De natuur verliest van de droogte

Deze zomer viel voor het derde jaar op rij te weinig regen. De effecten op de natuur daarvan zijn groot, blijkt uit waarnemingen van terreinbeheerders, verzameld door Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds en Landschappen.nl. “Belangrijke schakels die onderdeel vormen van het natuurecosysteem vallen uit. De natuur staat op enkele plekken op omvallen”, schrijven ze in een inventarisatie. De seizoensdroogte komt bovenop de structurele problemen van het landschap, zoals de al decennialang aanhoudende verdroging en de overvloedige stikstofneerslag. “Er ontstaat zo een domino-effect dat op lange termijn moeilijk te herstellen is”, waarschuwen de organisaties die provincies en waterschappen oproepen nu echt in actie moeten komen.

Dit jaar zijn al vroeg historisch lage (grond)waterstanden, oplopende watertekorten en verminderde waterkwaliteit gemeld. De genadeklap was de hittegolf in augustus, blijkt uit de inventarisatie. Dat leidde tot drooggevallen veengebieden, vennen en beken, wat zijn weerslag heeft op de fauna en flora. Vissen en amfibieën kregen het direct moeilijk, zoals de beschermde soorten (boomkikker, knoflookpad en de vroedmeesterpad). Uitsterven dreigt nu voor de kamsalamander in Salland, Twente, Limburg en Brabant. Ook vlinders en ‘watergebonden soorten’ als libellen zitten steeds meer in het nauw.

Verdorde heide, Loonse en Drunense heide. Beeld Natuurmonenten

2020 was, door verlies aan landschap, ook een slecht broedjaar voor toch al kwetsbare moerasvogels als de roerdomp en woudaap en voor weidevogels als grutto en kievit. Weidevogels zijn voor een goed broedresultaat aangewezen op sappige, kruiden- en dus voedselrijke weilanden. De droogte zorgde voor te weinig voedsel, kleine nesten en dus weinig kuikens. Predatoren (vossen, marters, roofvogels) zagen bovendien hun kans; veel nesten waren gebrekkige beschut in het lage, dorre gras.

De droogte hield ook huis in de duinen, duinvalleien (Schiermonnikoog), leefomgevingen die afhankelijk zijn van kwelwater, vochtige hooilanden en veenmoslanden, maar ook op bos en heide. Langdurig hoge temperaturen maken bomen extra kwetsbaar voor ziektes. Voorheen vielen vooral oude eiken, beuken en naaldbomen om bij storm, dit jaar ook andere soorten en de jonge aanplant deed het slecht. Loofbomen lieten opnieuw te vroeg bladeren vallen, hele berkenbossen zijn al kaal, schrijven de natuurorganisaties. Heidevelden ogen soms wel paars, maar soms zijn velden ook totaal verdroogd. “Met name op de hogere zandgronden in het oosten van het land en in Friesland nemen we dat waar.”

