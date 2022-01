De vermoeiende discussie over het eredoctoraat van Frans Timmermans aan de TU Delft

“Dit is het einde van de wetenschap.” Poeh, nogal een heftige uitspraak. Is het onderzoek gekaapt door het grote bedrijfsleven? Hebben studenten gefraudeerd met diploma’s? Zijn kwakzalvers de alma mater binnengedrongen?

Nee, deze fatalistische opmerking slaat op Eurocommissaris Frans Timmermans. De TU Delft heeft besloten de architect van de Europese Green Deal volgende maand een eredoctoraat te verlenen. Dat voornemen werpt sommigen, die zeggen ooit onderwijs genoten te hebben op deze technische universiteit, in een zodanige depressie dat ze er hun behaalde bul voor willen verscheuren.

Timmermans is volgens hen namelijk een ‘klimaatpaus’ die ‘onzin uitkraamt over de energietransitie’, legt een van de alumni uit op de site van het AD. De TU moet niet meegaan in ‘de CO2-hype’. Het blijft niet bij wat losse kwalificaties aan het adres van Timmermans, tegenstanders schrijven brieven aan de rector en er is een petitie gestart die inmiddels al achtduizend keer ondertekend zou zijn.

De universiteit schrijft iedereen terug en legt geduldig uit wat een eredoctoraat is. De lauwering is niet per se een beloning voor wetenschappelijk onderzoek, maar kan ook een blijk van waardering zijn voor iemands maatschappelijke prestaties. Nelson Mandela bijvoorbeeld kreeg van meer dan vijftig universiteiten in de wereld een eredoctoraat. Prinses Beatrix kreeg een keer zo’n onderscheiding, en Joop van den Ende ook. In het geval van Timmermans gaat het om de manier waarop hij het klimaatprobleem op de agenda heeft gezet en overheden, bedrijven en instellingen in beweging brengt om actie te ondernemen, aldus de rector.

Op het verkeerde klimaatpadje

Je kunt het fenomeen eredoctoraat onzin vinden, maar het is nou niet dat het idee om Timmermans zo’n prachtig papiertje te geven, een sikkepitje uitmaakt voor wat TU-onderzoekers vanaf dat moment geacht worden te doen. De onvrede van een paar alumni zit dieper. Ze vinden al langer dat ‘hun’ universiteit op het verkeerde klimaatpadje is beland. Daarmee zeggen ze eigenlijk dat de erkenning van de wetenschap van het klimaatpanel IPCC en daar zinvol op voortgaan, ‘het einde van de wetenschap’ is. Vrij krom geredeneerd, vermoeiend ook.

Sommige van de initiatiefnemers gaat het vooral om kernenergie. Ze veronderstellen dat Timmermans – in persoon, niet de EU ofwel de gezamenlijke landen – daar tegen is en juist voor biomassa. Hoe onwetenschappelijk wil je het hebben, verzuchten ze. Dat Diederik Samsom, Timmermans rechterhand, een afgestudeerde TU-kernfysicus is, is dan weer een verwarrend feitje.

Draad op Twitter

De Delftse hoogleraar Andy van den Dobbelsteen kon het geroep van de ‘alumni’ niet meer aanzien en gooide een draad uit op Twitter. Hij wijst erop dat de actie begonnen is door iemand die bij de klimaatsceptische platforms Clintel en Climategate is betrokken, wat emeriti heeft getrokken die in een ver verleden in iets een Delftse graad hebben gehaald en via Geen Stijl de groep ‘boze mensen’ heeft bereikt. Een heel groot deel van de ondertekenaars zijn anoniemen, constateert de hoogleraar. Net als een deel van de reageerders op Twitter overigens, waarvan een aantal nog de lichamelijke gestalte en de veronderstelde voorkeur van Timmermans voor rode wijn in de strijd gooien.

Er valt toch gewoon een discussie te voeren over de voors en tegens van opties als biomassa en kernenergie, verzucht Van den Dobbelsteen. Een vrij normale wens, maar als coördinator duurzaamheid van de TU weet hij inmiddels wat het betekent om de gebelgden tegen zich te krijgen. De campus moet CO2-neutraal worden, een van de maatregelen is het weren van vlees uit de kantine van de faculteit bouwkunde, sinds afgelopen voorjaar.

Het AD had weer snel een criticus gevonden. ‘Een gevaarlijke ontwikkeling’, louter vegetarische gerechten, vond een medewerker. ‘Een straf voor de vleeseter’, luidde de kop. Gelukkig bleek de oesterzwamkroket daarna toch niet zo heet gegeten.