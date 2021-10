De onvermoeibare burgers van ABP Fossielvrij zijn de winnaars van de Duurzame 100 van Trouw

De nieuwe nummer 1 van de Duurzame 100 combineert drie ogenschijnlijk saaie onderwerpen (pensioenen, CO 2 -uitstoot en beleggen) tot één bruisende, landelijke reddingsactie voor het klimaat. Burgers die als ambtenaar, leraar of politieagent voor hun pensioenopbouw vastzitten aan het ABP accepteren niet langer dat de ingelegde euro’s worden belegd in olieplatforms, gaspijpen en kolencentrales. ABP houdt vast aan die beleggingen – van de 500 miljard euro die het fonds beheert, vloeit 17,4 miljard naar vuile energiebronnen.

Na vijf jaar met spandoeken en petities ageren tegen fossiele beleggingen van ABP, wil het collectief nu proberen de pensioenreus, die voor 3 miljoen Nederlanders de oudedagsvoorziening regelt, via de rechter tot duurzaam investeren te dwingen. “ABP Fossielvrij is een onvermoeibare burgerbeweging met een sterk strategisch doel”, stelt Laurie van der Burg, jurylid van de Duurzame 100 en financieel klimaatexpert. Zij merkt op dat de burgers dit doel terecht nastreven, omdat ze invloed eisen op het maandelijks ingelegde pensioengeld dat van hún salaris afkomstig is.

Samen tegen een financiële gigant

De topposities van de Duurzame 100 zijn donderdag onthuld op een feestelijke avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. “Wat u doet is het juiste”, zei Eurocommissaris Frans Timmermans in een videoboodschap tegen de winnaars. Hij loofde de Duurzame 100, een ranglijst die ‘door de jaren heen een begrip is geworden in ons land’.

Dit jaar presenteert Trouw voor de dertiende keer de Duurzame 100. Sinds 2019 bestaat de lijst uit burgerinitiatieven. Opvallend in de top 10 van dit jaar is het grote aantal burgercollectieven dat grond opkoopt of beheert, voor natuuraanleg of kringlooplandbouw.

De jury waardeert aan winnaar ABP Fossielvrij dat de burgers niet bevreesd zijn om samen op te staan tegen ABP, een fonds dat met 500 miljard aan uitstaande beleggingen geldt als financiële gigant.

Burgers roepen bedrijven steeds vaker ter verantwoording voor milieuschade. Die trend domineert de top van de Duurzame 100. Op nummer twee staat Stop Ecocide, een stichting tegen natuurverwoesting, en op nummer drie Reclame Fossielvrij, dat ageert tegen reclame voor verre vliegvakanties. Een verbod op milieuschade is vereist, vindt de top 3. Hun activistische, compromisloze toon past bij de urgentie van de klimaatcrisis anno 2021. Weersextremen nemen toe, en VN-klimaatpanel IPCC voorspelde in augustus meer onheil door de opwarming van de aarde.

Olie, kolen en gas in de grond houden

ABP Fossielvrij wordt ondertussen steeds serieuzer genomen. ABP zelf kondigde onlangs nog een groenere koers aan. “Direct uit fossiel is niet de oplossing”, zei ABP-bestuurder Corien Wortmann in reactie op een lawaaiprotest van ABP Fossielvrij. “Niet te verkroppen”, noemt Liset Meddens van ABP Fossielvrij het besluit van de pensioenreus om geld te blijven steken in fossiele energie. Werknemers kunnen namelijk niet switchen van pensioenfonds zoals dat bij een energiebedrijf of bank wél kan.

Mede vanwege die druk ‘van onderaf’ belooft ABP in 2022 met nieuwe groene plannen te komen voor het beheer van het fonds. De recente besluiten van de pensioenfondsen Horeca & Catering en PME (van de metaalsector) om beleggingen die het klimaat schaden stop te zetten, moedigt ABP Fossielvrij aan om geen genoegen te nemen met kleine stapjes.

Het energieagentschap IEA, dat jarenlang met meel in de mond sprak, zei dit jaar dat nieuwe financieringen van fossiele energieprojecten funest zijn voor het Klimaatakkoord van Parijs – olie, kolen en gas moeten in de grond blijven zitten. Er ligt bovendien wetenschappelijk bewijs dat klimaatvriendelijke pensioenbeleggingen een veilig rendement bieden. De jury van de Duurzame 100 ziet hierin het bewijs dat ABP Fossielvrij het bij het rechte eind heeft.

De top 25 van de Duurzame 100 bevat inspirerende duurzame burgerprojecten, van mensen die landbouwgrond tot natuur omtoveren tot ouders die onderling speelgoed uitruilen. Lees meer over de Duurzame 100 via trouw.nl/duurzame100.

