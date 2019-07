De mens heeft stampende olifanten nodig voor het klimaat

Een olifant die door het bos stampt, maakt veel kapot; jonge stammetjes van dertig centimeter of minder op zijn pad, overleven het niet. Het vernietigende gestamp lijkt desastreus, maar het doet het bos juist goed. Want de olifant dunt het woud uit, waardoor er weliswaar minder bomen groeien, maar grotere.

Dat schrijven internationale onderzoekers onder Italiaanse leiding vandaag in vakblad Nature Geoscience. Het gaat hier niet om de savanne-olifant, die op open vlaktes leeft en zoveel schade kan toebrengen dat in een land als Botswana de jacht weer is opengesteld. Het gaat hier om de bosolifant, Loxodonta cyclotis, die in de regenwouden van West- en Centraal-Afrika woont.

Dat grote landdieren, en zeker planteneters, invloed hebben op hun omgeving is niet nieuw; de wereld ging er heel anders uit zien toen de dinosauriërs verdwenen. Maar de invloed van de bosolifant was nog onduidelijk. De onderzoekers maakten modelberekeningen en deden veldstudies, en zagen wat er gebeurt als je in een nog maagdelijk woud de bosolifant introduceert.

Eerst is het effect negatief: door het pletten van jonge boompjes is het bos minder productief. Maar 2,5 eeuw na introductie ontstaat er een evenwicht waarin het bos juist productiever is. Door het uitdunnen is er minder concurrentie om licht, water en voedingsstoffen, en worden de overgebleven bomen groter.

Dat evenwicht was er in Afrika, maar is ondergraven doordat de bosolifant met uitsterven wordt bedreigd. De mens moet het dier beschermen en de olifantenstand herstellen, schrijven de onderzoekers. Want hoe productiever het regenwoud, hoe meer CO2 het opslaat. De mens heeft stampende olifanten nodig in zijn strijd tegen klimaatverandering.

