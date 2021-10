De larve van een slakkendoder eet zo 25 slakken op

Als larven kunnen ze er geen genoeg van krijgen: lekker sappige slakken. Eén slakkendoderukkie kan er wel 25 op. ‘Niet op een dag hoor’, zegt kenner Aat Barendregt.

Met de voeten gehuld in grote laarzen, een enorm net over de schouder en glazen buisjes in de zak sopt entomoloog Aat Barendregt door een kleddernat veld vol uitgebloeide metershoge lissen en wilgenroosjes. Het net gaat van de schouder en met krachtige slagen zwaait het net door de vegetatie. Zwiep, zwiep, zwiep. Vijf, tien, twaalf keer. Dan zoekt hij een wat drogere plek op.

Hoofd en hand gaan in het net en na enig gepeuter komt die er weer uit, met een vliegje aan de poten tussen de vingers geklemd. Op Barendregts hoofd reppen drie spinnetjes naar de veilige beschutting van zijn haren. Dat jeukt en hij veegt ze resoluut het luchtruim in.

Dan gaat zijn aandacht naar het beestje, een slakkendoder, zo meldt de entomoloog. “Een stipslakvlieg, herkenbaar aan de stipjes op de vleugels.” Hij friemelt nog wat aan de onderkant van het 10 millimeter grote diertje en constateert dat het een vrouwtje is. “Zie je. Geen piemeltje.” Hij steekt zijn hoofd weer in het net en komt er met een net iets ander beestje uit, een gewone rietslakvlieg. Het zijn bekende wezens voor Barendregt, maar niet voor het overgrote deel van de mensheid dus begint hij ‘vanuit het net’ te vertellen.

Grote vleeslust

Slakkendoders danken hun naam aan de grote vleeslust van de larven. Slakkenvlees welteverstaan. De meeste houden het op waterslakken, 10 procent vergrijpt zich aan slakken die op het land leven. De vrouwtjes zetten hun eitjes – zo’n vijftig stuks – af aan de waterkant en de larven spoeden zich direct uit het eitje naar het water of de overgangszone tussen land en water om een geschikte slak te zoeken.

“Sommige soorten kruipen tussen huisje en slak en beginnen te eten, zó dat de slak blijft leven en dus vers blijft. Slim. Andere soorten beginnen gewoon vanuit de opening en letten nergens op.” Slakken die hun opening bij droogte afsluiten met een sluitplaatje, een operculum, komen niet in aanmerking.

“Slakkendoders zijn knap roof- en vraatlustig. Een larve kan wel 25 slakken verorberen. Niet op één dag hoor.”

De langsprietslakvlieg, een slakkendoder. ‘Ze zijn knap roof- en vraatlustig.’ Beeld Werry Crone

Zijn hand komt weer uit het net, niet met een beestje dit keer. Hij moet niezen. Waarna zijn oog op een posthoornslak valt. “Ook gewild bij slakkendoders.” Nu controleren of er een larve in zit heeft geen zin, want dat vraagt enig gefriemel ‘op de vierkante millimeter’.

Hij vervolgt zijn verhaal. “De larven zijn pure carnivoren, de volwassen vliegen moeten niets van vlees hebben. Wat die wel eten was lange tijd een raadsel.”

Volwassen en dus vliegende slakkendoders kunnen weken, soms zelfs maanden leven en hebben dus voedsel nodig. “Zeker de vrouwtjes. Zonder eiwit geen eieren. Maar je ziet ze nooit op bloemen. Ze eten dus geen nectar of stuifmeel. Pas sinds heel kort weten we dat ze honingdauw, zeg maar de poep van bladluizen, oplikken voor het suiker. Eiwit halen ze uit eiwitrijk rottend organisch materiaal.”

Determinatieboek maken

De kennis is vers en veel blijft nog verborgen. Hoewel Linnaeus al in 1767 de eerste doder zijn naam gaf, is pas sinds 1960 bekend dat de larven slakken prederen.

“Er valt nog het nodige te ontdekken”, merkt Barendregt op, terwijl hij het bolletje overige insecten en spinnetjes uit het net schudt en opnieuw op jacht gaat. Zoals zo vaak bij natuurvorsers waren ook voor hem juist die onontdekte geheime kanten dé reden om naar slakkendoders te kijken en een determinatieboek voor alle nu bekende 67 soorten te maken. Een heidens karwei.

Het moeras in

Jaar in jaar uit toog hij tussen april en oktober, toptijd voor slakkendoders, het moeras in én de duinen voor de landslakken.

Tal van planten- en diersoorten worden ernstig bedreigd. Hoe staat het met de slakkendoders? Verzuring kan immers weleens schadelijk zijn voor de prooidieren met hun kalkrijke huisjes.

Barendregt, ploegend terug uit het onstabiele moeras: “Hoe het gaat? Geen idee. Om daar een uitspraak over te kunnen doen, moet je de huidige stand kunnen vergelijken met een opname in het verleden. En die is er niet. Ik heb wel gekeken in de oude meuk van Naturalis, maar daaruit kun je geen conclusies trekken. Er werd vroeger niet expliciet naar slakkendoders gezocht.”

Aat Barendregt met hoofd en hand in zijn net: ‘Nou wil je zeker weten of de vliegen slakkenplagen in de tuin kunnen bestrijden? Nee hoor. Lukt niet.’ Beeld Werry Crone

Mede daarom zijn er de laatste jaren, ook door enkele van de andere, vrij zeldzame slakkendoderkijkers voor Nederland nieuwe soorten beschreven, zoals de bruine dubbelborstel, het brandborsthaartje en het bosborsthaartje. “Niet uniek voor ons land hoor. Wij hebben geen enkele endemische (uitsluitend in Nederland voorkomende) soort.” Barendregt verzon zelf de Nederlandse namen. Veruit de mooiste is wel de gele tantesidonia.

Zijn net blijkt opnieuw slakkendoders te bevatten, onder meer een gevlekt borsthaartje. “Makkelijk te herkennen aan de grijze uitloper op het voorhoofd en de vlekjes op de vleugels.” Makkelijk voor kenners dan. Want zoeken naar een smal streepje op het voorhoofd van een 5 millimeter klein wezen is voor een leek geen sinecure. Hij maakt het nog bonter als hij, zoals hij meldt, een zo’n 4 millimeter groot zwartdijborsthaartje tevoorschijn haalt en rept over haartjes op het uiteinde van de antenne.

Plaag bestrijden

Hij duikt het moeras weer in. Opnieuw met het net de vegetatie mishandelend – slakkendoders zitten meestal op de kop verborgen in de begroeiing – roept hij nog even: “Nou wil je zeker weten of de vliegen slakkenplagen in de tuin kunnen bestrijden? Nee hoor. Lukt niet. Ze lopen niet synchroon. Als je veel slakken hebt, floreren het jaar erna de slakkendoders. En zelfs dan zijn het er niet genoeg.”

Hij loopt verder en verder. Op zoek naar een grijs borsthaartje, stompsprietslakvlieg, bruine langsprietslakvlieg of gebandeerde dwergslakvlieg. Zwiep zwiep.

