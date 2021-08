De Steenknieler kan het einde zijn van vliegveld Lelystad

Was algemeen, de laatste decennia echter enorm in aantal achteruitgaand en zeer plaatselijk. Kleine hoenderachtige met sterke voorkeur voor harde, stenige, rotsachtige habitat. Van huis uit bewoner van dorre, stoffige vlaktes met verdroogde boomgroepen en dode struiken. Is in Nederland als broeder zo goed als verdwenen, doch kent een voorzichtige opmars. Nog wel een enkel dwaalgeval of doorkomer in de verlaten mijnstreken van Zuid-Limburg en de tevergeefs van infrastructuur voorziene, met zand opgespoten, aan de randen van kleine provinciesteden gelegen voormalige agrarische gronden, welke bedoeld waren voor de inrichting van nieuwbouwwijken of woonboulevards. Ook bij overbodig geworden, aan de grote rivieren gelegen leegstaande steenfabrieken met achtergebleven voorraden niet-afgebakken straatklinkers en gewone metselstenen worden de laatste tijd met enige regelmaat paartjes Steenknielers gezien.

In het veld valt de zogenaamde ‘duikhouding’ op. Bij gevaar, door predatoren vanuit de lucht als Bergalbrak, Kaalkopwringer en Zwarte Bronk, maar ook haarwildroofachtigen als vos, marter, de gewone huiskat en loslopende honden, drukt de Steenknieler zich plat tegen de grond en blijft roerloos liggen tot de aanvaller de speurtocht opgeeft en het gevaar is geweken. Verenkleed mannetje en vrouwtje identiek. Hoenderachtig fluweelwit met okerkleurige accenten op de stuit. Vrouwtje kan, met name in de broedtijd, in verband met het uitbroeden van het nogal omvangrijke legsel, ietwat gezetter worden. Zie zwarte kap met rode warrige kuif en vooral witte oogspiegel. Onderste slagpennen kunnen aan de achterpunt een gele afgedraaide kant hebben.

Steenknieler, Rocas chattolicus. Beeld O.C. Hooymeijer

Doorgezakte houding

De van scherpe nagels voorziene bevederde geelgroene poten zijn zelden waarneembaar, daar de Steenknieler de echte, voor deze hoenderachtigen zo karakteristieke ‘doorgezakte’ houding vertoont. Nest, een weinig voorstellend bij elkaar geschoven hoopje van kleine steentjes en gruis, waarin de acht tot twaalf groengrijs gespikkelde opvallend spitse eieren door zowel mannetje als vrouwtje worden uitgebroed.

De jonge, nestvliedende, donzige ronde Steenknielerkuikens zijn uitstekend gecamoufleerd en lijken, wanneer zij bij gevaar ineengedoken bij elkaar liggen van een afstandje beschouwd op een willekeurig hoopje kiezels. Een voorzichtig groeiende populatie broedende Steenknielers op de start- en landingsbanen alsmede de lege parkeerterreinen van Lelystad Airport zou ertoe kunnen leiden dat op aandringen van met name de VBNBV (Vereniging ter Bescherming van de Niet-Bestaande Vogel) en andere natuur- en milieuorganisaties, wordt afgezien van de opening van dit volkomen overbodige vliegveld. Grote zorgen zijn er echter zolang demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen nog op een ‘list’ zint teneinde de luchthaven in de nabije toekomst geopend te krijgen.

Volksvogelwijsheid

Herkomst: Nederland, Den Haag (ministerie van infrastructuur en waterstaat): “Eén boze Zwaan is sterker dan een troep broedende Steenknielers!”