De thuisbatterij werkt als gehoopt: ik gebruik mijn zonnestroom en het netwerk blijft onbelast

Ze staan er nog maar een paar weken, en de lucht was in die tijd bepaald niet strakblauw, maar toch: mijn batterijen lijken al aardig te doen wat ze moeten doen. De stroom van mijn zonnepanelen gebruik ik nu goeddeels zelf en het net wordt veel minder belast, zo blijkt uit de mooie grafiekjes die ik dagelijks met plezier bekijk.

Mijn thuisbatterij moet voorkomen dat de stroom van mijn zonnepanelen, samen met de stroom van alle panelen bij de buren, het elektriciteitsnet in mijn straat te zwaar belast, waardoor mijn omvormer zou uitvallen. Dat gebeurde in het voorjaar, met heel mooi weer en geen vliegtuigstreep aan de hemel, voortdurend. De afgelopen weken zou de overbelasting door het bewolkte weer beperkt zijn geweest, maar ik heb er zelfs helemaal geen last van gehad. Want veruit de meeste zonnestroom ging niet naar het net, maar naar de batterijen.

Het net wordt ontzien

De twee screenshots hieronder laten goed zien wat er recent midden op de dag gebeurde en wat er ’s avonds aan stroom door mijn huis ging. Het eerste plaatje toont dat mijn zonnepanelen 2,19 kW aan stroom leverden, waarvan 1,88 kW naar de batterij ging. Omdat ik thuis ook nog 236 W stroom gebruikte, was er nog een klein beetje stroom van het net nodig: 13 W. Dat panelen en net samen meer leveren dan de batterij en het huis gebruiken, heeft met afrondingsverschillen te maken. ’s Avonds gebeurde het omgekeerde. De zonnepanelen leverden geen stroom meer en om belasting van het net te voorkomen, werd de stroom die ik in huis nodig had om theewater te koken uit de batterijen gehaald.

Links: de batterijen worden geladen. Rechts: ’s avonds komt de stroom voor een waterkoker uit de batterijen. Het linkerbeeld komt van een app die elke paar minuten een update geeft, het rechterbeeld is van een app waarmee ik elke seconde kan zien wat er gebeurt. Beeld Vincent Dekker/Lyv

Het effect van de batterijen is ook terug te zien bij de spanning op het elektriciteitsnet in de straat. Die moet 230 Volt zijn, plus of min 10 procent, en dus maximaal 253 V, maar was in het voorjaar geregeld 256 V of meer. De afgelopen twee weken schommelde de spanning keurig tussen 227 en 235 V. Veel mooier krijg je het niet, denk ik.

Liander gaat graven

Het laatste is misschien toch niet helemaal waar. Want twee weken geleden zag ik een medewerkster van netbeheerder Liander door mijn straat lopen, samen met twee gemeente-ambtenaren. Die waren het kabeltracé van het elektriciteitsnet aan het controleren. Want los van mijn thuisbatterij wil toch ook Liander dat het net in onze zonnepanelenrijke buurt toekomstvast wordt. Eind oktober, begin november zal er gegraven worden en krijg ik, net als alle buren, een nieuwe aansluiting op de buurttransformator. Een veel dikkere kabel moet voor minder weerstand en daarmee een lagere spanning op ons net zorgen. Dan kan ook de helft van de huizen in de straat die nu nog geen zonnepanelen op het dak hebben, gaan meedoen aan de energietransitie.

Voor onderzoek Voor alle duidelijkheid meld ik dat de thuisbatterij die nu bij mij in huis staat, er in het kader van onderzoek is gekomen. Leverancier Lyv heeft op diverse plekken in Nederland batterijen geïnstalleerd om ervaring op te doen. Hoeveel de batterijenset kost, kan ik dus niet zeggen. Dat hangt ook van de situatie in huis af en hoeveel werk er nodig is om de zaak goed aan te sluiten. Bij mij bleek dat een flinke klus, omdat in het verleden niet goed nagedacht was over wat je op fase 1, 2 en 3 aansluit en hoe je die fases netjes in de meterkast monteert. Dat kan - nou: moet - bij nieuwbouw écht beter. En dat is ook in het belang van ons aller portemonnee.

Geen onderscheid per fase In de vorige aflevering schreef ik dat de slimme meter per fase berekent hoeveel stroom er van het net wordt gehaald en hoeveel stroom er door panelen aan het net wordt geleverd. In de toekomst, als we de zonnestroom niet meer mogen salderen, kan dat ons geld kosten, waarschuwde ik. Dat afzonderlijk bijhouden van afname en levering per fase blijkt in ieder geval nu nog niet mogelijk. Slimme meters registreren nu nog het totaal van de drie fases; ze kunnen niet anders, zo lijkt het. Een netbeheerder meldde mij dat dit in de toekomst weleens zou kunnen veranderen. Hoe dat technisch moet, is mij nog niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat zonnestroom die via één fase het net op gaat en apparaten in huis die via een andere fase stroom van het net afhalen, het net belasten. Dat gebeurde bij mij, waardoor nu in de straat gegraven moet worden om het net te verzwaren. Dat kost veel geld en het is dus slim om dat te voorkomen.

