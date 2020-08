De nertsenhouderijen moeten dicht, maar hoe konden zovéél nertsen besmet raken?

Het kabinet maakt een einde aan de Nederlandse nertsenhouderij. De farms moeten in maart volgend jaar stoppen, drie jaar eerder dan gepland. Het kabinet trekt voor de stoppersregeling 140 miljoen euro uit.

Het besluit komt na een advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z), een team deskundigen dat het kabinet adviseert in de bestrijding van het coronavirus. Het kabinet ziet niets in het preventief ruimen van de laatste 120 bedrijven omdat dit te duur zou zijn. Wel worden bedrijven nog leeggehaald waarbij corona wordt vastgesteld, om verspreiding van het virus te voorkomen. De plannen moeten vrijdag nog door de ministerraad.

Het besluit valt in een week waarin vraagtekens worden gezet bij het grote aantal besmettingen in nertsenfarms, terwijl de coronamaatregelen voor deze branche erg streng zijn. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg juist donderdag aan de minister van landbouw een onderzoek in te stellen. “Ik heb geen bewijs of aanwijzingen dat nertsenfokkers willens en wetens hun dieren besmetten”, zegt De Groot. “Maar mijn oproep is wel om dit te onderzoeken. Temeer omdat de ruimingsvergoeding voor besmette bedrijven best ruim is. Dat is de kat op het spek binden.”

De ruimingsvergoeding is hoger dan de huidige marktprijs

De Groot heeft ‘wat feiten op een rij gezet’, zegt hij. “De ruimingsvergoeding is hoger dan de huidige marktprijs. Er zijn heel veel regels vastgesteld die moeten voorkomen dat nertsen elkaar besmetten of dat er kruisbesmetting ontstaat tussen bedrijven. Vertegenwoordigers zeggen dat bedrijven goed worden gecontroleerd. Dat betekent dat de regels niet goed zijn of dat deze niet goed worden nageleefd.”

Het OMT-Z heeft daar geen aanwijzingen voor, zegt vicevoorzitter Arjan Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde in Utrecht. “Maar wij zijn geen opsporingsdienst.” Wel blijft de registratie van personen moeilijk, zegt Stegeman.

“Dat zijn vaak ingehuurde werkkrachten, net als bij de slachthuizen, die verdwijnen als hun werk ophoudt omdat het bedrijf wordt geruimd. Dan zijn ze niet meer te vinden. Terug naar Polen of op zoek naar ander werk, dat zou ook bij een ander nertsenbedrijf kunnen zijn, ja.” De Groot: “Dat kan toch niet waar zijn? Als je uit Spanje terugkomt van vakantie moet je in quarantaine, maar dit kan weer wel.” Volgens hoogleraar Wim van der Poel uit Wageningen, die ook in het OMT-Z zit, heeft de GGD inmiddels bijna honderd medewerkers van nertsenfarms getest, van wie er vijftig geïnfecteerd bleken met het virus.

Hoe meer mensen, hoe groter de kans op besmetting

Maar het gaat om veel meer mensen, zegt Stegeman, die drie fases van ‘superspreiding’ signaleert: het dekken in het voorjaar, het vaccineren van de pups in juni en het verplaatsen van jonge nertsen naar eigen kooien in juli. “Dan pakt een medewerker de nertsen vast met steeds dezelfde handschoenen.”

Hoe meer mensen, hoe groter de kans op besmetting. Stegeman wijst erop dat Deense nertsenbedrijven, die nog niet zijn besmet, veel kleiner zijn dan de Nederlandse en daardoor met vast personeel kunnen werken.

Ook Van der Poel ziet in de omvang van de bedrijven een oorzaak voor de verspreiding van het virus. “Er zitten vaak meer dan duizend dieren en elk dier waarbij je in de buurt komt is een risico. Nertsen zijn extreem gevoelig voor het virus, misschien wel gevoeliger dan we dachten.”

Er zijn tot dusver vijf clusters van afstammingen van het virus vastgesteld na analyse van de eerste 26 geruimde bedrijven, vertelt Van der Poel. Hoe die varianten zich hebben verspreid vanaf de vijf bedrijven waar ze zijn geïntroduceerd, is nog onderwerp van onderzoek. “Op veehouderijen lijkt bescherming moeilijker te realiseren dan in ziekenhuizen.”

