De nieuwe Nederlandse klimaatgezant is een prins: ‘Er zijn landen die ‘Glasgow’ niet willen laten slagen’

Prins Jaime de Bourbon de Parme is de nieuwe klimaatgezant van Nederland. Zeker, die titel opent deuren. “Maar noblesse oblige vind ik een ouderwets frame. Iederéén kan iets doen.”

Een prins, die krijgt een baan als klimaatgezant vast aangeboden? “Ik heb zelf gesolliciteerd”, zegt Jaime de Bourbon de Parme (48), zoon van prinses Irene. “25 geschikte kandidaten kwamen in aanmerking.” Hij kreeg de baan. Nu mag hij zich officieel dé klimaatgezant noemen, die namens Nederland de urgentie van de klimaatcrisis uitdraag en vooral werkt aan de oplossingen, met buitenlandse collega’s. “Diplomatie is me op het lijf geschreven”, zegt hij zelfverzekerd in een sobere vergaderkamer in het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nieuw is het ook niet voor hem. Hij was eerder gezant grondstoffen. Bovendien is hij bekend met crisessituaties. Hij werkte als diplomaat in conflictregio’s als Irak en Afghanistan.

“Het klimaat is de volgende grote crisis”, zegt Bourbon de Parme, in onberispelijk blauw pak - voor de foto gaat het jasje uit. “Die crisis is helaas al lang bezig en de gevolgen zullen nog lang effect hebben.” Dat wist hij al, maar in de eerste week dat hij aantrad als klimaatgezant kwam de urgentie van het klimaat van alle kanten op hem af. “Ik reed vanuit Zwitserland achter de verhuiswagen aan naar Den Haag toen de watersnood Zuid-Duitsland en Limburg trof.” Niet veel later zou het VN-Klimaatpanel een ongekend alarmerende toon aanslaan in het laatste IPCC-rapport over de risico’s die wereldwijd optreden als landen er niet of onvoldoende in slagen om de opwarming van de aarde te beteugelen.

Jaime de Bourbon de Parme (1972) is de zoon van prinses Irene en Carlos Hugo van Bourbon-Parma, de Spanjaard waarmee Irene getrouwd was. Hij is de tweelingbroer van prinses Margarita. De nieuwe klimaatgezant werkte tussen 2018 en 2021 voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Daarvoor werkte hij als Nederlands ambassadeur in Vaticaanstad (2014-2018). Eerder bekleedde hij diverse topfuncties bij internationale hulporganisaties en in het bedrijfsleven. De Bourbon de Parme was al eens gezant voor de Nederlandse overheid, toen voor Natuurlijke Hulpbronnen (2011-2014).

Contactsport

Om dit rampscenario te voorkomen reist de klimaatgezant af naar de volgende VN-Klimaattop in Glasgow, die ondanks corona naar alle waarschijnlijkheid begin november fysiek kan plaatsvinden. Gelukkig maar, vindt Bourbon de Parme. “Diplomatie is een contactsport”, wil de gevleugelde uitspraak in zijn beroepsgroep. Onderonsjes, afspraken tijdens theepauze of de borrel achteraf, daar moeten diplomaten het vaak van hebben. “Belangrijke successen uit mijn diplomatieke loopbaan begonnen bij de koffieautomaat”, zegt hij glimlachend. Een Klimaattop op internet, dat is verre van optimaal. Zo’n top ‘hybride’ optuigen, dus met een deel van de wereldleiders bij elkaar in de zaal en anderen thuis achter hun laptop, dat ziet de klimaatgezant ook niet zitten. “Je krijgt een ongelijk speelveld, van wie er is en wie er niet is.”

Beeld Werry Crone

Dat kan de VN-klimaattop niet gebruiken, want ongelijkheid -tussen kwetsbare arme landen en vervuilende rijke landen- is al een pijnpunt. Altijd weer is er discussie over het naleven van de belofte die rijke landen in het Klimaatakkoord van Parijs deden, om jaarlijks 100 miljard euro aan ontwikkelingslanden te geven, zodat die klimaatmaatregelen kunnen treffen. “Er is nu ongeveer 80 miljard opgehaald”, zegt de prins. Maar dat is voor één jaar. “Arme landen zien het als doekje voor het bloeden. Onder hen leeft oprechte frustratie.” Als die geldpot niet volstroomt is dat een ‘splijtijzer’ op de klimaatconferentie (de’COP26’) in Glasgow.

Die top kan een succes worden, voorziet de klimaatgezant. “Als Europa, de VS en China samen naar voren stappen met ambitie, dan is dat heel hoopgevend. Die drie grote spelers veroorzaken samen 40 procent van alle broeikasgassen in de wereld. Het voordeel daarvan is: als die samen gaan bewegen, dan komen oplossingen nabij.” Die kans bestaat, denkt Bourbon de Parme. Met president Biden in het Witte huis zijn de VS een duurzame koers ingeslagen, de milieuagenda die Trump afserveerde, wordt zo hersteld. Sterker nog, zegt de klimaatgezant: “Biden is nog klimaatgerichter dan Obama.” Ook in China ziet hij een groenere wind waaien. “China heeft een eigen ritme, dat houdt zich niet helemaal aan de klimaattop.” Maar een belofte om netto klimaatneutraal te worden deed China wel en grote stappen worden niet vermeden. Zo maakte het land bekend geen kolencentrales meer in het buitenland te financieren.

“Met de VS en China kan Europa een eind komen”, zegt Bourbon de Parme. “Biden moet deels nog leveren”, zegt hij. Want klimaatambities lanceren is één, de economie werkelijk groen laten kleuren is lastiger voor elkaar. Toch zijn ook doelen en beloften van grote waarde, volgens de klimaatgezant. “Soft power”, noemt hij het effect ervan. Toen president Biden een digitale klimaattop presenteerde in april, wilde Indonesië daarop meeliften en de archipel hield nét daarvoor een eigen topje. “Als op die manier een duurzame wedloop ontstaat is dat prachtig.”

Dwarsliggers

Helaas ziet De Bourbon de Parme dat er ook landen zijn die dwarsliggen. Dat bleek op de vorige VN-klimaattoppen, in Spanje en Polen, overduidelijk. Olielanden zoals Iran en Saudi-Arabië frustreerden openlijk de onderhandelingen. “Er zitten landen tussen die Glasgow niet willen laten slagen. Die zoeken iets om het kapot te maken. Daar zit een grote uitdaging.” Misschien wel dé uitdaging voor de top in Glasgow, denkt De Bourbon de Parme. Eerst maar eens iedereen die kant op zien te krijgen. De Britse overheid stuurt Covid-vaccinaties de wereld in zodat delegaties in ontwikkelingslanden verzekerd zijn van een prik. “Wie klachten krijgt, kan in Glasgow wel vanuit de hotelkamer inloggen. Maar wie in zijn thuisland blijft kan dat niet. Zo proberen de Britten betrokkenen te forceren om te komen. Ik snap dat wel”, zegt De Bourbon de Parme. Van tevoren is hij met andere klimaatgezanten, achter de schermen, al druk om problemen op te lossen. “Spoilers”, noemt de prins die knelpunten. Hij gebruikt meer van dat soort Engelse termen. Als hij het over een unieke kans heeft zegt hij: “Dat is een sweet spot”.

Collega-klimaatgezanten heeft hij inmiddels best veel. “In Europa zijn er nu elf. En je ziet landen, zoals Mexico of Nieuw-Zeeland, ook een klimaatgezant aanstellen. Dat is heel wat anders toen Nederland er vijf jaar geleden mee begon, door Marcel Beukeboom als eerste in die functie te plaatsen. “Nu hebben we een app-groep”, zegt Bourbon de Parme. Grapje? Nee hoor. “Die app-groep bestaat echt. Nu spreekt vooral de Britse delegatie ons daarin toe. Ze toetsen plannen: hoe zou dit klimaatbeleid in jullie land vallen?” Handig, zegt de klimaatgezant. “In de app worden wel weinig grapjes gemaakt”, zegt hij grijnzend.

Naar de klimaattop in Glasgow wil hij met de trein gaan. De trein neemt hij zoveel mogelijk, zegt hij. Maar vliegen moet soms echt wel, met zo’n internationale baan. “Ik heb niet maanden de tijd om per schip naar New York reizen.” Net als zijn voorganger Marcel Beukeboom wil hij tweederde van de aanvragen afwijzen, om zijn reisverkeer te beperken. “Waar het zinnig is zal ik online vergaderen.”

Estafette

Hij is een goede prater, kalm en trefzeker. De Bourbon de Parme houdt ervan om beeldspraak in te zetten. Het oplossen van de klimaatcrisis, zegt hij, dat moet je zien als een hardloopwedstrijd waarbij een finish bereikt moet worden. Het is een estafette, zegt hij. “We moeten elkaar de baton doorgeven. Alle landen moeten hard rennen. Niet alleen Nederland, maar de hele wereldgemeenschap.” Dat Nederland het klimaat jarenlang als ondergeschoven kindje heeft behandeld, dat kan hij ook inpassen binnen die beeldspraak. “Ik hoop dat we een ‘Hassan’ doen”, zegt hij in verwijzing naar de hardloopkampioen Sifan Hassan. “Dus dat we, na het struikelen, alsnog snel bij de finish gaan komen.”

Voor zichzelf, als klimaatgezant, vindt hij tennis een betere sport om zijn taak te beschrijven. “Als in de klimaatcrisis iedereen op elkaar staat te wachten, dan belandt de bal tussen de twee spelers.” Hij is als diplomaat de derde man die een zwieper de goede kant opgeeft. “De fixer.”

Een van de ideeën waar hij als klimaatgezant mee bezig wil gaan is het verkennen van een wereldwijde prijs op CO 2 -uitstoot. In Europa bestaat al CO 2 -beprijzing, binnen China en de VS bestaan daar ook mechanismen voor. “Het is nog ground zero. Maar misschien is koppeling en uitbreiding mogelijk.” In samenspraak met de World Trade Organisatie (WTO) gaat hij dit onderzoeken. De WTO ziet een mondiale CO 2 -prijs wel zitten, want als het ene land wel een CO 2 -prijs heeft en het andere niet, dan is dat voor multinationals een smet op de vrije wereldeconomie.

Man van de natuur

De Bourbon de Parme is een man van de natuur. Hij groeide als kind op in versteende steden als Parijs en Madrid. In Nederland ervoer hij altijd de weelde van de natuur die nooit ver weg is. “De Wadden, de Veluwe, de stranden. Nederland is een groen land.”

In coronatijd ontdekten mensen dat, ze zochten het bos op. Zo massaal dat soms het devies was: blijf weg. “Ik denk dan: jongens, geef elkaar een beetje ruimte, nu zoeken éindelijk mensen de natuur eens op.” Daarin klinkt de stem door die we kennen van zijn moeder, prinses Irene. “De natuur is de oplossing”, zegt ook haar zoon. De klimaatgezant benadrukt dat de natuur de klimaatcrisis kan verminderen, wanneer een gezonde bodem kooldioxide (CO 2 ) in de bodem vasthoudt. Maar ook als mangroves, duinen het stijgende water tegenhouden, terwijl riviergebieden en wetlands water kunnen bufferen. Klimaatadaptatie, heet dat: steden en landen beschermen tegen klimaateffecten. “Dat wordt steeds belangrijker.”

De gezant is net bij de opening van het Global Center for Climate Adaptation in Rotterdam geweest, een drijvend kantoor. Waar de natuur meer ruimte krijgt, kan dat ook de biodiversiteitscrisis verkleinen, is de overtuiging van de klimaatgezant. In Glasgow gaat hij dat verhaal naar voren brengen. “We moeten de verschillende ecologische crises samen oplossen.” De prins, die er nauwe banden op nahoudt met de Paus, neemt de ervaring mee die hij opdeed als Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad. Dat de Paus onlangs met andere religieuze leiders opriep tot het aanpakken van de klimaatcrisis, vindt hij van grote waarde. “De techniek is er wel, maar mensen moeten ook gedreven zijn om mee te doen.”

De prins schroomt niet om zijn titel aan te wenden om deuren te openen, als dat klimaatoplossingen helpt. Noblesse oblige? “Dat vind ik een ouderwetse inkadering… Iederéen kan iets doen, binnen de eigen mogelijkheden. En wie dat kán die moet.” Hij vergelijkt die morele plicht in de klimaatcrisis met een struikelpartij op straat. “Als iemand valt en je kunt die persoon helpen op te staan, dan is het asociaal om er gewoon aan voorbij te lopen.”

Lees ook:

Klimaatgezant Marcel Beukeboom: Deze top wordt anders

Eind 2019 vond in New York een VN-klimaattop plaats. De Nederlandse gezant Marcel Beukeboom, die voorganger van Jaime de Bourbon de Parme, hoopte toen dat die de sleur van het vergadercircuit zou doorbreken. ‘Deze top wordt anders.’