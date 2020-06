De omvormer van mijn zonnepanelen valt op de meest zonnige momenten uit

Waarom valt de omvormer van mijn zonnepanelen op de meest zonnige momenten van de dag toch steeds uit? Het kan mede aan de oude omvormer liggen, oppert de leverancier. Vrienden denken aan te dunne kabels in huis. Gelukkig sluit netbeheerder Liander mijn theorie van te hoge netspanning ook nog niet uit.

Eerder dan verwacht stond gisterochtend rond tien uur een man van Liander voor de deur. Hij kwam meetapparatuur in mijn meterkast aanbrengen, zodat we over ruim een week weten wat de spanning echt is. Een eerste aanwijzing dat die aan de hoge kant is, kreeg hij meteen. Terwijl de monteur in de meterkast bezig was, liep de spanning al op naar 246,5 Volt, ruim boven de gewenste 230 V dus. Bovendien was het licht bewolkt, dus mijn panelen en die van de buren produceerden nog lang niet voluit. Maar het maximum van 253 V werd anderzijds nog niet overschreden, dus is dit volgens de norm nog aanvaardbaar.

Tot mijn grote opluchting vond de monteur 246 V al veel voor de tijd van de dag. Dat geeft goede moed dat er straks wordt geconcludeerd dat de netspanning wat omlaag moet. Dat kan tegenwoordig met een dynamische transformator, legde de man uit. Die verlaagt de netspanning automatisch als er veel (zonne)stroom op het net wordt gezet en verhoogt de spanning weer in de avond of als er veel stroom wordt afgenomen. Die transformatoren worden al uitgerold, wist hij te melden, “maar ja, dat kan niet overal tegelijk".

Meetapparatuur in mijn meterkast; het lijkt wel of er een ECG gemaakt moet worden. Beeld Vincent Dekker

Ongelukkige week

Bij de eerste test viel hem bovendien ook nog op dat de weerstand op de draden tussen mijn meterkast en het trafohuisje een paar honderd meter verderop 10 tot 15 procent te hoog is. Bij veel weerstand kan de omvormer zijn stroom moeilijker kwijt en loopt de spanning ook daardoor op. Dit kan betekenen dat we in de straat een veel kostbaarder probleem hebben: te dunne draadjes naar de huizen toe. De oplossing daarvoor: dikkere kabels. Maar dan moeten de straten open. Een dure grap.

Liander laat de meetapparatuur een week bij mijn in huis staan en ook in het trafohuisje wordt nu gemeten. Over een dag of tien krijg ik de uitslag. Helaas vrees ik nu al dat die niet zo spectaculair zal zijn als ik zou willen. Na een ongekend mooie lente met veel dagen met strak blauwe luchten en heel veel zonne-energie, is uitgerekend gisteren een week met relatief veel bewolking begonnen. Mijn omvormer meldde zojuist weliswaar nog wel 253,1 V, dus net boven het maximum, maar meestentijds schommelt het nu rond de 248 V.

Oude omvormer?

Ik heb toch ook maar eens met de leverancier van mijn omvormer gebeld, groothandel Libra Energy. Er zijn meer Omnik-omvormers met problemen, en dat zou kunnen komen door een instelling uit de tijd dat het maximum nog 250 V was in plaats van 253. Mijn omvormer, uit 2012, zou daarom al bij 250 V automatisch uitschakelen.

Dat klonk voor mij aanvankelijk als een plausibele verklaring. Maar ik heb nog eens naar de statistieken van de afgelopen maand gekeken en dan kan het toch niet kloppen. De omvormer rapporteert elke vijf minuten onder meer de spanning en de hoeveelheid geleverde stroom. De spanning bedraagt geregeld meer dan 250 V zonder dat de stroomlevering naar nul zakt. En ook gisteren weer zag ik spanningen van 251 en 252 V zonder uitval van de omvormer. Misschien kan ik die instelling van 250 V softwarematig laten verhogen naar 253 V, liet de leverancier nog weten. Maar dan moet ik met de omvormer naar hun bedrijf komen en het gaat geld kosten. Gezien mijn statistieken begin ik daar toch maar niet aan.

Overigens had de groothandel nog wel een logische verklaring voor de hoge spanning op het net. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven gesloten. Dat zorgt voor minder stroomgebruik. Combineer dat met extra veel stroomproductie door het mooie weer, en je hebt een elektriciteitsnet onder hoogspanning.

Nog één hoop

Vrienden van me met redelijk wat verstand van elektriciteit opperden ook nog dat het kabeltje van mijn omvormer naar de meterkast wellicht te dun is. Dat is een bekend euvel. Dunne kabels zorgen voor extra weerstand en dat zou de spanning dan extra opvoeren, althans voor de omvormer. In de meterkast zou alles volgens de normen kunnen zijn. Mijn installateur heeft een paar dagen geleden nog eens naar de kabel gekeken: prima in orde. Een korte kabel van behoorlijke dikte. Dus ook dat is niet oplossing van mijn raadsel.

Rest mij dus nog één hoop: dat Liander over tien dagen meldt dat het inderdaad aan hun netwerk ligt. De monteur die ik over de vloer had was duidelijk niet van het afschuifsoort, zo van ‘aan ons ligt het niet, zoek het elders'. Hij keek met open vizier naar de situatie en ik vertrouw erop dat wat hij straks te melden heeft, zal kloppen. Onnodig te zeggen dat ik heel benieuwd ben en u straks zo snel mogelijk het resultaat zal melden. Ik zal bepaald niet de enige zijn die met dit moderne probleem kampt.

Het blijft records regenen De maand mei was met 450 kWh de beste mei ooit voor mijn zonnepanelen. En het was slechts 7 kWh onder het absolute record bij mij thuis: juli 2018 had ik in één maand 457 kWh van mijn dak gekregen. Eigenlijk had ik denk ik in mei een absoluut record kunnen vestigen, ware het niet dat de omvormer-uitval dat voorkwam. Op Twitter meldt bijna iedereen hetzelfde: mei was een topmaand. En dat nadat april ook al mijn beste april ooit was. Ook de eerste vijf maanden van dit jaar zijn samen de beste ooit: met 1209 kWh zit ik 15 procent boven mijn gemiddelde en 7 procent boven mijn vorige record, dat vorig jaar werd gevestigd. Steeds meer mensen lijken geneigd om net als ik een verband te zien met het stilvallen, per half maart, van het vliegverkeer, en daarmee het wegvallen van condensstrepen.

