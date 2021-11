De VS en China gaan onverwachts tóch gezamenlijk over tot klimaatactie

De twee grootste uitstoters van de wereld, de VS en China, gaan samen de klimaatcrisis te lijf. In een verklaring van drie kantjes, woensdagnacht bekend geworden, beloven ze in het komend decennium de emissies van broeikasgassen sneller naar beneden te brengen. De drie A4’tjes brengen een steviger eindverklaring op de top, de zogeheten COP26, dichterbij.

Het is een opmerkelijk resultaat in Glasgow, niet van tevoren verwacht. Aan het begin van de top was er nog algehele onvrede dat de Chinese president Xi niet naar Schotland is afgereisd. China klaagde op zijn beurt dat het onvoldoende ruimte kreeg voor een videostatement op het moment dat de wereldleiders in Glasgow aanwezig waren.

De verklaring kwam er toch dankzij de innige samenwerking tussen de wel aanwezige klimaatgezanten van beide landen: John Kerry voor de VS en Xie Zhenhua voor China. De twee kennen elkaar al langer en spreken elkaar volgens persbureaus bijna elke dag in de Schotse stad. Het opvallende zit hem niet zozeer in de inhoud van de verklaring. Harde afspraken, afrekenbare doelen, die zijn in zo’n gevoelig document niet te vinden. Het bevat wel een reeks voornemens. De twee willen bijvoorbeeld regels gaan opstellen voor een mondiale CO 2 -markt, werken aan eenduidige rapportage van uitstoot door landen en kijken naar de financiële steun voor opkomende landen om klimaatverandering tegen te gaan.

Methaan-uitstoot terugbrengen

China heeft gezegd de uitstoot van methaan, een zeer sterk broeikasgas, aan te gaan pakken. Dat is een tegemoetkoming aan de VS, die eerder op de top met de EU en een reeks andere landen een methaan-deal sloten. De uitstoot daarvan moet volgens deze groep 30 procent lager zijn in 2030. Tegelijk zullen de VS de eigen doelen ook echt nakomen, is de belofte. China twijfelde eerder aan de daadkracht van de Amerikanen om effectieve klimaatwetgeving door te voeren.

China en de VS zijn ook dichter bij elkaar gekomen als het gaat om hoe landen in de wereld elkaar scherp houden op klimaatactie. Iedere vijf jaar zouden er duidelijke doelen moeten zijn, in plaats van tien jaar wat nu gebruikelijk is, vinden ze. Daarnaast zouden landen al snel hun streefcijfers om uitstoot te verlagen moeten aanscherpen, namelijk voor eind 2022. Dit soort afspraken zullen naar verwachting terugkomen in de slotverklaring van de klimaattop.

Een existentiële crisis

Het bekendmaken van de deal ging gepaard met grote woorden. Kerry vergelijkt die met de afspraken over nucleaire wapens, in 1986 gemaakt tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Russische leider Michael Gorbatsjov. Xie spreekt over het klimaatprobleem als ‘een existentiële crisis’. In een – zeldzaam – interview met de Britse krant The Guardian wees Xie naar rijke landen die slechts ‘lippendienst bewijzen’ aan het terugdringen van uitstoot. Kijk liever naar de daden van landen dan naar de mooie woorden, zei Xie.

EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans vindt de Chinees-Amerikaanse verklaring ‘bemoedigend’. Het klimaatbeleid van de EU gaat verder dan dat van beide landen, maar “het helpt zeker om hier een akkoord te bereiken”, zei Timmermans. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres sprak van ‘een belangrijke stap in de goede richting’. De gezamenlijke verklaring komt na een periode van grote spanningen tussen beide landen en lijkt ook een middel om de betrekkingen weer wat te ontdooien. De vorige president van de VS, Donald Trump, ontketende een handelsoorlog met China.

