De politiek wil wel meer kerncentrales, nu de energiesector nog

Energiebedrijven tonen geen interesse in de realisatie van een atoomkrachtcentrale. Alle grote energieconcerns, die de financiële slagkracht zouden kunnen hebben om een kerncentrale te bouwen, willen er vooralsnog niet aan te beginnen. De investering van pak ’m beet 8 miljard euro die nodig is voor een kerncentrale vinden zij te riskant.

Die financiële bezwaren lijken opmerkelijk, nu het kabinet de totaalkosten van een nieuwe kerncentrale rooskleuriger schetst ten opzichte van wind en zon. Het bezwaar valt te verklaren, doordat de kostenvoordelen die het kabinet ziet, niet neerstrijken bij het energiebedrijf dat investeert. Dat zit zo: één van de relatieve meevallers als Nederland kiest voor meer kernenergie is een lagere rekening voor extra stroomkabels in de grond, omdat atoomstroom stabieler is dan wind en zon. Alleen: dat scheelt landelijk stroomnetbeheerder TenneT geld. De investering voor het energiebedrijf dat een kerncentrale bouwt verandert niet. Het moet gek lopen, wil het kabinet in de marktconsultatie op enthousiasme stuiten.

Een nare bijsmaak

In de energiesector leven allerlei twijfels. Een kerncentrale bouwen duurt relatief lang, al snel tien jaar. Zit er dan inmiddels geen kabinet aan de knoppen dat kernenergie afschrijft, waardoor het plan de prullenbak weer in kan? Aan de bouw van kolencentrales hebben bedrijven als RWE, Uniper en Engie een nare bijsmaak overgehouden. De overheid vroeg erom, maar nu moeten ze vervroegd sluiten vanwege hun klimaatvervuiling. Dat is bij kernenergie niet zo, want atoomstroom is CO2-vrij. Maar principiële politieke bezwaren en andere voorkeuren in de energietransitie kunnen reden voor partijen zijn om te zeggen: toch maar niet.

In het buitenland ziet de Nederlandse energiesector dat nieuwe nucleaire projecten, in Finland en Groot-Brittannië, kampen met grote overschrijdingen in kosten en bouwtijd. Dat maakt het niet aanlokkelijk om er zelf mee te beginnen. En nog iets dat energiebedrijven in het achterhoofd houden: voor ‘duurzame’ klanten is kernenergie omstreden. Zelfs als de overheid kernenergie subsidie gaat geven – dat gebeurt nu niet – beginnen ze er niet aan, lieten alle grote energiebedrijven aan het Financieele Dagblad weten. Ze noemen de techniek complex en duur.

Het bedrijf PZEM is een uitzondering. Deze eigenaar van de kerncentrale in Borssele zou er in principe best nog een bij willen bouwen, mits het Rijk fors meebetaalt. Maar de aandeelhouders van PZEM zijn publiek (gemeenten bijvoorbeeld) en die maken de miljardeninvestering onmogelijk. Hoewel een groei van kernenergie niet zomaar binnen handbereik ligt, nadert het einde evenmin. Borssele, naast wat nucleaire installaties de enige echte Nederlandse kerncentrale, zou in 2033 sluiten. Maar vanwege het belang van CO2-vrije atoomstroom gaat minister Wiebes bekijken of de Zeeuwse centrale langer open kan blijven.

