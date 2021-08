De natuur op Terschelling veert op door de natte zomer

De Boschplaat op Terschelling is weer groen in plaats van grijs. De natuur herstelt zich van drie droge zomers, bleek tijdens de natuurexcursiemarathon.

’s Avonds naar binnen omdat de muggen in de schemering als vanouds actief zijn. Niet fijn als je buiten wilt genieten van een zwoele zomeravond, maar wel een bewijs dat de natuur zich razendsnel herstelt van drie droge zomers. Dus ondanks de ergernis over muggenbeten een opsteker voor de zeventig leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en dertig soortenexperts, meestal oud-leden van de NJN, die afgelopen weekeinde deelnamen aan de 24 uurs-excursiemarathon op Terschelling.

De natuur veert op, is de voornaamste conclusie van 24 uur achtereen insecten tellen, vogels vangen en ringen, vleermuizen bekijken op een kerkzolder, in het donker lampsnorkelen in de jachthaven en struinen over de Boschplaat. Dit natuurreservaat aan de oostkant van het derde waddeneiland is weer groen in plaats van dor en grijs, dankzij de natte zomer. Duinvennen staan vol water, de heide gonst van het leven, en de levendbarende hagedis, die het elders in Nederland zwaar heeft, werd dit weekeinde op Terschelling veelvuldig gezien. Alleen de zweefvliegen en blaaskopvliegen lijken van het eiland verdwenen, terwijl Zuid-Europese libellensoorten juist tot hier zijn doorgedrongen.

‘We zagen wat we moesten zien’

De NJN heeft een bijzondere band met Terschelling en vierde daarom op het eiland zijn uitgestelde honderdste verjaardag (inmiddels is de bond 101) met een jeugdkamp waar 24 uur lang zo veel mogelijk technieken uit het nieuwe Basisboek Veldbiologie in de praktijk werden gebracht. De jeugdige natuurliefhebbers overhandigden hun telresultaten maandagmiddag aan burgemeester Caroline van de Pol en beheerder Remie Hougee van Staatsbosbeheer.

“Terschelling heeft heel Nederland aan natuur. Alles wat je op het vasteland hebt, zie je hier ook”, zegt schrijver Sander Turnhout, zelf oud-lid. In een jaarboek uit 1926 vond hij de conclusie van het toenmalige jeugdkamp: ‘We zagen wat we moesten zien’. “Dat was nu ook het geval. Alleen die zweefvliegen, die zijn al die droge zomers blijkbaar niet te boven gekomen.”

