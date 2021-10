De Paarse Heideloper vertoont een kofferachtig vliegbeeld

Paarse Heideloper L 34 cm Caliidricius aericas

Schaars tot algemeen op zanderige, schrale open terreinen met verspreide boomgroepen en bladbehoudende bosschages, met een overduidelijke voorkeur voor paarsbloeiende heidevelden. Gezellige volronde verschijning. Redelijk hoog op de poten. Iets neerwaarts gerichte, gekromde, donkere, in verhouding grote steekstokvormsnavel. Gedrag uiterst rustig.

Scharrelt tussen heidestruiken en laagblijvende bodembedekkers maaltijd bij elkaar, welke bestaat uit wormen, insecten, de kleinere reptielen en knaagdieren, maar gaat ook bessen, zaden en knoppen niet uit de weg. Verenkleed variabel. Wel altijd helrode buik met witgevlekte borstpartij. Donkere kap en rug kleuren met de verkleuring van de biotoop mee. Tegen de tijd dat de heide in volle bloei staat zijn de bovenste dekveren van diepblauw naar schitterend zwaar paars getransformeerd. Door deze uitstekende camouflage heeft de Heideloper weinig te vrezen van predatoren als vos, marter en andere agressieve carnivoren.

Graaft zich in uiterste gevallen van nood in. In enkele seconden zakt de Heideloper trillend in het mulle zand en blijft met een afgeplukt takje heidebloesem in de snavel roerloos zitten tot het gevaar geweken is. Verborgen tussen een bloeiende heidestruik is de Heideloper zo goed als onzichtbaar en zelfs een speurende jachthond loopt vaak op enkele centimeters langs een ineengedoken, verborgen exemplaar.

Paarse Heideloper

Vliegbeeld kofferachtig: gedrongen met snelle vleugelslag en ingetrokken kop vlak boven het maaiveld. Zelfs bij de trek naar de zuidelijke overwinteringsgebieden komt de vogel nooit hoger dan vijfentwintig centimeter boven de grond. Door de verzuring en verbossing van de schrale heidevelden neemt het aantal broedgevallen dramatisch af. Door de recente komst van de wolf is er onder de schapenhoeders, welke met hun kuddes het leefgebied van de Heidelopers onderhouden, enorme spanning ontstaan en worden de schapen uit angst voor aanvallen in de stal gehouden.

Een proef met het inzetten van ‘beveiligingshonden’ als Toscaanse Bergherder en Pyreneese Bloedmastif hebben tot op heden geen gunstige resultaten geboekt, daar deze ‘bewakers’ zich diverse malen zelf aan tientallen schapen en zelfs aan een herder hebben vergrepen. Overleg met de hondenafrichtspecialist Martin Gaus is gaande. De oplossing voor het behoud van een gezonde populatie Heidelopers zal niet eenvoudig zijn en drastische maatregelen met de daarmee samenhangende Europese subsidies uit Brussel zullen voor het behoud van deze schitterende bewoner van de Drentse heidevelden onontbeerlijk zijn.

Volksvogelwijsheid: Herkomst, Nederland, (Drenthe, circa 1924). “Als den Looper des Heides zijn pracht bekent, worden wij met eener vollen kleur verwent.”