een underdog

Bloederige beelden zijn erbij, vooral van schapen, maar ook wild dat ten prooi is gevallen aan de wolf. De foto’s van Marielle van Uitert komen binnen, ook al is het roofdier dat Nederland sinds kort weer als zijn terrein beschouwt amper in beeld. De wolf is schuw, hij poseert niet graag.

Nu is het Van Uitert niet alleen om de wolf zelf te doen. Ze wil laten zien welke partijen betrokken zijn bij zijn terugkeer in Nederland. Schapenhouders, politieagenten, boswachters, natuurbeschermers, actievoerders, politici, onderzoekers en mensen die hekken bouwen om kuddes en wolven effectief uit elkaar te houden.

Boswachter Dirk Goudkuil (staand) en de Wageningse ecoloog Hugh Jansman (geknield) op de Veluwe bij een edelhert dat is gedood door wolf GW960f, zo blijkt uit DNA-analyse uitgevoerd door Jansman. Beeld Marielle van Uitert

Preventieve maatregelen kunnen wolven leren dat het geen zin heeft om schapen aan te vallen, legt ecoloog Leo Linnartz, wolvenexpert bij ARK Natuurontwikkeling, uit. Bijvoorbeeld een hek met schrikdraad.

Een goed hek

“Krijgt de wolf een tik, dan weet hij dat het geen zin heeft eraan te beginnen. Maar dan moet er geen gat in het hek zitten, of een poort waar geen stroom op staat, want dan gaat ie er zo onderdoor.” Is het hek effectief, dan leert de wolf dat ook aan haar jongen, zegt Linnartz. “Het is dus van groot belang om een goed hek te bouwen.”

Jaap van Leeuwen van Wolven in Nederland plaatst voor Wolf Fencing Nederland een flexnet. Beeld Marielle van Uitert

Vrijwilligers Hans Hasper en Egbert Post zoeken in Duitsland naar wolvensporen. Beeld Marielle van Uitert

Nu vergrijpen wolven die eenmaal een gebied hebben gekoloniseerd zich zelden aan schapen, zegt Linnartz. “Het merendeel voedt zich met herten, reeën en op de Veluwe ook vaak met wilde zwijnen, die zijn er veel op de Veluwe. Er zitten haren van wild zwijn in vrijwel elke keutel. Maar jonge zwervers pakken nog wel eens een schaap.”

En het zijn vooral zwervers die Nederland ontdekken. De wolvenpopulatie stelt hier nog niks voor, vindt Linnartz, al verwacht hij een voorspoedige groei. “Maar de populatie is nog kwetsbaar, dat zie je aan de drachtige wolvin die in maart op de Veluwe is doodgereden. De aanwas komt vooral vanuit Duitsland.”

Schaap gedood op de Veluwe door wolf GW960f. Beeld Marielle van Uitert

Veertien roedels

Een Duitse studie, vorige maand gepubliceerd in Nature, laat zien dat de Duitse wolvenpopulatie, waar ook vrijwel alle wolven in Nederland toe behoren, afstamt van Baltische en Oost-Poolse wolven. Ze trekken dus westwaarts in hun zoektocht naar nieuwe leefgebieden. De roedels zijn bekend dankzij genetisch onderzoek van uitwerpselen, haren, prooibeten en ander DNA-materiaal. Daardoor weten onderzoekers precies waar de wolven in Nederland vandaan komen. “Dankzij die gegevens weten we dat de wolven in Nederland niet uit een dierentuin zijn ontsnapt of door mensen gebracht, maar dat ze zelf hier naartoe zijn gekomen”, zegt Linnartz.

Nederland heeft nu vijf leefgebieden waar de wolf zich lijkt te hebben gevestigd. Linnartz schat in dat er ruimte is voor veertien roedels. “Heel erg veel zullen het er niet worden, want dit is een klein en druk land. Soms mislukt een kolonisatie omdat de wolf geen partner vindt. En de wolf die in Drenthe zat, is weer verkast toen het aantal recreanten wegens de coronapandemie flink toenam.”