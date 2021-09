De nieuwe Flora, 1,3 kilo voor de fijnproever

Deel één van het standaardwerk voor op de boekenplank is geboren: Nova Flora Neerlandica. Ruim een kilo zwaar en er volgen mogelijk nog 24 delen. Waarom eigenlijk?

“Inderdaad. Met dit boek, deze reeks, beogen we ook een kritische blik. We willen, zeg maar, twijfel zaaien. Onzekerheid én meer duidelijkheid over de werkelijke biodiversiteit.”

Aan het woord is Rense Haveman, ecoloog en een van de schrijvers van de nieuwe, vermoedelijk 25 delen tellende, Nova Flora Neerlandica. Deel 1 – Wolfsklauwen, biesvarens, paardestaarten en varens. Het boek is net verschenen en roept vragen op. Logisch, zegt Havenman, het is ook bedoeld om “de discussie aan te zwengelen en wanzelfsprekendheden te ontkrachten”.

De nieuwe uitgave lijkt bijvoorbeeld niet direct nuttig of noodzakelijk. Temeer daar nog geen twee jaar geleden de geheel vernieuwde Heukels, Flora van Nederland is verschenen, het door alle botanici gebruikte standaardwerk waarin, net als in de uiteindelijk te verschijnen serie Nova Flora Neerlandica, alle circa tweeduizend wilde planten van Nederland worden beschreven.

Om thuis te gebruiken

“Nee, er is in die twee jaar niets in het aantal plantensoorten veranderd”, erkent Haveman, in het dagelijks leven vegetatiekundige bij het Rijksvastgoedbedrijf. “Maar de Heukels (bijna 800 gram) is een veldgids, terwijl de Nova Flora (per deel bijna 1300 gram) een standaardwerk voor op de boekenplank is, een werk om thuis te gebruiken. Er staan veel meer afbeeldingen in en uitgebreidere beschrijvingen van de soorten. Én alle onzekerheden. Punten waarover ecologen, taxonomen, natuurbeheerders en amateurs een discussie kunnen en moeten gaan voeren.”

Beeld Maartje Geels

Beladen met beide boeken lopen we het natuurgebied Zanderij in Maarn in, waar Haveman stil staat bij een varen die hij al meteen als geschubde mannetjesvaren determineert. Een makkie, zo lijkt het. Edoch, de plant blijkt problematisch, “en bewijst daarmee meteen het nut van de nieuwe serie”.

Een wat ingewikkelde uitleg volgt. De geschubde mannetjesvaren vertoont apomixie: ongeslachtelijke voorplanting. Dat betekent dat de voortplanting plaatsvindt zonder mannetjes. De dochterplanten zijn dus exact gelijk aan de moederplanten. De verschillende soorten geschubde mannetjesvarens blijven dus constant van elkaar verschillen. “Maar dan hebben we het wel over minieme dingen”, zegt Haveman.

Geschubde mannetjesvarens

Hij breekt van twee planten een varenblad af en haalt uit zijn tas deel 1, dat hij openslaat op de bladzijde geschubde mannetjesvarens. Hij wijst op twee afbeeldingen die voor de leek typisch van die plaatjes van ‘zoek de tien verschillen’ zijn en zegt stellig: “dit zijn twee verschillende soorten, met een verschillende evolutionaire achtergrond”.

Ik kijk, tel de bladeren, vergelijk de kleur en de plek van de sporen, maar ontdek niet één afwijking. “De aanhechting van het onderste deelblad is verschillend”, zegt Haveman. “De een is heel breed aangehecht aan de steel, de ander niet. Omdat in ons boek veel meer afbeeldingen staan, kunnen wij het onderscheid wel maken en de Heukels niet.”

Zij wel, de Heukels niet, maar de leek gaat het ver boven de pet.

Beeld Maartje Geels

Haveman vervolgt: “Als je het hebt over behoud van de biodiversiteit, dan moet je toch op zijn minst weten of het een aparte soort is. Taxonomen zijn het daar onderling niet over eens, dus zwengelen wij de discussie aan. Een nogal wezenlijk dispuut lijkt me, zeker nu behoud van de biodiversiteit zo urgent is.”

Alledaagse woekeraars

Hij klapt het boek dicht en hervat de wandeling. Afdalend in de kuil van de Zanderij worstelen we ons door een paar braamstruiken. Alledaagse woekeraars, maar niet voor de vegetatiekundige, braamspecialist bovendien. De Heukels beschrijft er zestig, Haveman telt inmiddels na uitgebreid onderzoek meer dan 220 soorten. “Daaronder een nogal invasieve exoot. Zonder die enorme groep bramen op soort te determineren en te benoemen, was je daar nooit achter gekomen. Ook daarvoor is een uitgebreide flora met vooral die soortendiscussie dus van belang.” Hij draait een blad om. De onderkant is wit. De dijkviltbraam, constateert hij. “Ongevaarlijk.”

Het deel over bramen van de Flora Nova is overigens nog niet geschreven. Het handjevol auteurs schrijft in de vrije tijd en die is beperkt.

Oké. Een volledige exacte soortenbeschrijving is dus noodzakelijk voor een goede exotenbestrijding en bepaling van de biodiversiteit. Flora Nova Neerlandica geeft echter ook geen antwoord, nodigt slechts uit tot discussie. Opnieuw de vraag naar het nut van het – toch niet goedkope – werk. Discussie is geen uitsluitsel, biedt niet de blijkbaar noodzakelijke duidelijkheid.

Kritische blik nodig

Haveman: “Uiteindelijk moeten de vaktaxonomen hierover overeenstemming bereiken. Daarvoor is een kritische blik nodig, maar ook boeken en manuscripten die de variatie goed in beeld brengen.”

Al te veel de nadruk leggen op de discussiebevorderende aspect van de nieuwe flora doet volgens de botanicus geen recht aan de waarde ervan. “Wij bieden juist ook duidelijkheid. Iedereen, de botanisch vakman maar ook de amateurbotanicus en de liefhebber kan met dit boek uit de voeten. Neem de lastige groep van paardestaarten. Door de uitgebreide beschrijvingen in combinatie met de duidelijke platen in deze flora kan iedereen die op naam brengen.” Hij brengt het simpel, maar of de leek het ook zo ervaart?

Beeld Maartje Geels

Inmiddels is de ecoloog weer uit de kuil omhooggelopen om in de omgeving nog wat rond te kijken om onbedoeld door mij vermeende kennis aan gort te slaan. Een havikskruid is niet zomaar een havikskruid maar heeft ook weer ‘foute, afwijkende’ klonen, net als het duizendblad een stukje verderop.

De taal van de Nova Flora Neerlandica heet dan simpeler te zijn dan die van de Heukels, maar is voor de gemiddelde Nederlander toch poëtische geheimschrift: ‘Basiscopisch, abaxiaal, eindelings, ligula, kiemspleet en tongetje. Gezaagd, getand, gegaffeld, gekarteld, genaald, geleed….’

Maar boven ons toornen zomereiken. Fijn vertrouwd en eenduidig.

Nova Flora Neerlandica, Deel 1 – Wolfsklauwen, biesvarens, paardestaarten en varens. Hoofdredacteur R. Haveman, KNNV-Uitgeverij, € 44.

