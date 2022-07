De Rabobank zag de milieuproblemen, maar bewoog nauwelijks

De Rabobank weet al heel lang dat de agrarische sector milieuproblemen veroorzaakt, waaronder een te hoge uitstoot van stikstof. Met die kennis heeft de top van de organisatie weinig gedaan.

Al in 2016 waarschuwde Ruud Huirne, destijds directeur van de agri-divisie van de Rabobank, voor milieuproblemen in de landbouw. Maak producten waarvoor de consument een hogere prijs wil betalen, breng de mest- en fosfaatproblemen onder controle en zorg voor een beter maatschappelijk imago, adviseerde hij aan de boerenorganisaties en aan de top van zijn eigen bank. Hij pleitte voor ‘een deltaplan’ voor de landbouw. “We kunnen niet vijf jaar wachten”, zei hij tegen Trouw. “Er is behoefte aan een toekomstplan. De tijd dringt.”

Het is inmiddels zes jaar later. Het toekomstplan is er nooit gekomen. Ondertussen is de Rabobank, waar Huirne in 2019 vertrok (zie kader) doorgegaan met intensivering van de landbouw, waaronder het financieren van nieuwe veestallen. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research bleek twee weken geleden dat het aantal megastallen de afgelopen vier jaar is gegroeid van 200 naar 999. Daarvan zijn er 514 bestemd voor koeien – in elke megastal staan er minimaal 250. De Rabobank heeft onder de boeren en tuinders een marktaandeel van 80 procent. Het ligt voor de hand dat een aanzienlijk deel van deze stallen is betaald met kredieten van de Rabobank.

Wie over het platteland rijdt, ziet ze staan: grote nieuwe veestallen, soms zelfs twee of drie naast elkaar, met zonnepanelen op het dak en groene matten aan de zijkant, die lucht doorlaten en de regen buitenhouden. De schaalvergroting kwam in een stroomversnelling na de afschaffing van het melkquotum in 2015. Het aantal koeien steeg een paar jaar en daalde daarna weer licht tot 1,6 miljoen in 2021. Een opvallende trend, omdat het aantal boeren juist ieder jaar daalt: in 2021 waren er nog 54.000. Boeren die het land en vee van hun stoppende collega’s kopen, waardoor bedrijven groter worden.

‘Na boerenprotesten werden echte veranderingen telkens uitgesteld’

“Ik ben verbaasd dat de Rabobank decennia is doorgegaan met de financiering van de intensieve veehouderij, terwijl er sinds de jaren tachtig herhaaldelijk rapporten verschenen die aangeven dat deze vorm van landbouw op de helling moet”, zegt Rens van Tilburg. Hij is directeur van het Sustainable Finance Lab, een organisatie die als brug tussen de wetenschap en de praktijk ijvert voor een financiële sector en een economie ‘die de mens dienen zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten’.

“Al diverse keren heeft de politiek geprobeerd iets te veranderen aan de landbouw, maar na boerenprotesten werden echte veranderingen telkens uitgesteld of afgezwakt. Terwijl duidelijk was dat de wal hier toch op een gegeven moment het schip zou keren. De problemen in de landbouw verdwijnen niet door maatregelen uit te stellen. Dat is nu wel duidelijk. Doordat de politiek de zaak op z’n beloop heeft gelaten, zitten we nu midden in de stikstofcrisis.”

Stikstof is niet het enige struikelblok in de sector. Nergens in Europa is de kwaliteit van het water zo slecht als in Nederland. De biodiversiteit holt achteruit. Onder meer in veenweidegebieden komt veel kooldioxide (een broeikasgas) vrij door bodemdaling, waarbij de veenlaag verdroogt en oxideert. De kwaliteit van het landschap staat ter discussie, evenals het dierenwelzijn, de import van soja en het gebruik van kunstmest en pesticiden. Ondertussen weten boeren door compromissen en onduidelijkheid over maatregelen niet meer waar ze aan toe zijn.

Reactie Rabobank Volgens de Rabobank is het spijtig dat de verandering van de landbouw niet eerder is ingezet: “Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. We kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting die werd ingezet door de overheid. Onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen. Rabobank zet alles op alles voor een realistische en goede oplossing en wil hier beslist een rol in nemen.”

Dat de politiek onvoldoende oplossingen heeft aangedragen, ontslaat de Rabobank niet van de eigen verantwoordelijkheid, vindt Van Tilburg. “De Rabobank verstrekt voor enorme bedragen leningen aan boeren. Er worden strategische keuzes gemaakt. Die boeren worden op advies en in ieder geval met steun van de Rabobank voor een hele lange periode een bepaald pad opgestuurd. Zij zitten vast aan een lening en bijvoorbeeld een nieuwe stal waar ze niet zomaar weer vanaf kunnen. Het is al heel lang bekend dat de kans bestaat op strengere maatregelen, vooral als een boer in de buurt zit van een natuurgebied. Moet je dat dan zomaar financieren?”

“De Rabobank zou kunnen redeneren: als ik het niet financier, doet een concurrent het wel", vervolgt Van Tilburg. “Dat is in veel sectoren inderdaad het geval, maar voor de landbouw gaat dat minder op. Daar is de Rabobank zo dominant dat het logisch was geweest dat de top van die organisatie een grotere sturende rol had opgepakt. Dat hadden ze tien jaar geleden al moeten doen, vind ik. Juist vanuit hun kennis van de hele sector zien banken ontwikkelingen en kunnen ze daarop inspelen. Voor individuele boeren is dat moeilijker.”

‘De verantwoordelijkheid ligt niet bij de Rabobank’

Petra Berkhout, landbouweconoom aan de Wageningen Economic Research, relativeert de verantwoordelijkheid van de Rabobank. “In 2015 werd al gezegd: jongens, pas toch op met het afschaffen van het quotum, dat leidt tot bijvoorbeeld fosfaatproblemen. Natuurlijk was deze waarschuwing ook bij de Rabobank bekend, maar ik denk dat de Rabobank op dat moment geen grond had om tegen een boer te zeggen: je krijgt geen lening. Een bank kijkt of de vergunningen in orde zijn, of het bedrijfsplan deugt en of de rente en aflossing betaald kunnen worden.”

“Achteraf kun je de vraag stellen of het slim was om al die bedrijfsuitbreidingen te financieren”, meent Berkhout. “Maar dan gaan we de bank een rol geven die hij niet heeft. In mijn ogen is de overheid verantwoordelijk voor het beleid. Die heeft op dat moment niet ingegrepen. Ik snap het sentiment dat de Rabobank ook een verantwoordelijkheid heeft, maar de verantwoordelijkheid om publieke zaken te beschermen, zoals het milieu, ligt bij de overheid.”

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat banken maatschappelijke ontwikkelingen bij hun investeringsbeslissingen wel degelijk moeten wegen. Ze lopen een zakelijk risico als ze dat niet doen. Eerder liet DNB als toezichthouder al weten dat banken moeten letten op klimaatverandering. Kredieten aan bedrijven die geen of onvoldoende oog hebben voor de risico’s van opwarming van de aarde kunnen gevaarlijk zijn voor financiële instellingen. Dat geldt ook voor biodiversiteit.

Waarschuwing DNB ‘te vrijblijvend’

Twee jaar geleden schreef DNB: ‘Overheidsbeleid of veranderende consumentenvoorkeuren om de schade aan biodiversiteit te verminderen, vergen aanpassing van bedrijfsactiviteiten. Zo kan de transitie naar minder stikstof-intensieve bedrijfsmodellen leiden tot transitierisico’s voor leningen die de drie grootste Nederlandse banken hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren met stikstof-uitstotende activiteiten.’ De kredietportefeuille van de Rabobank aan voedingsbedrijven en de agrarische sector in Nederland was jaren vrijwel stabiel rond 38 miljard euro. Vorig jaar zakte het bedrag naar 35,7 miljard euro.

De waarschuwing van DNB is nuttig, vindt Rens van Tilburg. Maar ook te vrijblijvend. De toezichthouder zou de bank de verplichting kunnen opleggen om te controleren of klanten biodiversiteit bevorderen, zodat de risico’s op kredietverlening afnemen, suggereert hij. “DNB zou een bank die te weinig aandacht besteed aan biodiversiteit kunnen dwingen om extra kapitaal aan te houden om eventuele verliezen op te vangen. Dat vinden banken niet leuk. Ze komen dan echt wel in actie.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de ministers Henk Staghouwer (landbouw) en Christianne van der Wal (natuur en stikstof) grote agrarische bedrijven, zoals de veevoerindustrie, maar ook de Rabobank, moeten vragen mee te betalen aan de plannen om de uitstoot van stikstof in de landbouw te verminderen. Het kabinet heeft daar 25 miljard voor uitgetrokken. De Rabobank liet aan de NOS weten daar niet voor te voelen.

‘Als de Rabobank andere keuzes had gemaakt, waren er minder boze boeren’

Van Tilburg: “Als de Rabobank tien jaar geleden een andere keuze had gemaakt, was het stikstofprobleem nu minder groot. Dan waren er minder boze boeren. Het kabinet heeft nu 25 miljard euro vrijgemaakt voor het stikstofprobleem en het stimuleren van de veranderingen in de landbouw. Boeren worden uitgekocht en ik verwacht dat een groot deel van het geld via die melkveehouders naar de Rabobank gaat.”

Landbouweconoom Berkhout vindt de suggestie om de Rabobank mee te laten betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis vreemd. “De Rabobank opereert binnen de grenzen van de wet.” Ook Van Tilburg ziet daar geen heil in: “Dat is niet realistisch. De Rabobank heeft leningen verstrekt en heeft er recht op om dat geld terug te krijgen. Het lijkt mij heel lastig om de bank te dwingen om bijvoorbeeld een deel van die leningen kwijt te schelden en op die manier mee te betalen aan het uitkopen van boeren. Juridisch valt de Rabobank niks te verwijten, lijkt me.”

Daarmee is de kous niet af, wat Van Tilburg betreft. Hij vindt dat de ministers wel met de Rabobank moeten gaan praten over wat zij gaan doen om duurzame landbouw te stimuleren. “De Rabobank heeft er belang bij dat zich een nieuw soort landbouw ontwikkelt. Daarmee ontstaat nieuwe bedrijvigheid en is er ook een kans voor de Rabobank om leningen te verstrekken voor nieuwe investeringen die worden gedaan.”

Volgens de Rabobank valt de argwaan mee

De Rabobank is bij de financiering van biologische landbouw soms nogal terughoudend. In de Stentor klaagde een aantal boeren vorig jaar dat de bank niet over de brug komt met leningen. Een van die boeren zegt daar: “Volgens de accountmanager van de bank zou er geen toekomst zitten in onze manier van boeren. Ik weet zeker dat de financiering er wel was gekomen als we meer koeien hadden genomen en gewoon heel traditioneel meer zouden produceren. Daar zijn rekenmodules voor. Wij pasten daar niet in.”

Volgens de Rabobank valt het met die argwaan tegen de biologische landbouw reuze mee. De bank financiert 75 procent van alle kredieten in de biologische sector, liet directeur voedseltransitie Bas Rüter vorig jaar weten aan Trouw. Hij wees erop dat boeren die investeren in duurzaamheid en biodiversiteit tot een half procent korting krijgen op de rente die zij betalen voor hun kredieten. Vraag is wel wat het per saldo oplevert, zegt Van Tilburg. “De bedragen die worden geleend aan biologische of andere vormen van natuurinclusieve landbouw staan in geen verhouding tot de kredieten voor de intensieve veehouderij, zoals de megastallen.”

Vorige week maakten mechanisatiebedrijf Lely, FrieslandCampina en de Rabobank bekend dat zij een proefproject beginnen met robots en stalvloeren, waarmee koeienpoep kan worden gescheiden van urine. Dan komt er minder stikstof vrij, is het idee. Lely verkoopt die robots en is fel tegen inkrimping van de veestapel. Het bedrijf pleit voor innovatieve maatregelen, waaraan ook de overheid geld moet besteden.

Op het systeem van Lely is veel kritiek. Zo is het onduidelijk of de uitstoot van stikstof in de praktijk werkelijk daalt. Dat zegt ook de rechter die in een aantal zaken natuurorganisaties in het gelijk stelde. Bovendien wijzen wetenschappers en het Wereld Natuurfonds erop dat het een illusie is dat boeren met zo’n robot en een nieuwe stalvloer kunnen blijven werken zoals ze nu doen. Ze steken zich verder in de schulden, terwijl andere problemen, zoals de slechte waterkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen, niet zijn opgelost. Zoek een methode die diverse kwesties tegelijk aanpakt, zeggen wetenschappers. Het kabinet zit ook op die lijn. Maar de Rabobank heeft vertrouwen in deze techniek. De bank gaat hiervoor met korting op de rente nieuwe leningen verstrekken aan boeren.

Waar bleef Ruud Huirne? Voormalig Rabo-directeur Ruud Huirne doet nog ‘projecten’ voor de bank. Huirne was ook directeur van het Landbouw Economisch Instituut en hoogleraar in Wageningen. Sinds 2019 is hij actief in de groene energie en hij leidde de afgelopen jaren AgriNL, de lobbyclub van onder meer boerenorganisatie LTO, zuivelconcern Friesland Campina, veevoerbedrijven en mechanisatiefirma Lely. Daar kwam hij vorig jaar opnieuw met een document waarin hij betoogt dat het roer in de landbouw om moet. De uitstoot van stikstof moet met de helft omlaag en grond die vrijkomt als boeren stoppen kan opnieuw worden gebruikt voor de landbouw, maar ook voor nieuwe natuur, stond in dat plan. Vooral de veevoerbedrijven reageerden woedend. Ze willen zo weinig mogelijk veranderen. Minder stikstof en minder landbouwgrond betekent minder koeien en minder omzet voor deze ondernemingen. Huirne wil geen commentaar geven. Als lobbyclub bestaat AgriNL niet meer. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat het nu een ‘platform voor de uitwisseling van informatie’ is.

