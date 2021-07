De meeste sprinkhanen vinden het steeds leuker in Nederland

Sprinkhanen vinden het steeds leuker in Nederland. De verspreiding van 16 soorten is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toegenomen. Van 9 soorten is de verspreiding sinds 1990 stabiel gebleven en 10 types komen voor in een kleiner gebied. In Nederland zijn in totaal 53 soorten sprinkhanen. Het CBS heeft niet van alle soorten voldoende gegevens.

Het woord ‘plaag’ is nauw verbonden met de sprinkhaan. Maar de soorten in Nederland zijn anders dan de insecten die in onder meer Afrika een ramp kunnen veroorzaken bij de oogst. De woestijnsprinkhaan, de meest voorkomende en schadelijkste treksprinkhaan, komt in Nederland niet voor.

Het CBS maakt gebruik van een nieuwe methode om de de sprinkhanenstand te meten: aan de hand van waarnemingen wordt de verspreiding berekend. Soorten die heel weinig voorkomen, zoals de wrattenbijter, het locomotiefje en het bosdoorntje, kunnen met deze rekenmethode niet worden meegenomen.

Eis, het kenniscentrum voor onder meer insecten, signaleert op zijn website ook een toename van het aantal sprinkhanen en krekels, die ook tot de sprinkhanen horen. “Sprinkhanen blijken snel te reageren op de hogere temperaturen van de afgelopen decennia. In de afgelopen twintig jaar zijn maar liefst negen soorten sterk uitgebreid in ons land. Hiervan zijn de sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje en zuidelijke boomsprinkhaan de bekendste voorbeelden.”

Ondanks de betere verspreiding zijn er zorgen, stelt het CBS. De inheemse boomsprinkhaan, gewoon spitskopje, heidesabelsprinkhaan, gewoon doorntje, schavertje en knopsprietje worden minder vaak waargenomen. Dat de boomsprinkhaan en het gewoon spitskopje minder voorkomen kan te maken hebben met de opkomst van soorten uit zuidelijk Europa.

