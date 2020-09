De wereld komt geen enkele afspraak over biodiversiteit echt na

Heus, er zit her en der wel schot in de noodzakelijke verbetering van de biodiversiteit, blijkt uit de vijfde Global Biodiversity Outlook van de Verenigde Naties (VN). Die lichtpuntjes zijn hoopvol, maar bij lange na niet genoeg. Het roer moet drastisch om. “De mensheid staat op een kruispunt dat zal bepalen hoe toekomstige generaties de natuur beleven”, zei Elizabeth Maruma Mrema, hoofd biodiversiteit bij de VN, gisteren bij de presentatie.

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen in de natuur in de afgelopen tien jaar, en wat er terecht is gekomen van de wereldwijde afspraken die in 2010 in het Japanse Aichi zijn gemaakt. Van de twintig doelen voor 2020 die toen zijn vastgesteld om het uitsterven van wilde dieren en de vernietiging van ecosystemen te stoppen, is er nog geen enkel helemaal gehaald.

Outlook 5 is het belangrijkste document voor de biodiversiteitstop die volgende maand had moeten beginnen in de Chinese stad Kunming, maar wegens het coronavirus is verplaatst naar volgend jaar mei. Kunming moet voor de biodiversiteit worden wat Parijs sinds de top van 2015 is voor het klimaat.

Beschermende maatregelen helpen wel degelijk

Verrassend is het VN-rapport niet. Zusterorganisatie Ipbes waarschuwde vorig jaar al dat een miljoen soorten dreigen uit te sterven. En vorige week meldde het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat de omvang van dierenpopulaties in de laatste vijftig jaar met twee derde is afgenomen.

Ingrijpen helpt wel. Dankzij beschermende maatregelen zijn er minder vogels en zoogdieren uitgestorven dan bij ongewijzigd beleid zou zijn gebeurd, meldt Outlook 5. Het tempo van ontbossing ligt een derde lager dan aan het begin van deze eeuw, waar de visserij duurzaam is, herstelt de visstand zich, en op eilanden zijn invasieve soorten succesvol teruggedrongen. Ook is de omvang van beschermde gebieden toegenomen, van 10 tot 15 procent op het land en van 3 tot 7 procent in het water. Maar van de VN moet dat minstens 30 procent zijn en het WNF stelde vorige week dat minstens 40 procent nodig is.

Drastische maatregelen zijn geboden

Ook is het bewustzijn over biodiversiteit vergroot, zijn in meer landen beschermingsplannen vastgelegd en is er meer geld beschikbaar. Maar nog altijd gaat er veel meer publiek geld naar zaken die de biodiversiteit verstoren dan naar de bescherming ervan, aldus David Cooper, secretaris bij het VN-biodiversiteitsverdrag CBD en hoofdopsteller van het rapport.

Om het tij echt te keren zijn drastische maatregelen nodig, die ook goed zijn voor het klimaat: betere bescherming van leefgebieden van dieren en van bossen en oceanen, stoppen met overbevissing en uitputting van land en verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie.

‘Nederland moet grote stappen zetten om soorten te beschermen’

Minstens 30 procent van land en zee wereldwijd moet in het nieuwe decennium worden beschermd om massaal uitsterven van planten en dieren te vermijden. Dit staat in de ontwerptekst voor de VN-top over biodiversiteit die in oktober in de Chinese stad Kunming wordt gehouden.