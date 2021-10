De warmtepomp is hot, maar loop ik er zelf ook echt warm voor?

De gasprijzen rijzen de pan uit; nou, zeg maar gerust: exploderen. Dus alle reden om van het gas af te willen. De warmtepomp is nu hot. Ik heb die wens al langer. Maar wordt het voor mij nu ook dé oplossing?

Ik heb hier al vaker geschreven over mijn streven om van het gas af te gaan en een warmtepomp aan te schaffen. In eerste instantie hoopte ik op een heel nieuw type dat door studenten uit mijn buurgemeente Alkmaar is ontwikkeld en nu in zijn laatste ontwikkelingsfase zit. De pomp van Blue Heart Energy werkt met geluid maar is geluidloos, is mooi klein én is zuinig. Eén nadeel: de ontwikkeling ervan duurt wat langer dan ik een paar jaar geleden hoopte.

Dus ben ik toch maar gaan kijken naar bestaande warmtepompen. En als je zo van het gas af wilt, is het goed eerst zo veel mogelijk te isoleren om zo de warmtevraag zo klein mogelijk te maken. Dat isoleren heb ik al goeddeels gedaan, maar met name het dak van mijn woonkamer, de belangrijkste plek wat warmte betreft en dus het grootste bron van warmteverlies, moet nog worden aangepakt.

2500 euro gas in één winter

Terwijl ik me op de mogelijkheden voor uitwendige dakisolatie oriënteer, schiet nu de gasprijs de lucht in. Dus wordt mijn warmtepomp plotseling een echt urgente aangelegenheid. Als ik die ooit kan terugverdienen, dan om te beginnen in de komende wintermaanden. Deze winter zou ik met mijn huidige gas-cv waarschijnlijk 2000 tot 2500 euro aan gas verstoken. En dan moet het niet kouder worden dan gemiddeld, want anders gaat de rekening zomaar richting de 3000 euro.

Pieter Jan Duineveld wijst me er in mijn cv-ruimte op dat er plek genoeg is voor een flinke warmtepomp. Beeld Vincent Dekker

Dus heb ik deze zomer mijn kennis Pieter Jan Duineveld aan zijn jasje getrokken. Hij was eerder al eens mijn gast bij de podcast over warmtepompen. Als specialist bij het installatiebureau Kaandorp Wijnker hier in de kop van Noord-Holland heb ik aan hem een deskundige medestander. En een man een groot hart voor duurzame energie, maar ook met realiteitszin. Hij was bij me op de koffie en liet helaas diverse keren blijken dat het nog bepaald geen gelopen race is. Mijn vrijstaande huis uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is, ondanks de isolatiemaatregelen die ik al heb genomen, nog altijd een forse energieslurper.

Oude radiatoren

Warmtepompen heb je in twee smaken: voor lage temperatuur cv-water (pakweg 35 graden C), vooral geschikt voor vloerverwarming, en een type voor hoge temperatuur (HT) cv-water (55 graden en meer). In februari heb ik al getest of cv-water van 50 graden voor mij geschikt zou zijn, maar nee, dat gaat niet werken. Ik heb geen vloerverwarming maar oude radiatoren. Dus moet ik aan een HT-warmtepomp. Die heeft helaas meer stroom nodig om de cv-radiatoren, en zo het huis, goed warm te krijgen.

Maar met een warmtepomp ben je er nog niet. Je hebt ook een opslagvat voor warm water nodig, van 250 of 300 liter. En je hebt een buitenunit nodig die de warmte aan de buitenlucht onttrekt. Daar zit een ventilator in en die maakt geluid. Lawaai, zeggen sommige buren. Dus is een fluisterstille buitenunit gewenst. En om een erg hoge stroomrekening te voorkomen wil ik toch ook maar dat dak van mijn woonkamer laten isoleren. En ja, stroom is nu ook heel duur. Dus extra zonnepanelen om die stroom zelf op te wekken verdienen zich nu heel snel terug. Dus doe ook maar een flinke set panelen erbij op het dak. Kortom: die rekening gaat fors oplopen, waarschuwt Pieter Jan. Hij gaat het voor me uitrekenen en komt binnenkort met een begroting.

‘Vincent’ redt het niet

Vorige week dacht ik heel even te weten welke warmtepomp al mijn problemen zou kunnen oplossen: de ‘Vincent’. Ja echt, zo heet hij. Itho Daalderop heeft een nieuwe warmtepomp in ontwikkeling die ze om welke reden dan ook ‘Vincent’ hebben gedoopt. Het ding ziet er gelikt uit en is mooi klein. Belangrijkste pluspunt is misschien wel dat hij geen buitenunit gebruikt en dus geen geluidsoverlast voor buren kan veroorzaken. Dat zal het ook wat voordeliger maken dan de Daikin waar Pieter Jan aan denkt. Maar: hij is te bescheiden voor mijn huis. Als het echt gaat vriezen, krijg ik het binnen ook koud. En hij wordt ‘pas’ volgend jaar leverbaar. Oftewel: ik zou nu nog 2500 euro of meer aan gas kwijt zijn voor de komende winter.

Door nu een warmtepomp te installeren (Pieter Jan zou hem nog rond 1 december kunnen plaatsen) verdien ik om te beginnen in de eerste maanden dus al dik 2000 euro aan gaskosten terug. Ja, maar zult u zeggen, daar staat wel een veel hogere stoomrekening tegenover. Ja en nee. Ja, ik ga veel meer stroom verbruiken, en ook die is nu duur. Maar zoals gezegd wil ik die stroom van mijn eigen dak gaan halen. Dankzij de salderingsregeling kan de stroom die ik in de winter gebruik weggestreept worden tegen de stroom die ik de komende zomer opwek. Want dat de extra zonnepanelen daarvoor er zullen komen, is zo klaar als een klontje. Met een stroomprijs van pakweg 45 cent verdien je die panelen echt in een paar jaar terug!

Goed voor klimaat?

De hele investering wordt natuurlijk 100 procent goed voor het klimaat en het milieu. Tenzij ... we over een paar jaar plotseling door lichamelijke pech gedwongen naar een flatje zouden moeten verhuizen. Dan gaat ons prachtige jaren-vijftig huis vrijwel zeker tegen de vlakte. Dat gebeurt namelijk met bijna alle huizen in de buurt die worden verkocht. Dan heeft de hele installatie zich energetisch nog niet terugverdiend. Maar misschien wonen mijn vrouw en ik hier nog vijftien jaar en zijn we over vijf jaar al blij dat door de hoge gas- en stroomprijzen de investering zowel financieel als energetisch een topbeslissing blijkt te zijn geweest.

Net als bij de komst, elf jaar geleden, van de zonnepanelen op mijn dak, ga ik u de komende maanden en jaren op de hoogte houden van het wel en wee rond mijn warmtepomp. Om te beginnen maar eens kijken waar Pieter Jan over een paar weken met zijn rekensommen op uit komt.

