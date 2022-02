De snelle bouw van windparken op zee gaat te hard voor de natuur

De ontwikkeling van windenergie op zee dendert door, terwijl de gevolgen voor de natuur onvoldoende duidelijk zijn, waarschuwt Stichting De Noordzee donderdag. Het ecologisch onderzoek loopt niet in de pas met het tempo om klimaatdoelen te bereiken. Dat kan leiden tot een botsing, als vergunningen voor windparken in strijd blijken met de natuurwetgeving. “Wij willen allebei”, zegt hoofd programma’s Ewout van Galen. “De klimaatcrisis aanpakken én de Noordzeenatuur beschermen en versterken. Het is een dubbeldoelstelling.”

Stichting De Noordzee maakte midden 2020 met het kabinet en andere milieu- en energieorganisaties in het Akkoord voor de Noordzee afspraken over de aanleg van windparken op zee, waardoor de capaciteit zal oplopen van 2,5 gigawatt nu naar 21,5 gigawatt in 2030. “Om echt klimaatneutraal te zijn, moeten er na 2030 nog veel meer windturbines bij. Maar die komen te staan in een systeem dat nu al verarmd is.”

Bestaande en toekomstige windparken in de Noordzee. Beeld Brechtje Rood

Drukte in de Noordzee

Onbekend is vooral wat het zogeheten cumulatieve effect is, de opgetelde gevolgen van steeds meer windparken naast scheepvaart, visserij, CO 2 -opslag, zandwinning en zonnepanelen. “We weten van één of twee windparken wel wat het betekent”, zegt Van Galen. “Maar wat gebeurt er als het er tien zijn? En hoe gaat dat in combinatie met andere activiteiten? Het wordt nogal druk in de Noordzee.”

Windparken hebben ook gunstige effecten, beseft Van Galen. Zo is bodemberoerende visserij binnen een windpark verboden en kunnen oesterriffen ontstaan op het harde substraat van de fundering. Dat is hard nodig, zegt Van Galen. “We hebben in het Noordzeeakkoord ook afgesproken dat in 2030 15 procent van de zeebodem moet zijn beschermd tegen bodemberoering. Nu is dat slechts 0,3 procent. We hebben beschermde gebieden nodig, die de zee robuuster maken. Maar de herstelprocessen lopen achter bij het tempo van wind op zee.”

Volgens de Europese kaderrichtlijn mariene strategie moest Nederland in 2020 zorgen voor een ‘goede milieutoestand’, legt Van Galen uit. “De zee moet schoon en gezond zijn, ecologisch divers, productief en duurzaam gebruikt. Dat hebben we niet gehaald. De bodem is verstoord en het formaat van vissen is steeds kleiner. De Noordzee is relatief jong, pas 8000 jaar oud, en altijd door mensen gebruikt. Dat is prima, we willen er geen hek omheen. Maar stel besluiten over de uitbreiding van windparken na 2030 uit, totdat ecologisch onderzoek inzicht geeft in hoe dat verantwoord kan.”

