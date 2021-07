De oceaanbodem is rijk aan soorten én aan grondstoffen. Maar kan diepzeemijnen zonder ecologische schade?

Ergens tussen Hawaï en Mexico, op de Stille Oceaan, op vier dagen varen van het vaste land lag in april een schip met twintig onderzoekers. In de zes weken dat het wetenschapsteam op zee zat, kwam er misschien één ander schip voorbijvaren onder een hemel zonder vliegtuigstrepen of ­satellietverbinding. “We bevonden ons in een uithoek, buiten het zicht van de wereld”, zegt Henko de Stigter, mariene geoloog bij het Nioz, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. “Maar op een plek waar in de toekomst mogelijke grote ingrepen op de oceaan­bodem plaatsvinden.”

De Stigter en zijn Europese onderzoekcollega’s voeren in het kielzog van het Global Sea Mineral Resources (GSR), dochteronderneming van het Belgische baggerbedrijf ­Deme. Doel van de reis voor GSR was om een gloednieuwe knollenrooier voor diepzeemijnbouw te testen. Op een diepte van 4,5 kilometer oogst dit apparaat, formaat vrachtwagen, mangaanknollen van de bodem van de zee. “Dat zijn aardappelgrote keien”, zegt De Stigter. “Op sommige plaatsen liggen ze zo dicht opeen dat de oceaanbodem ermee geplaveid lijkt, als een kasseienstraatje.” Maar in tegenstelling tot kasseien bevatten deze knollen gewilde metalen. Van mangaan, ijzer en koper tot nikkel en het voor elektrische accu’s onontbeerlijke kobalt.

Met de groeiende vraag naar grondstoffen heeft de industrie haar oog op diepzeeknollen laten vallen. “Tot dusver is de oogst van knollen nog niet economisch haalbaar”, zegt De Stigter. “Maar deze succesvolle test brengt exploitatie een stapje dichterbij. Onze vraag, de vraag van het JPI Oceans Mining Impact-­project is: wat is de ecologische ­impact?”

U bestudeert de ontwikkelingen rondom diepzeemijnbouw al bijna tien jaar. Hoe was het om voor het eerst een knollenraper aan de slag te zien?

“Het maakt indruk om er met je neus bovenop te zitten. Aan de knollen zit allerlei leven gehecht, van koralen tot sponzen. Oog in oog met dat delicate diepzeeleven, wetend dat er even later een rooier overheen zal rijden, dat raakt iets. Die rooier neemt echt alle knollen mee; wat overblijft is een rupsbandspoor waarvan we weten dat het misschien wel honderden jaren kost om te herstellen. Het ontstaan van de knollen zelf heeft al miljoenen jaren gekost.”

Henko de Stigter.

De diepzeebodem is volgens De Stigter verrassender dan vaak gedacht. Wat wordt geassocieerd met een kale, donkere vlakte blijkt bij bestudering duizelingwekkend gevarieerd. “Denk aan bergruggen en dalen waar soms wel kilometers hoge vulkanen uit oprijzen.” Wonderlijke levensvormen zijn er ook. In iedere hap sediment die biologen uit het team onderzoeken vinden ze nieuwe soorten. “Die biodiversiteit wordt vergeleken met dat van tropisch regenwoud”, zegt de onderzoeker. “In aantallen leeft er misschien weinig, maar de soortenrijkdom is hoog.”

Mangaanknollen onder een laagje slib met een zeeanemoon. Beeld ROV Kiel6000, GEOMAR

Komt die soortenrijkdom met ­diepzeemijnbouw in gevaar?

“Dat kan. Een grote zorg is de stofwolk die ontstaat bij het rooien van de knollen.” De Stigter laat een foto zien van een zeeanemoon en diepzeespons onder een grijs laagje slib. “Voor het eerst zagen we wat er ­gebeurt als de knollenrooier voorbijkomt. Het normaal kraakheldere water verandert in een troebele soep en als de mist optrekt is alles bedekt met een laagje. Je ziet direct dat het leven aangetast raakt.” Sponzen en koralen filteren hun voedsel, maar het filter van deze spons is dichtgeslibd. “Ik betwijfel het of het beestje dat gaat overleven. Dat geldt ook voor al het leven dat je in de microhabitat rondom de koralen of sponzen vindt.”

Toch gaat niet alles stuk. Zo lijkt de zeeanemoon minder last te hebben van het neergeslagen slib. “Die is na de opklaring weer opengegaan. Het is dus niet eenduidig: sommige soorten kunnen de activiteit ver­dragen, andere niet.” Over welke afstanden de stofwolken kunnen reizen en hoe sterk ze het diepzeeleven beïnvloeden? Dat zijn de vragen die de onderzoekers met hun nieuw vergaarde data willen beantwoorden. “Over een jaar hebben we die in wiskundige modellen gevat, dan kunnen we beter zeggen wat de effecten zijn als je een bepaald oppervlak verstoort, en weten we beter hoe ver je uit de buurt van gebieden met ­bijzondere fauna moet blijven.”

U ziet dus eigenlijk wel mogelijk­heden voor diepzeemijnbouw?

“Persoonlijk denk ik dat je op lokale schaal best mijnbouw kunt doen als de effecten zich maar niet over een te groot oppervlak uitspreiden. Dat heeft dus alles te maken met de schaal waarop je gaat exploiteren.” Het mag zeker niet leiden tot het uitsterven van nog meer diersoorten, benadrukt De Stigter: “En dat geldt ook voor een zeekomkommer”. De diepzee, hoe ver ook van ons bed, is een enorm reservoir aan biologische diversiteit. Niet gek dus dat er vanuit de farmaceutische ­industrie ook steeds meer interesse komt naar de geneeskrachtige werking van diepzeeleven. “Sponzen hebben een afweermechanisme om zich te beschermen tegen virussen en bacteriën. Kunstjes waar wij als mens van kunnen leren. Zo’n onontgonnen bron van mogelijke geneesmiddelen wil je zeker niet achteloos verwoesten.” Milieuorganisaties zeggen ook dat de diepzee als CO2-opslagplek fungeert.

Mangaanknollen op de zeebodem. Beeld ROV KIEL6000, GEOMAR

Ongeveer 25 procent van alle CO2-emissies wordt door de oceaan geabsorbeerd, komt dat niet in gevaar?

“Ik ken dat argument maar ik zie nog niet hoe diepzeemijnbouw de opslag van CO2 direct zal verstoren. Ook mijn onderzoekscollega’s ­hebben daar vraagtekens bij. Bij ­verstoring van ondiepe zeebodems is dat een reëel gevaar, maar de diepzee is echt een ander verhaal.”

Het blijft de vraag of bedrijven zich bij hun mijnactiviteiten iets zullen aantrekken van de resultaten van de onderzoekers. De Stigter maakt zich geen illusies: “Er staan flink wat landen te trappelen om die zeebodem te ontginnen”. De International Seabed Authority (Isa) is de VN-organisatie die bepaalt welk land op welk stukje zee mag testen en in de toekomst exploiteren. De verwachting is dat de Isa het komend jaar exploitatierechten zal uitgeven aan landen en hun bedrijven. Interessant in dit verband is dat automerk BMW samen met andere grote merken Volvo, Samsung en Google, heeft laten weten voorlopig niets in diepzeemijnbouw te zien. In een verklaring via Wereld Natuur Fonds zeggen de bedrijven toe geen mineralen van de zeebodem te halen en geen diepzeemijnbouwactiviteiten te financieren zolang de milieu­gevolgen nog niet duidelijk zijn.

Er lijkt dus wel wat te verschuiven in de ideeën over mijnbouw? “Met de ­huidige wetenschappelijke kennis en technologie hebben we nu in ieder geval wel de kans om het mijnen vanaf het begin af aan goed te doen, met zo min mogelijk verstoring.”

