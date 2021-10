De van-boer-tot-bord-strategie kan de natuur helpen

Vorige week heeft het Europees Parlement de Farm to Fork-strategie aangenomen. Doel is de voedselproductie te verzekeren én te verduurzamen. In 2030 moet een kwart van de Europese landbouw biologisch zijn en moeten voedselverspilling, pesticidengebruik en het verlies aan groeistoffen zijn gehalveerd.

Dat het parlement de strategie aannam mag een mirakel heten, want de agrarische lobby om ertegen te stemmen was immens. Commissie en parlement werden bestookt met rapporten die op economische risico’s wezen.

Europarlementariërs die steevast voor industriële landbouw pleiten, waarschuwden voor voedseltekorten en exploderende voedselprijzen. Opmerkelijk, want diezelfde parlementariërs waren altijd doof voor waarschuwingen van wetenschappers over de risico’s van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies voor de voedselvoorziening. Ook zijn zij degenen die normaliter klagen dat consumenten te weinig betalen voor voedsel.

Eén belangrijk argument is dat biologische, extensievere landbouw minder voedsel per hectare opbrengt, waardoor meer grond nodig is voor dezelfde hoeveelheid voedsel. Landbouw intensiveren schept dus ruimte voor natuur, redeneert men.

Wetenschappers hebben de afgelopen tien jaar laten zien dat dit in theorie klopt. Gegeven een bepaalde productie en een bepaalde hoeveelheid ruimte, wordt de hoogste biodiversiteit behaald door de productie op een zo klein mogelijk deel te concentreren en de rest van de ruimte voor natuur te reserveren. Land sparing heet dat.

Het alternatieve scenario, waarbij de voedselproductie extensief is en wordt gecombineerd met boerennatuur, heet land ­sharing. Het landbouwdeel is dan weliswaar soortenrijker en aantrekkelijker, maar het is ook groter. En omdat veel soorten uitsluitend gedijen in natuurreservaten, huisvest zo’n landschap per saldo minder biodiversiteit. Pleitbezorgers van industriële landbouw schermen graag met deze uitkomsten.

Wat ze nooit noemen, is dat er in de praktijk weinig terechtkomt van het vrijspelen van grond voor natuur, mede door hun eigen lobby. Doordat de waarde van grond stijgt met de productiviteit, wordt het juist moeilijker om grond te reserveren voor natuur.

Waar de ene boer intensiveert, wil de buurman dit ook. Kijk maar eens hoe landbouwinten­sivering in Nederland heeft uit­gepakt.

Ook gaat productieverhoging nu gepaard met kolossale voedselverspilling. En almaar meer landbouwgrond wordt verkwist voor het verbouwen van veevoer en ­biobrandstof.

Dat is precies waar wetenschappers voor waarschuwen. Intensivering van de landbouw helpt de biodiversiteit uitsluitend als je gelijktijdig natuurreservaten instelt. En mits je gelijktijdig voedselverspilling vermindert, plantaardig eten stimuleert en landbouwgrond primair gebruikt voor mensenvoedsel.

Daarbij komt dat intensieve landbouw veelal een slechte buur is voor de natuur. Ontwatering en beregening zorgen voor verdroging, inwaaiende meststoffen en pesticiden slopen het voedselweb.

Nakomelingen van planten en insecten die alle kanten de natuurreservaten uitwaaien of -vliegen zijn ten dode opgeschreven.

Daarom is het belangrijk dat natuurreservaten groot zijn en dat tussen intensieve landbouw en natuurreservaten bufferzones liggen. In die zones past extensieve landbouw, met boerennatuur, landschapsschoon, waterbuffers en recreatie als nevenproducten.

De ideale verdeling zou dus bestaan uit gebieden met intensieve landbouw – maar wel duurzamer en schoner dan nu normaal is – grote natuurreservaten en natuurvriendelijke landbouw daartussenin.

De Farm to Fork-strategie kan dit dichterbij brengen. Ik vind dat Europa een goede afslag heeft genomen.