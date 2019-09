De VN-klimaattop moet nog beginnen maar jongeren hebben de toon al gezet

In New York hadden ze Greta Thunberg, de inmiddels wereldberoemde Zweedse scholier die ruim een jaar geleden op haar eentje voor het klimaat begon te staken. Ze was overweldigd door de grote opkomst, zei ze tegen het persbureau AP. “Ik denk dat als genoeg mensen bij elkaar komen en zich hiervoor inzetten, dat het verschil gaat maken, dat het druk uitoefent op de mensen die aan de macht zijn.”

Die druk oefent op zijn eigen manier ook VN-secretaris-generaal António Guterres uit, door een ‘Actietop’ te organiseren waarop landen moeten laten zien wat voor concrete plannen ze hebben om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Die top is maandag, een dag voor de Algemene Vergadering van de VN, waarvoor altijd al veel staatshoofden, regeringsleiders en ministers naar New York komen.

Jeugdklimaattop

Zaterdag al zullen in het VN-hoofdkwartier in New York sommige van die wereldleiders te horen krijgen wat jongeren van hen verwachten. Dan vindt de Jeugdklimaattop plaats, met als sprekers Greta Thunberg en leeftijdgenoten uit allerlei landen. Jonge onderzoekers zullen die dag hun ook eigen oplossingen presenteren voor het klimaatprobleem.

De 16-jarige klimaatactivist Greta Thunberg in New York. Beeld EPA

Nederland is een van de zestig landen die op de Actietop aanwezig zijn en een plan zullen presenteren. Alle details worden pas maandag bekendgemaakt door premier Mark Rutte. Duidelijk is al wel dat Nederland zich wil inzetten op zowel het beperken van de schade van het klimaat als het helpen van landen met aanpassen aan klimaatverandering – iets waar in de polders noodgedwongen veel ervaring mee wordt opgedaan. Minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zal samen met Costa Rica een plan presenteren voor extra hulp aan landen die klimaatverandering willen aanpakken.

Kaag brengt zondag een bezoek aan het Guggenheim Museum, voor een presentatie samen met Rem Koolhaas en Louise Fresco van de Universiteit over de problemen die klimaatverandering voor het platteland oplevert. In februari volgend jaar wijdt het Guggenheim - waar normaal kunst te zien is - een tentoonstelling aan het wetenschappelijke onderzoek naar dat onderwerp, ingericht door Koolhaas in samenwerking met een aantal universiteiten, waaronder Wageningen en Harvard.

