De top in Chili gaat niet door, maar deze zeilende klimaatjongeren houden koers

Hun mond viel open, toen het nieuws woensdag doordrong. De VN-klimaattop (COP) in Chili, in december, gaat niet door. Zeer onverwacht, na de aankondiging ervan op de vorige COP in Katowice, Polen.

Daar zaten ze dan, met zijn zesendertigen op het schip, na een maand varen aanbeland bij de Kaapverdische eilanden. Als eindbestemming op de kaart omcirkeld: Chili. Maar niet meer dus. Er volgde een nacht van spoedberaad. “Het was een schok, er waren veel emoties aan boord”, zegt Mara de Pater (25) donderdagmiddag via een krakende telefoonlijn. De Nederlandse is een van de zeilers van de Europese jongerengroep ‘Sailing to the COP’. Geïnspireerd door het zeilende klimaaticoon Greta Thunberg boekte de groep met hulp van sponsors de driemaster Regina Maris.

Op de achtergrond klinkt gejuich. “Sorry voor de herrie, we hebben net het anker weer opgetrokken en de wind is goed”, verklaart De Pater. De uitkomst van het nachtelijke overleg is helder. De jongeren zeilen voort. “We varen hier nu weg, uit Praia bij de Kaapverdische eilanden.” De stemming zit er alweer goed in. De jongeren draaien niet om, maar zeilen door naar Belém, Noord-Brazilië.

Dat de klimaattop in Chili is afgeblazen laat ze absoluut niet koud, wil De Pater onderstrepen. “Tijdens onze tocht kregen we al berichten over de onrust daar. Dat er doden vielen bij het protest tegen de regering, is diep triest.” In dat licht bekeken, is hun koerswijziging een peuleschil, zegt De Pater.

Bovendien, zegt ze, is de reis net zo belangrijk als de bestemming. Aan boord zitten de klimaatjongeren niet duimen te draaien. Ze zijn bezig met allerlei brainstorms en workshops. Die draaien vooral om het thema ‘duurzaam reizen’. “Ik heb al een leuk voorbeeldje”, zegt De Pater: “Surprise me”. Dat is de naam van een nieuw concept, boven op de klotsende golven bedacht, voor een reisje naar een verrassende, onbekende locatie in eigen omgeving. “Een leuke reis hoeft niet ver weg te zijn”, zegt De Pater.

Nog even doorjakkeren

Zelf moeten ze nog wel even doorjakkeren, voor ze Zuid-Amerika bereiken. Over twee weken willen ze arriveren, aldus De Pater. Dan zou zoetjesaan bekend worden waar de COP wél kon plaatsvinden. Via de app kregen de zeiljongeren geruchten binnen. “Ik hoor drie opties”, zei De Pater. New York, waar onlangs Greta Thunberg de wereldleiders nog een veeg uit de pan gaf. Costa Rica werd ook genoemd, net als het Duitse Bonn.

Maar, werd donderdag plots bekend: het wordt Madrid, Spanje. Toen dat nieuws zich aandiende, begin van de avond, was het schip weer op volle zee, voorwaarts. De lijn en app: onbereikbaar. Een reactie bleef uit.

Waar de top ook komt, zei De Pater, vóór het nieuws over Spanje als nieuwe gastheer kwam, er is goede hoop dat genoeg tijd resteert om de top zeilend te bereiken. Verspilde moeite is de reis nooit, zei ze. Wanneer ze doorzeilen naar Brazilië willen de jongeren - als ze er toch zijn- meedoen met duurzame projecten.

Lees ook:

Chili blaast VN-klimaattop af

Chili trekt zich terug als gastland voor de mondiale VN-klimaattop, in december. Dat maakte president Piñera woensdag onverwacht bekend.